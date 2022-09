Pour les adeptes du bitcoin, le Salvador ressemble à un paradis. C'est l'un des rares endroits au monde où vous pouvez utiliser des bitcoins pour acheter un coca ou une bière sur la plage. En théorie, vous pouvez payer votre loyer en bitcoins, acheter une maison, rembourser une carte de crédit ou envoyer un paiement à un vendeur de poteries mayas sur le marché local. Pourtant, le Salvador est loin d'être un rêve pour les amateurs de cryptomonnaies. Au lieu de cela, il s'est transformé en un récit édifiant sur ce qui se passe lorsqu'un pays adopte une cryptomonnaie, essaie de l'intégrer à son économie et se présente comme un havre de paix technologique.Le président Nayib Bukele, un passionné de cryptomonnaies, a fait la promotion de cette initiative, estimant qu'elle apporterait de multiples avantages économiques. Il a déclaré il y a un an que faire du bitcoin une monnaie légale attirerait les investissements étrangers, générerait des emplois et contribuerait à "pousser l'humanité au moins un tout petit peu dans la bonne direction". Ses ambitions s'étendent à la construction d'une ville baptisée "Bitcoin City" - un paradis fiscal financé par l'émission d'un milliard de dollars d'obligations d'État. L'objectif était de consacrer la moitié des revenus des obligations à la ville et l'autre moitié à l'achat de bitcoins.Les bénéfices présumés seraient ensuite utilisés pour rembourser les détenteurs d'obligations. « Investissez ici et gagnez tout l'argent que vous voulez », a-t-il déclaré tout de blanc vêtu et coiffé d'une casquette de baseball inversée, devant des centaines d'amateurs de bitcoins en novembre 2021. Bukele avait promis que "Bitcoin City" serait équipé d'un aéroport, de zones résidentielles et commerciales, et d'une place centrale conçue pour ressembler au symbole du bitcoin vu du ciel. Un an plus tard, plusieurs rapports sur la situation notent que les preuves sont plus que suffisantes pour conclure que Bukele n'avait aucune idée de ce qu'il faisait.Son plan n'a pas fonctionné comme prévu. Lors d'une récente visite dans la zone située à l'ombre du volcan Conchagua, dans l'est du pays d'Amérique centrale, les experts n'ont trouvé aucune machine lourde, aucun ouvrier du bâtiment, ni aucune matière première indiquant un quelconque progrès dans la construction de ce grand symbole du bitcoin. Pour beaucoup, il est plutôt devenu un symbole de folie à mesure que le bitcoin s'est effondré. « Cette expérience a été très risquée, trop risquée pour un pays pauvre », a déclaré Oscar Picardo, directeur de l'Institut des sciences, des technologies et de l'innovation de l'université privée Francisco Gavidia.Cette expérience financière audacieuse s'est révélée être un échec presque total. « On a vu que (le bitcoin) est un actif financier très spéculatif et très variable », a-t-il ajouté. Une grande partie du problème serait que la chute de la valeur du bitcoin et d'autres cryptomonnaies a aliéné les investisseurs. Lorsque le Salvador, l'un des pays les plus pauvres d'Amérique latine, a adopté le bitcoin comme monnaie légale le 7 septembre 2021, le prix d'échange de la cryptomonnaie avoisinait les 47 000 dollars. Un an plus tard, il vaut moins de la moitié et s'échangeait mardi à environ 19 770 dollars. Il a grimpé à 20 149 dollars aujourd'hui.Le gouvernement de Bukele a refusé de faire des commentaires pour cette histoire, mais a défendu le fait de doubler la mise sur le bitcoin - y compris l'acquisition de 2 381 bitcoins - assurant qu'il s'agit d'un plan à long terme. Il affirme que sa politique en matière de bitcoins a attiré plusieurs investissements, réduit les commissions bancaires à zéro, augmenté le tourisme et favorisé l'inclusion financière. Mais, selon les analystes, la chute de la cryptomonnaie a élevé le risque financier du Salvador, compliquant sa recherche de fonds pour payer 1,6 milliard de dollars d'obligations souveraines dues en 2023 et 2025.Le Fonds monétaire international a demandé au Salvador de revenir sur le statut de monnaie légale du bitcoin en invoquant des problèmes financiers, économiques et juridiques, ce qui complique l'accord avec le prêteur. En outre, selon les experts, l'utilisation de la cryptomonnaie n'a pas non plus réussi à s'imposer. Pour encourager l'adoption du bitcoin, le gouvernement a créé un portefeuille numérique appelé "Chivo" ("cool" en argot) permettant d'échanger des bitcoins contre des dollars sans frais de transaction. L'application est également préchargée avec 30 dollars en prime (le revenu hebdomadaire médian est d'environ 360 dollars).Pourtant, malgré la loi et ces incitations, le bitcoin n'a pas été adopté . Ni la présidence ni le ministère des Finances du Salvador n'ont voulu communiquer de chiffres sur l'utilisation des bitcoins par le biais du portefeuille numérique en bitcoins du gouvernement. Mais une enquête menée en février auprès de 1 800 ménages salvadoriens par le National Bureau of Economic Research (NBER), une ONG basée aux États-Unis, a