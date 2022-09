Poolin, la quatrième plus grosse plateforme de minage, suspend les retraits Bitcoin et Ether, invoquant des « problèmes de liquidité »

Répartition du pool de minage Bitcoin basée sur les blocs minés

Le passage au Proof-of-Stake et la décision des plateformes crypto



Calendrier officiel de FTX pour l'arrêt des dépôts et des retraits d'ETH

Poolin, l'un des plus grands pools miniers Bitcoin par taux de hachage, a annoncé qu'il avait temporairement suspendu les retraits Bitcoin et Ether de son service de portefeuille en raison de « problèmes de liquidité ».Dans une annonce de lundi, Poolin a déclaré que son service de portefeuille était « confronté à des problèmes de liquidité en raison des récentes demandes croissantes de retraits » et prévoyait d'arrêter temporairement les paiements de Bitcoin (BTC) et d'Ether (ETH). Dans sa chaîne Telegram, le support de Poolin a déclaré aux utilisateurs qu'il était « difficile de donner une date précise » à laquelle il reprendrait le service normal, mais a laissé entendre que cela pourrait être une question de jours, tandis que la page d'aide indiquait, « le temps et les plans de reprise seront publiés dans les 2 semaines ».« Soyez assuré que tous les actifs des utilisateurs sont en sécurité et que la valeur nette de l'entreprise est positive », a déclaré Poolin. « Nous ferons une capture des soldes BTC et ETH restants sur le pool le 6 septembre pour déterminer les soldes. Les jetons extraits quotidiennement après le 6 septembre seront normalement payées par jour. Les autres jetons ne sont pas affectées ».Lancé en 2017, Poolin est un pool minier basé en Chine qui opère sous Blockin. Selon les données de BTC.com, la société était responsable d'environ 10,8 % des blocs BTC minés au cours des 12 derniers mois, devenant le quatrième pool minier derrière Foundry USA, AntPool et F2Pool.Le pool minier a été le dernier dans l'espace crypto à annoncer qu'il arrêterait les retraits au milieu d'un marché baissier. De nombreux échanges, dont Coinbase et FTX, ont déclaré qu'ils suspendraient temporairement les retraits d'ETH pendant la transition de la blockchain Ethereum vers la preuve de participation, qui devrait avoir lieu entre le 10 et le 20 septembre.Alors que les développeurs d'Ethereum n'avaient promis aucun temps d'arrêt pendant The Merge, l'une des mises à niveau les plus attendues d'Ethereum, les membres de la communauté crypto ont décidé de prendre des mesures proactives pour assurer la sécurité des fonds des investisseurs. Dans cet effort, l'échange crypto FTX a annoncé l'arrêt des transactions Ether (ETH) sur les blockchain secondaires jusqu'à la fin de la mise à niveau de septembre.Peu de temps après l'annonce, FTX a supprimé le tweet tandis que le PDG Sam Bankman-Fried a précisé que « le commerce des ETH restera en vigueur grâce à Merge ».Pour mémoire, jusqu'à présent, la blockchain d'Ethereum était sécurisée par une méthode appelée proof-of-work, qui consomme plus d'électricité que la Belgique entière. Ce mois-ci, le passage à une nouvelle méthode appelée proof-of-stake devrait permettre de diviser par 1 000 la consommation d'énergie d'Ethereum. Ce changement, qui serait le plus important de ses sept années d'existence, chez Ethereum devrait se dérouler dans quelques jours. Le processus de transition en trois phases a commencé le 1décembre 2020, avec le lancement de la chaîne Beacon. La phase 0 du processus a marqué le début de la transition PoS, lorsque les validateurs ont commencé à jalonner leur ETH pour la première fois. Cependant, la phase 0 n'a pas eu d'impact sur le réseau principal d'Ethereum.Selon des sources proches du dossier, The Merge (littéralement la fusion) d'Ethereum vers proof-of-stake est prévue pour la troisième semaine de septembre, éliminant ainsi le minage proof-of-work. Les experts s'expriment sur l'impact que cela aura sur les pools miniers et les mineurs. L'enjeu est de taille. Une transition bâclée pourrait signifier le chaos pour les nombreux projets crypto construits sur Ethereum. Une transition en douceur serait l'aboutissement d'années de planification minutieuse par les principaux développeurs d'Ethereum. Au cours de l'année dernière, les