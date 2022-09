Publicité de Binance sur son canal Telegram

Jamie Dimon n'a pas mâché ses mots lorsqu'un législateur américain a mentionné son histoire en matière de critique des cryptomonnaies, allant jusqu'à qualifier les jetons crypto de schémas de Ponzi.Les stablecoins (actifs numériques liés à la valeur du dollar américain ou d'autres devises) ne poseraient pas de problème avec une réglementation appropriée, et JPMorgan est actif dans la blockchain, a déclaré Dimon.Les commentaires représentent la dernière critique formulée contre les monnaies numériques par Dimon, qui a autrefois qualifié Bitcoin de « fraude » avant de finalement dire qu'il regrettait ses commentaires.La présidente du comité des services financiers de la Chambre, Maxine Waters, et le(dans la politique des États-Unis, unest le membre le plus ancien d'un comité législatif du Congrès ou de l'État du parti minoritaire) Patrick McHenry ont travaillé pour parvenir à un accord sur la législation sur les stablecoins. Selon la dernière version du projet de loi, il serait illégal d'émettre ou de créer de nouveaux « stablecoins garantis de manière endogène » tels que ceux similaires à TerraUSD, le stablecoin algorithmique qui s'est effondré plus tôt cette année, selon une copie obtenue par Bloomberg.Pour mémoire, Terra et Luna, un ensemble de jetons numériques liés, étaient populaires auprès des traders de cryptomonnaies qui cherchaient à obtenir des rendements élevés grâce à des programmes de prêt connus sous le nom de "staking". Plus précisément, le staking offre aux détenteurs de cryptomonnaies un moyen de faire travailler leurs actifs numériques et de gagner un revenu passif sans avoir besoin de les vendre. Selon un message sur son canal officiel sur l'application Telegram, Binance a annoncé le 6 avril que les investisseurs pouvaient obtenir un rendement de près de 20 % et ajouté que l'opération était "sûre et réjouissante".Cependant, les investisseurs ont perdu presque toute leur valeur en mai dans l'un des plus grands krachs de l'industrie de la cryptomonnaie. La débâcle de Terra a fait des vagues dans l'espace cryptographique. Cet effondrement aurait effacé jusqu'à 200 milliards de dollars de richesse en une seule journée.Selon un rapport, sa promotion de Terra en tant qu'investissement sûr met en évidence la fonction centrale que jouent les bourses de cryptomonnaie dans la sélection des jetons numériques qui sont rendus facilement accessibles aux marchands traditionnels. Ces derniers mois, la publicité pour les investissements en cryptomonnaie est devenue une préoccupation pour les régulateurs de plusieurs pays, qui s'inquiètent des promotions qui minimisent le risque des cryptomonnaies ou encouragent les petits investisseurs à placer leur argent dans des produits d'actifs numériques complexes qui ont peu de protections juridiques.Le gouvernement britannique prévoit de renforcer les normes relatives aux publicités sur les cryptomonnaies. Singapour a interdit plus tôt cette année la quasi-totalité des transports publics et des publicités d'influenceurs sur les médias sociaux pour les cryptomonnaies, tandis que l'Espagne a déclaré qu'elle exigerait des influenceurs qu'ils informent à l'avance les régulateurs de leurs publications sur les cryptomonnaies. L'Union européenne a averti les Européens qu'investir dans les cryptomonnaies comporte des risques et qu'en cas d'escroquerie, ils ne pourraient pas récupérer leurs placements. L'UE travaille également sur une réglementation.Selon le même rapport, le message Binance a été vu 117 000 fois sur une application largement utilisée par les amateurs de cryptomonnaie. Ce message de Binance n'est accompagné d'aucune autre information, bien qu'un site Web auquel l'annonce renvoie indique que « le commerce des cryptomonnaies est soumis à un risque de marché élevé ». L'année dernière, Binance avait également fait la promotion d'un système de staking Luna comme un investissement « sécurisé ». Après l'effondrement de Terra, Binance a déclaré qu'il était en train de « revoir