révélé que seuls 20 % des Salvadoriens qui ont téléchargé l'application Chivo ont continué à l'utiliser après avoir dépensé les 30 dollars que le gouvernement a donnés en crédit gratuit pour promouvoir son utilisation.L'étude note que la grande majorité des téléchargements de Chivo ont eu lieu en 2021, plus précisément en septembre, et que presque aucun téléchargement n'a eu lieu jusqu'à présent en 2022. En théorie, les nations en développement comme le Salvador sont des candidats idéaux pour l'adoption des cryptomonnaies en raison d'une dépendance continue à l'égard de l'argent liquide et d'une population largement non bancarisée. Mais, selon le rapport d'avril, "le bitcoin n'est pas largement utilisé comme moyen d'échange", car les utilisateurs "ne le comprennent pas, ils ne lui font pas confiance et il n'est pas accepté par les entreprises.En outre, ils le trouvent très volatile et il implique des frais élevés. Malgré la loi salvadorienne qui oblige toutes les entreprises à accepter les cryptomonnaies, l'étude indique que seules 20 % d'entre elles le font. Le petit magasin de montres de Jesus Caceres, dans le centre de San Salvador, est l'une des entreprises qui le font. Trois panneaux indiquent "Nous acceptons les bitcoins", mais l'horloger de 47 ans n'a jamais réalisé que deux ventes avec la cryptomonnaie. « Une pour 3 dollars et une pour 5 dollars, cela faisait 8 dollars au total. À partir de ce moment-là, personne ne m'a approché », a-t-il déclaré.Le gouvernement a également encouragé les Salvadoriens travaillant à l'étranger à envoyer de l'argent chez eux via le portefeuille gouvernemental Chivo, ou d'autres privés, sans prélever de commissions. Connus sous le nom d'envois de fonds, ces transferts de l'étranger représentent 26 % du PIB du pays d'Amérique centrale, l'un des pourcentages les plus élevés au monde. Mais selon les statistiques de la banque centrale, entre septembre 2021 et juin 2022, le pays a reçu près de 6,4 milliards de dollars de transferts de fonds et moins de 2 % ont été transférés par des portefeuilles numériques de cryptomonnaies.Comme pour l'utilisation du bitcoin, le gouvernement de Bukele partage peu de détails sur "Bitcoin City". Mais son avenir semble de plus en plus incertain depuis que l'émission de l'"obligation bitcoin", qui, selon Bukele, devait soutenir la construction de la ville, a été reportée à la suite du krach des cryptomonnaies. Il a dépensé plus de 100 millions de dollars pour acheter des bitcoins, qui valent aujourd'hui moins de 50 millions de dollars, ce qui constitue une perte énorme pour le pays. Bukele s'est félicité d'avoir "acheté à la baisse", mais presque tous les bitcoins achetés par le gouvernement l'ont été pour plus de 30 000 dollars.Il y a un an, Bukele exhortait ses citoyens à détenir leur argent en bitcoins. Pour ceux qui l'ont fait, les pertes seraient dévastatrices. Par ailleurs, l'incompréhension de Bukele à l'égard du bitcoin - et de l'économie en général - a été démontrée à plusieurs reprises. En juin 2021, il a tweeté : « le bitcoin a une capitalisation boursière de 680 milliards de dollars américains. Si 1 % de ce montant est investi au Salvador, cela augmenterait notre PIB de 25 % ». Cela suggère qu'il semblait penser que le bitcoin était une sorte de fonds d'investissement. Cela montre également qu'il ne comprend pas le PIB.L'investissement étranger n'est pas une composante du PIB. Il n'y a pas eu d'augmentation des investissements étrangers ni du PIB. Dans un tweet datant de janvier 2022, il a affirmé qu'une "augmentation gigantesque du prix du bitcoin n'est qu'une question de temps", car il n'y aura jamais que 21 millions de bitcoins alors qu'il y a 50 millions de millionnaires dans le monde. « Imaginez quand chacun d'entre eux décidera qu'il doit posséder au moins UN #Bitcoin », a-t-il proclamé. La valeur du bitcoin a depuis été divisée par deux. Le plan Bitcoin a eu un impact négatif sur la cote de crédit du Salvador et sur ses relations avec le Fonds MI.Les investisseurs étant plus réticents à prêter au pays, les emprunteurs locaux ont dû proposer des taux d'intérêt plus élevés. Le bitcoin est connu pour son utilisation dans des escroqueries et autres activités illégales, ainsi que pour sa volatilité. L'agence de notation Fitch a abaissé la note de crédit du Salvador cette année, en invoquant des inquiétudes concernant sa politique en matière de bitcoin.Les habitants de l'endroit où "Bitcoin City" est prévue, entre le volcan Conchagua et le golfe de Fonseca sur la côte Pacifique, estiment que la majorité des 6,5 millions d'habitants du pays ne seront pas favorisés. « Cela ne profite pas du tout à nous, les pauvres », a déploré Jose Flores, 48 ans, pêcheur et agriculteur, qui vit à Conchagua depuis plus de trente ans.Sources : rapport du NBER (PDF) Fitch , Rapports du FMI ( 1 Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'expérience du Salvador avec le bitcoin ?Pensez-vous que le bitcoin peut être utilisé comme une monnaie légale ?Que pensez-vous de l'affirmation selon laquelle le bitcoin est une "monnaie de réserve" ?