Les chiffres sont stupéfiants

Des difficultés qui reflètent un environnement difficile qui a touché d'autres sociétés de médias sociaux

Meta, qui tente de s'orienter vers ce que l'on appelle le métavers, a affiché des ventes en baisse. Hier, l’entreprise a poursuivi cette trajectoire et a indiqué que le déclin ne s'arrêterait pas de sitôt. Meta a déclaré qu'elle allait «procéder à des changements significatifs dans tous les domaines afin de fonctionner plus efficacement », notamment en réduisant certaines équipes et en ne recrutant que dans les domaines les plus prioritaires. Vers la fin de la conférence téléphonique sur les bénéfices de Meta hier, discutant des résultats de la société pour le troisième trimestre 2022, le PDG Mark Zuckerberg a pris un moment pour s'adresser aux investisseurs sceptiques du metaverse : « Écoutez, je comprends que beaucoup de gens puissent être en désaccord avec cet investissement, mais d'après ce que je peux dire, je pense que cela va être une chose très importante. Les gens regarderont en arrière dans une décennie et parleront de l'importance du travail effectué ici », a-t-il déclaré.Le problème, c'est qu'une décennie, c'est très loin. Et comme l'a constaté M. Zuckerberg lors de la conférence téléphonique sur les résultats, il perd rapidement ses fidèles partisans. « Je pense que ce qui résume le sentiment des investisseurs en ce moment, c'est qu'il y a trop de paris expérimentaux par rapport aux paris éprouvés », a déclaré un analyste de Wall Street lors de la conférence téléphonique.La société a annoncé une baisse de 4 % de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, qui est passé de 29 milliards de dollars l'année précédente à 27,7 milliards de dollars. Le bénéfice net s'est élevé à 4,4 milliards de dollars, soit une baisse de 52 % par rapport à l'année précédente. Les dépenses ont augmenté de 19 %.Les investissements de la société dans les métavers sont restés en difficulté. Meta a déclaré que sa division Reality Labs, responsable des efforts en matière de réalité virtuelle et de réalité augmentée qui sont au cœur du métavers, avait perdu 3,7 milliards de dollars, contre 2,6 milliards de dollars l'année précédente. Elle a déclaré que les pertes d'exploitation de la division augmenteraient « de manière significative » l'année prochaine.Pour le trimestre en cours, Meta prévoit un chiffre d'affaires de 30 à 32,5 milliards de dollars, soit une baisse par rapport à l'année précédente. Les actions de la société ont chuté de plus de 19 % après la clôture du marché.Les résultats accentuent ce qui a été l'une des années les plus tumultueuses pour Zuckerberg et son entreprise depuis que Facebook s'est transformé en une entreprise orientée vers le mobile il y a dix ans. Au cours des derniers mois, Meta a gelé la plupart des embauches, réduit les budgets et commencé à identifier les employés peu performants, laissant entrevoir la possibilité de licenciements. En juin, Zuckerberg a déclaré lors d'un appel aux employés « qu'il y a probablement un tas de personnes dans l'entreprise qui ne devraient pas être là ». Fin septembre, Meta comptait 87 314 employés, soit 28 % de plus qu'il y a un an.Mark Zuckerberg a eu du mal à faire adhérer même ses propres employés à sa vision du métavers. La nouvelle orientation de l'entreprise a été source de confusion, selon les employés, avec des désaccords entre les dirigeants, des changements fréquents de stratégie et un jeu de réalité virtuelle phare peu utilisé, Horizon Worlds.Zuckerberg s'est montré déterminé lors d'une conférence téléphonique avec des analystes mercredi. Il a déclaré que les gens « regarderont en arrière dans des décennies » et « parleront de l'importance du travail qui a été fait ici » concernant le métavers, la réalité virtuelle et la réalité augmentée. « Écoutez, je comprends que beaucoup de gens puissent être en désaccord avec cet investissement. Mais d'après ce que je peux dire, je pense que cela va être une chose très importante et je pense que ce serait une erreur pour nous de ne pas nous concentrer sur l'un de ces domaines, qui, je pense, vont être fondamentalement importants pour l'avenir », a-t-il dit.Les difficultés financières de Meta se distinguent par sa taille et sa position d'entreprise technologique de premier plan dans le monde. Ses difficultés reflètent également un environnement difficile qui a englouti d'autres sociétés de médias sociaux. La publicité numérique a souffert de la crise économique mondiale, les marques réévaluant leurs budgets. Les entreprises continuent également à faire face aux changements apportés par Apple en matière de protection de la vie privée, qui rendent plus difficile le ciblage de la publicité numérique.La semaine dernière, Snap, le fabricant de Snapchat, a annoncé la plus faible croissance trimestrielle de son histoire, et son action a chuté de plus de 75 % cette année. Twitter est dans ce qui pourrait être les derniers moments d'une acquisition par Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, qui est susceptible de changer radicalement l'entreprise alors qu'elle devient privée.Meta doit faire face à d'autres défis, notamment un examen réglementaire rigoureux. Ce mois-ci, la société a annoncé qu'elle allait vendre Giphy , un dépôt en ligne de clips animés connus sous le nom de GIF, après que les régulateurs antitrust britanniques ont déclaré que l'opération de 315 millions de dollars de Meta pour la société avait réduit la concurrence dans les médias sociaux et la publicité numérique. L'acquisition par Meta de Within, le fabricant d'une application de fitness en réalité virtuelle, a également été stoppée par la Federal Trade Commission pour des raisons antitrust Mike Proulx, directeur de recherche chez Forrester, a déclaré qu'il n'était pas certain que l'investissement de Meta dans le métavers soit rentable étant donné le faible nombre d'utilisateurs, alors même que la société perd de jeunes utilisateurs au profit de rivaux comme TikTok. « Cela justifie vraiment une conversation sur ce qui est l'activité principale de Meta à l'heure actuelle », a-t-il déclaré.Malgré ces difficultés, Meta a augmenté le nombre de ses utilisateurs. Le nombre de personnes qui utilisent quotidiennement ses applications telles que Facebook, Instagram, WhatsApp ou Messenger est passé à 2,93 milliards d'utilisateurs au cours du trimestre, soit une hausse de 4 % par rapport à l'année précédente.Lors de la conférence téléphonique sur les résultats d’hier, Zuckerberg a fait l'éloge de la croissance du nombre d'utilisateurs de Facebook et de WhatsApp et a évoqué le fait que les gens passaient plus de temps sur les Reels d'Instagram. Mais il a passé une grande partie de l'appel à se concentrer sur sa vision du métavers. « Il n'est pas clair que si nous ne faisions pas avancer les choses, quelqu'un d'autre le ferait », a-t-il déclaré.Source : Meta Quel est votre avis sur le sujet ?