la manière dont les campagnes pour des projets, tels que Luna, sont évaluées avant d'être annoncées ».Rabi Sankar de la banque centrale de l'Inde est d'avis que les cryptomonnaies sont des systèmes de Ponzi et en suggère l'interdiction pure et simple. Sa sortie rejoint celle de la Réserve fédérale américaine. C’est une espèce de redite en termes de posture dans le lot des observateurs des cryptomonnaies. Elle divise cependant sur un certain nombre d’aspects. L’une des questions qui font surface est celle de l’utilisation du terme Ponzi. Ce dernier est-il adapté comme qualificatif du Dogecoin et des cryptomonnaies de façon générale ?« Les cryptomonnaies ont été spécifiquement développées pour contourner le système financier réglementé et ne sont adossées à aucun flux monétaire sous-jacent. Nous avons également vu que les cryptomonnaies ne se prêtent pas à une définition en tant que monnaie, actif ou marchandise ; elles n'ont pas de flux de trésorerie sous-jacent ; elles n'ont pas de valeur intrinsèque ; qu'elles s'apparentent à des systèmes de Ponzi, et peuvent même être pires », précise-t-il.Ces sorties se font dans un contexte de comparaisons entre le dollar (dont les banquiers font l’éloge de la stabilité) et le secteur relativement nouveau des monnaies cryptographiques. « La raison pour laquelle le dollar a une valeur est que le gouvernement américain a un monopole légal sur la production du dollar. Dans le monde des monnaies virtuelles et des cryptomonnaies, il existe des milliers de ces jetons de type. Des gens se sont littéralement fait escroquer pour des dizaines de milliards de dollars et la SEC s'est vue obligée de s’impliquer dans la répression de ce phénomène », indique le président de la Banque de la Réserve fédérale américaine.Seulement, de Bitcoin à Dogecoin en passant par Ethereum, le constat est le même : le fait d’acheter tôt ne garantit pas de faire une plus-value au moment où l’investisseur sera désireux de procéder à une revente. Tout est une question de cotation à un instant t. Ainsi, un investisseur qui fait l’acquisition de l’euro contre des dollars à un moment où la cotation est faible peut en tirer une plus-value à un moment plus favorable de l’évolution des cours.Le développeur Haskell Stephen Diehl, auteur de What I Wish I Knew When Learning Haskell, estime que Bitcoin est le Ponzi postmoderne :« Un stratagème classique de Ponzi est une fraude financière dans laquelle des individus effectuent des manipulations bancaires ainsi que des manipulations des états comptables pour payer continuellement de nouveaux investisseurs grâce à d'anciens investisseurs tout en maintenant l'illusion des rendements. En termes économiques, investir dans un système de Ponzi est un jeu à somme négative et est une forme de jeu comme le poker ou la roulette. Le jeu est une consommation et, contrairement aux entreprises productives, rien de valeur n'est créé à partir du processus. Il y a une réserve d'argent fixe et chaque personne qui fait un profit le fait nécessairement au détriment de quelqu'un d'autre qui perd. Tout gagnant unique est nécessairement payé par plusieurs perdants. Les jeux à somme négative ne génèrent pas, dans l'ensemble, de la richesse ou de l'utilité et redistribuent simplement les fonds d'entrée à différents participants. Il y a un rendement attendu négatif de s'engager dans cette classe d'activités.« Dans le programme de vingt ans de Bernie Madoff, de nombreux investisseurs ont vraiment gagné de l’argent, et investir dans des projets de Ponzi au bon moment peut en effet vous rendre très riche. Certaines personnes deviennent également extrêmement riches en jouant à la roulette, mais ce n'est pas le cas de la majorité et vous n'entendrez jamais parler de ceux qui ont tout perdu. C'est l'essence de la raison pour laquelle les stratagèmes de Ponzi sont illégaux et considérés comme une forme de fraude, ils sont une forme de jeu d'argent qui dépend de l'asymétrie de l'information et de la collusion où le reste de la société supporte les coûts et les externalités négatives pour aider les victimes lorsque la musique s'arrête inévitablement et qu'il n'y a plus de chaises.