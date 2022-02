Le pari le plus médiatisé de Meta est actuellement une plateforme de réalité virtuelle sociale pour le casque Quest, appelée Horizon Worlds. Elle a récemment été présentée dans la publicité de Meta pour le Super Bowl, et Mark Zuckerberg l'a qualifiée de « noyau de notre vision du métavers » lors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats de l'entreprise. Au cours d'une réunion virtuelle de Meta en début de semaine, oui, celle des Metamates , le chef de produit de la société, Chris Cox, a donné aux employés une mise à jour inédite sur la croissance du nombre d'utilisateurs d'Horizon. Le chef de produit, a informé ses employés du nombre d'utilisateurs mensuels de la plateforme de réalité virtuelle. Selon The Verge, le monde basé sur la réalité virtuelle a enregistré 300 000 utilisateurs par mois. Bien que la plateforme ne soit disponible que pour les utilisateurs américains et canadiens depuis décembre, les chiffres prouvent qu'elle commence à attirer l'attention du public. L'information sur ce chiffre a été révélée par un employé de la société qui connaissait la situation.Joe Osborne, porte-parole de Meta, a confirmé ce chiffre et a précisé qu'il incluait les utilisateurs d'Horizon Worlds et d'Horizon Venues, une application distincte permettant d'assister à des événements en direct dans la réalité virtuelle, qui utilise les mêmes avatars et les mêmes mécanismes de base. Ce chiffre n'inclut pas Horizon Workrooms, une expérience de conférence en réalité virtuelle qui repose sur un système d'invitation.Avant son lancement en décembre, Horizon Worlds était en version bêta privée pour permettre aux créateurs de tester ses outils de création de monde. À l'instar de la plateforme de jeux Roblox ou de Minecraft de Microsoft, Horizon Worlds permet aux utilisateurs de créer des environnements personnalisés dans lesquels ils peuvent se retrouver et jouer à des jeux en tant qu'avatars sans jambes. Meta a annoncé cette semaine que 10 000 mondes distincts ont été construits dans Horizon Worlds à ce jour, et son groupe Facebook privé pour les créateurs compte désormais plus de 20 000 membres.Étant donné que cela ne fait que quelques mois que Horizon Worlds est largement disponible, il est trop tôt pour dire si la croissance rapide de la plateforme se poursuivra ou si elle sera capable de conserver ses utilisateurs au fil du temps. Les utilisateurs mensuels des produits sociaux sont toujours plus nombreux que les utilisateurs quotidiens, ce que Cox n'a pas divulgué aux employés. Et l'augmentation des ventes du casque Quest pendant la période des fêtes a certainement contribué à susciter l'intérêt des gens qui essaient Horizon.Meta n'a toujours pas révélé le nombre de casques Quest vendus à ce jour, ce qui rend difficile l'évaluation du succès d'Horizon par rapport à la plateforme matérielle sous-jacente sur laquelle il fonctionne. Mais plusieurs estimations de tiers évaluent les ventes à plus de 10 millions pour le Quest. Zuckerberg a récemment déclaré que Meta sortirait une version d'Horizon pour les téléphones mobiles dans le courant de l'année pour « apporter les premières expériences du métavers à d'autres surfaces que la réalité virtuelle ».« Ainsi, alors que les expériences les plus profondes et les plus immersives se dérouleront dans la réalité virtuelle, vous pourrez également accéder aux mondes à partir de vos applications Facebook ou Instagram, et probablement plus au fil du temps », a déclaré le PDG lors du dernier appel à résultats de Meta. L'introduction d'Horizon sur le mobile permettrait de positionner Horizon comme un concurrent encore plus important de Rec Room, une application de jeu social bien financée qui compte 37 millions d'utilisateurs mensuels sur les consoles de jeu, les téléphones mobiles et la réalité virtuelle.Même si Horizon Worlds ne rapporte pas encore d'argent à Meta, la pression est forte pour qu'il soit couronné de succès, d'autant plus que l'action de la société a chuté, les investisseurs remettant en question son projet coûteux de métavers.Au-delà de la résolution des problèmes de modération du contenu et des utilisateurs mineurs dans la réalité virtuelle, Meta doit rendre Horizon suffisamment fiable pour que des millions de personnes puissent l'utiliser. De nombreuses personnes n'ont pas pu se joindre à un récent concert des Foo Fighters qui s'est tenu dans les Venues après le Super Bowl, et Horizon doit encore proposer des moyens pour que les créateurs puissent gagner de l'argent. Mais si la croissance de ses premiers utilisateurs est un indicateur, Horizon a une chance de devenir un grand projet.Source : Twitter Quel est votre avis sur le sujet ?