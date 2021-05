Sidewalk : en quoi consiste la nouvelle technologie d'Amazon ?





Comment Amazon Sidewalk fonctionne-t-il exactement ?

Quels sont les appareils compatibles avec Amazon Sidewalk ?

Amazon Echo (deuxième génération, 2017, BLE uniquement) ;

Amazon Echo (troisième génération, 2019, BLE uniquement) ;

Amazon Echo (quatrième génération, 2020, BLE et 900 MHz) ;

Amazon Echo Dot avec horloge (première génération, 2019, BLE uniquement) ;

Amazon Echo Dot avec horloge (deuxième génération, 2020, BLE uniquement) ;

Amazon Echo Dot (première génération, 2016, BLE uniquement) ;

Amazon Echo Dot (deuxième génération, 2016, BLE uniquement) ;

Amazon Echo Dot (troisième génération, 2018, BLE uniquement) ;

Amazon Echo Dot (quatrième génération, 2020, BLE uniquement) ;

Amazon Echo Dot Kids Edition (troisième génération, 2020, BLE uniquement) ;

Amazon Echo Plus (première génération, 2017, BLE uniquement) ;

Amazon Echo Plus (deuxième génération, 2018, BLE uniquement) ;

Amazon Echo Show (première génération, 2017, BLE uniquement) ;

Amazon Echo Show (deuxième génération, 2018, BLE uniquement) ;

Amazon Echo Show 5 (2019, BLE uniquement) ;

Amazon Echo Show 8 (2019, BLE uniquement) ;

Amazon Echo Show 10 (2020, BLE et 900 MHz) ;

Amazon Echo Spot (2017, BLE uniquement) ;

Amazon Echo Studio (2018, BLE uniquement) ;

Ring Floodlight Cam (2019, BLE et 900 MHz) ;

Ring Spotlight Cam filaire (2019, BLE et 900 MHz).

Vous pouvez désactiver Sidewalk, Amazon ne l'impose pas





Y a-t-il des problèmes de sécurité ou de confidentialité ?