« Bitcoin n'est pas différent. L'achat d'un bitcoin, c'est acheter une entrée dans une base de données comptable, une collection de bits extrêmement coûteuse. Il n'a aucune manifestation dans le monde réel, ne produit rien, n'a pas d'actifs, de revenus, de clients, de trésorerie ou de dividendes. La valeur actuelle nette du bitcoin est nulle et ne peut jamais être différente de zéro. Cette valeur provient uniquement d’une forme de spéculation récursive, une illusion selon laquelle davantage de victimes viendront à spéculer dans la spéculation, perpétuant ainsi l’escroquerie et faisant monter la “valeur “ spéculée plus haut. C'est un contrat à terme avec un sous-jacent sur la crédulité humaine, un pari qu'il y aura plus d'imbéciles à l'avenir pour payer les imbéciles actuels. Einstein a dit un jour: “ Deux choses sont infinies: l'univers et la stupidité humaine; et je ne suis pas sûr pour ce qui concerne l'univers“ et dans l'étrange monde à l'envers d'aujourd'hui, vous pouvez désormais investir dans la thèse d'Einstein et cela s'appelle Bitcoin.« Une réserve de valeur ne peut pas être basée uniquement sur la foi en une réserve inépuisable d'imbéciles prêts à payer monotonement davantage pour quelque chose indéfiniment. Il devrait être intuitivement évident pour chaque écolier que ce jeu de chaises musicales ne peut pas durer éternellement et ne durera pas. La réalité a une manière de s'affirmer et à un moment donné, ce schéma épuisera le bassin des imbéciles qui se retrouveront en train de prendre une part pathétique dans l'illusion collective d'une non-monnaie totalement inutile dans le monde réel. Les bitcoins sont totalement inadaptés à des fins monétaires, ils ne soutiennent aucune activité économique, ne sont pas adaptés aux transactions en tant qu'unité d'échange et ne peuvent jamais remplir aucune fonction au-delà d'une bulle spéculative vide.« Cette nouvelle classe d'escroquerie diverge de ce Ponzi classique d'une manière significative et juridiquement importante. Au lieu des salles enfumées, nous avons le brouillard d'obscurantisme post-vérité induit par notre nouveau paysage médiatique qui se nourrit d'illusion, de méfiance envers les experts et de confusion comme moyen d'obscurcir le mécanisme sous-jacent du schéma de redistribution des richesses. C'est l'essence de la raison pour laquelle nous appelons cette fraude un schéma “postmoderne“, les investisseurs sophistiqués comprennent parfaitement le mécanisme de la fraude et toutes les opérations sont effectuées en public, mais la fraude dépend de l'ignorance collective et / ou de l'excès de confiance sur le fait que des individus pourront jauger leur temps de sortie du marché correctement tandis que d'autres ne le feront pas. Ce n'est pas différent de l'erreur des joueurs qui croient d'une manière ou d'une autre que leur rotation de la roulette est en quelque sorte bénie par la chance. »Alors que Dimon a été un critique virulent de Bitcoin, la société s'est concentrée sur l'utilisation de la blockchain pour les services financiers. JPMorgan utilise sa blockchain et son jeton personnalisés, JPM Coin, pour conclure des accords de rachat intrajournaliers, ce qui permet à d'autres institutions financières de contracter des prêts à court terme en utilisant des garanties de haute qualité. JPMorgan a également été la première banque de Wall Street à lancer une présence dans le métavers en février.Dimon a considéré Bitcoin comme une fraude en 2017, des commentaires qu'il a ensuite regrettés. En octobre, il a déclaré que cela ne valait rien, mais qu'il suivrait les clients et a récemment reconnu que la finance décentralisée - où les banques sont remplacées par des algorithmes - est « réelle ».Source : témoignage de James « Jamie » Dimon devant les législateurs des États-UnisPyramide de Ponzi ou pas selon vous ? Pourquoi ?Que pensez-vous de l'expérience du Salvador qui a introduit le bitcoin dans son économie et a subi un échec monumental ? Leçon à tirer pour faire les choses différemment et éventuellement réussir ou illustration du fait que crypto et économie ne font pas bon ménage ?