Sidewalk est un réseau sans fil conçu pour connecter à Internet des appareils à faible puissance, à longue portée et à faible volume de données. Cette technologie, intégrée à tous les appareils Echo fabriqués après 2018, crée un réseau sans fil qui devrait aller de votre maison jusqu'au trottoir. Elle est conçue de manière à ce que des appareils comme les porte-clés et les lumières extérieures, qui ne peuvent pas se connecter directement au Wi-Fi, puissent transmettre leur état au cloud et recevoir des informations en retour. Par exemple, votre chien portant un collier compatible avec Sidewalk (comme un traqueur Tile Pro) disparait.Avec un Tile uniquement compatible Bluetooth, vous devriez attendre qu'il soit à portée d'un autre appareil Bluetooth pour recevoir une alerte. Sidewalk étant intégré à la plupart des nouveaux haut-parleurs intelligents Echo, chaque fois que votre chien passe devant une maison équipée d'un de ces haut-parleurs compatibles avec Alexa, vous seriez en mesure de suivre sa localisation. Amazon Sidewalk ne nécessite aucun nouveau matériel, du moins pas pour les avantages à court terme tels que l'appariement plus facile des appareils. Au lieu de cela, il sera livré sous la forme d'une mise à jour logicielle gratuite pour les haut-parleurs Echo.Il débarquera aussi sur les caméras Ring que les gens ont déjà dans leurs maisons. Quiconque possède une caméra Ring Spotlight ou Floodlight, ou quiconque reçoit le nouvel Echo sphérique ou l'Echo Show 10 pourra également utiliser ces nouvelles connexions de 900 MHz pour étendre la portée de sa maison intelligente jusqu'à 800 mètres, du moins avec les appareils compatibles avec Sidewalk. Ils contribueront également à ce réseau hors domicile à grande échelle dont d'autres utilisateurs pourront tirer parti. L'idée sous-jacente est de permettre aux appareils domestiques intelligents de servir de passerelle entre votre connexion Wi-Fi et les autres.Amazon désigne un grand nombre de ses gadgets Echo et Ring existants (et vraisemblablement la majorité de ses nouveaux appareils à partir de maintenant) comme des ponts Sidewalk (Sidewalk bridge – passerelle Sidewalk). Cela signifie qu'ils sont équipés pour siphonner une infime partie de la bande passante Wi-Fi de votre maison et l'utiliser pour relayer des signaux à des appareils compatibles Sidewalk via Bluetooth Low Energy (BLE). En effet, Amazon explique que les signaux LoRa de 900 MHz à faible énergie ne peuvent pas transporter beaucoup de données, mais ils peuvent parcourir de grandes distances.« BLE est utilisé pour des avantages à courte portée, comme simplifier la configuration de nouveaux appareils ou aider votre appareil à se reconnecter à courte portée lorsqu'il perd sa connexion Wi-Fi », a déclaré un porte-parole d'Amazon. « Sidewalk utilise le spectre 900 MHz pour étendre la portée de travail à faible bande passante des appareils, et aider les appareils à rester en ligne même s'ils sont hors de portée de leur Wi-Fi domestique ». Amazon affirme que la bande 900 MHz, qui est la même que celle utilisée pour les émissions de radio UHF amateur, permet une portée allant jusqu'à 800 mètres.Donc, si vous achetez un nouvel Echo ou Echo Show 10, vous serez en mesure d'envoyer des signaux sans fil aux appareils compatibles avec Sidewalk à travers une énorme zone. Et si vous avez un appareil compatible Sidewalk couplé à votre pont Sidewalk, vous pourrez vous y connecter tant qu'il se trouve dans le rayon d'action – jusqu'à 800 mètres de l'Echo ou de l'Echo Show 10 de n'importe qui d'autre s'il fonctionne grâce aux signaux LoRa. Amazon a également déclaré qu'à partir du 8 juin, les appareils Amazon Echo compatibles avec Sidewalk recevront une mise à jour spécifique.Elle devrait leur permettre, entre autres, de continuer à fonctionner comme un hub Sidewalk même si votre Wi-Fi tombe en panne. La nature de Sidewalk signifie qu'il n'y aura pas que vos appareils qui se connecteront à votre pont Sidewalk. Tout appareil compatible Sidewalk peut, en théorie, se connecter à votre Bridge pour transmettre ses données au cloud. Sur sa page Sidewalk, Amazon indique qu'un Sidewalk Bridge utilise un maximum de 80 kb/s, et qu'Amazon plafonne la quantité de données utilisées par Sidewalk à 500 Mo.Amazon Sidewalk étant relativement récent, il n'existe pas beaucoup d'appareils compatibles avec Sidewalk en dehors de ceux fabriqués par Amazon lui-même. Les appareils Sidewalk se divisent en deux catégories : les passerelles et les appareils compatibles Sidewalk. Chaque enceinte intelligente et écran intelligent Amazon Echo fabriqués depuis 2018 peut faire office de pont Sidewalk, y compris ceux qui ne sont plus en vente :Il est important de noter que la liste comprend autant d'appareils Echo, dont certains datent de près de cinq ans et l'Echo Dot original. Cela signifie qu'il y a déjà des millions et des millions de ponts Sidewalk installés et prêts à fonctionner dans les foyers des gens. Au début de l'année dernière, Amazon a affirmé avoir vendu plus de 100 millions d'appareils Alexa. Mais, encore une fois, seuls les caméras Ring Spotlight et Floodlight, le nouvel Echo sphérique et le nouvel Echo Show 10 incluront la prise en charge de ces signaux 900 MHz longue portée.En plus des appareils Echo et Ring énumérés ci-dessus, Sidewalk prendra en charge les traqueurs Tile et la serrure intelligente Level dès le lancement. Les appareils tels que les lumières extérieures, les technologies de voiture connectée et les systèmes d'ouverture de garage intelligents qui se trouvent généralement en marge de la portée Wi-Fi de votre maison semblent être des paris particulièrement solides.Si vous avez mis à jour la dernière version de l'application Alexa, vous pouvez désactiver Sidewalk dans la section des paramètres de l'application. Toutefois, noter que vous ne pouvez pas désactiver Sidewalk de manière sélective pour des appareils spécifiques ; vous pouvez seulement l'activer ou le désactiver pour tous les appareils Echo et Ring liés à votre compte. Pour ce faire, il suffit d'appuyer sur Paramètres du compte, puis sur Amazon Sidewalk, et de faire basculer le curseur. Si Sidewalk est activé, vous verrez une autre option pour activer ou désactiver Community Finding juste en dessous de ce curseur.C'est ainsi qu'Amazon appelle la capacité de Sidewalk à utiliser des ondes longue portée pour permettre aux personnes extérieures à votre domicile de se connecter aux serveurs d'Amazon par l'intermédiaire de vos appareils Echo et Ring. Community Finding est désactivée par défaut, ce qui est une bonne chose en soi, et c'est aussi une bonne chose que vous puissiez activer les avantages Bluetooth locaux de Sidewalk sans activer les connexions publiques à longue portée.En effet, en raison de sa conception, la technologie de la maison intelligente exige que l'utilisateur partage ses données personnelles avec les serveurs d'une société privée. En étendant la portée de la maison intelligente d'un utilisateur, Sidewalk élargit son champ d'action et introduit de nouvelles utilisations possibles. Cela signifie de nouvelles caractéristiques et fonctionnalités, oui, mais cela signifie aussi que vous partagerez encore plus avec Amazon. Jeff Pollard, analyste chez Forrester, a pris l'exemple ci-dessus du chien avec un dispositif de suivi de type Tile attaché à son collier lorsqu'il a décrit ses préoccupations.« C'est génial de recevoir une alerte que votre chien a quitté le jardin, mais ces dispositifs pourraient également envoyer des données à Amazon comme la fréquence, la durée, la destination et le chemin des promenades de votre chien », a déclaré Pollard. « Cela semble assez inoffensif, mais que pourraient signifier ces données pour vous lorsqu'elles sont combinées à d'autres données ? Ce sont les conséquences involontaires, et inattendues, de la technologie et des données qu'elle collecte qui reviennent souvent nous mordre », a-t-il ajouté.Toutefois, l'on estime qu'alors que Sidewalk s'apprête à être déployé sur l'ensemble de la base d'utilisateurs d'Amazon, la société cherche à prendre de l'avance sur ce type de préoccupations. En septembre dernier, Amazon a publié un livre blanc détaillé décrivant les mesures qu'il prend pour s'assurer que les transmissions Sidewalk restent privées et sécurisées. « En tant que service communautaire financé par la foule, Amazon Sidewalk n'est pas aussi puissant que la confiance que nos clients nous accordent pour protéger leurs données », a écrit Amazon. À cette fin, Amazon compare les pratiques de sécurité de Sidewalk au service postal.Dans cette analogie, le serveur Sidewalk Network d'Amazon est le bureau de poste, responsable du traitement de toutes les données que vos appareils envoient à leur serveur d'application, et s'assure que tout arrive au bon endroit. Mais le bureau de poste ne peut pas lire votre courrier, il ne peut lire que l'extérieur de l'enveloppe. Et lorsqu'il s'agit des données de votre appareil, Amazon a écrit dans son livre qu'il utilise des limitations de métadonnées et trois couches de chiffrement pour créer la version numérique de l'enveloppe.« Les informations que les clients jugeraient sensibles ne sont pas vues par Sidewalk », a écrit Amazon. « Seules les destinations prévues [le point de terminaison et le serveur d'application] possèdent les clés nécessaires pour accéder à ces informations . La conception de Sidewalk garantit aussi que les propriétaires des passerelles Sidewalk n'ont pas accès au contenu du paquet provenant des points d'extrémité [qu'ils ne possèdent pas] qui utilisent leur bande passante. Dans le même temps, les propriétaires de points d'extrémité n'ont pas accès aux informations relatives aux passerelles », a-t-il ajouté.En d'autres termes, l'entreprise a expliqué que son serveur authentifiera vos données et les acheminera au bon endroit, mais ajoute qu'elle ne les lira pas et ne les collectera pas. Amazon déclare également qu'il supprime les informations utilisées pour acheminer chaque paquet de données toutes les 24 heures et ajoute qu'il utilise des identifiants d'appareils à renouvellement automatique pour s'assurer que les données circulant sur le réseau Sidewalk ne peuvent pas être liées à des clients spécifiques. Amazon espère que ces pratiques rassureront les consommateurs par rapport aux craintes sur le respect de leur vie privée.Cela dit, comme le soulignent certaines critiques, il faudrait avoir un œil sur les conséquences inattendues sur les données d'un projet de maison intelligente aussi vaste et ambitieux.Source : Amazon Sidewalk Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que Sidewalk serait utile pour les utilisateurs ?Selon vous, les mesures de sécurité prévues par Amazon suffiront à protéger convenablement les données des utilisateurs lorsqu'ils activeront Sidewalk ?