développeurs ont repoussé à plusieurs reprises la date de la « fusion » pour se donner plus de temps pour se préparer. Ils ont effectué une dernière répétition générale le 10 août, ouvrant ainsi la voie à une transition à la mi-septembre.La conséquence la plus immédiate d'une fusion réussie sera de mettre au chômage les mineurs d'Ethereum dans le monde. Au cours des sept dernières années, des milliers de personnes ont acheté des cartes graphiques haut de gamme pour contribuer à la maintenance de la blockchain Ethereum - et pour gagner de l'éther nouvellement créé dans le processus. Le nouveau système de mise à jour de la blockchain Ethereum ne nécessite pas le même type de matériel lourd ni l'énorme facture d'électricité qui l'accompagne. Le prix des cartes graphiques d'occasion pourrait donc continuer à baisser à mesure que les mineurs d'Ethereum quittent le secteur.Mais le passage à la preuve d'enjeu est bien plus qu'une simple mesure d'économie d'énergie : il s'agit d'une refonte majeure du réseau Ethereum. Le fondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, estime que The Merge posera les bases d'une série de mises à niveau futures qui permettront au réseau de gérer un volume de transactions beaucoup plus important dans les années à venir. Mais ses détracteurs s'inquiètent du fait que le nouveau système pourrait entraîner une centralisation excessive du réseau Ethereum et le rendre vulnérable à la réglementation gouvernementale.La suspension des dépôts et des retraits pour Ethereum sur diverses chaînes de blocs a été désignée pour commencer à des moments différents, mais reste sujette à changement en fonction des complications anticipées.FTX a également souligné que l'échange crypto n'est pas responsable des pertes en cas de fortes fluctuations de prix, ajoutant « qu'il est de votre responsabilité de comprendre les implications de cette annonce».Clarifiant l'une des plus grandes idées fausses liées à The Merge, la Fondation Ethereum a précisé que la prochaine mise à niveau ne réduira pas les frais de gaz. La déclaration officielle se lit comme suit*:« Les frais de gaz sont un produit de la demande du réseau par rapport à la capacité du réseau. The Merge déconseille l'utilisation de la preuve de travail, passant à la preuve de participation pour un consensus, mais ne modifie pas de manière significative les paramètres qui influencent directement la capacité du réseau ou débit ».Au lieu de cela, la mise à niveau vise à éliminer purement et simplement le besoin d'un minage à forte intensité énergétique.Le 16 août, Coinbase a annoncé que tous les retraits et dépôts liés à Ethereum seront en pause pendant toute la procédure de migration de The Merge qui devrait avoir lieu vers le 15 septembre prochain.La société indique dans son communiqué :« Pendant The Merge, Coinbase va temporairement mettre en pause Ethereum et les dépôts ainsi que les retraits du token ERC-20 par précaution. Cette légère pause nous permet de vérifier que la transition est complète et opérationnelle dans nos systèmes. Nous ne nous attendons pas à ce que d’autres réseaux ou crypto-monnaies soient impactées, tout comme il ne devrait pas y avoir d’impact sur nos produits centralisés ETH et ERC-20 tokens ».Coinbase a tenu à rappeler et aussi à rassurer ses clients en précisant qu’aucune autre crypto-monnaie ne devrait être impactée par cette pause dans les transactions de Ethereum. De plus, la plateforme d’échange appelle les investisseurs à la plus haute vigilance. En effet, une telle mise à jour va sûrement tenter de nombreux arnaqueurs qui mettront sans doute en place différentes stratégies comme des attaques de phishing ou même l’exploitation de failles afin de s’attaquer aux cryptos.La communauté attend depuis fort longtemps The Merge. C’est une mise à jour critique et délicate à mettre en place, c’est pourquoi celle-ci a été repoussée plusieurs fois par le passé. Il n’est pas impossible que les développeurs changent la date, même si elle devrait avoir lieu au courant de ce mois.Malgré tout, The Merge est inévitable quand bien même tous ne sont pas de cet avis et ne voient pas celle-ci d’un bon œil. C’est un point-clé pour l’avenir de la blockchain Ethereum qui risque d’impacter son fonctionnement, mais aussi son prix sur le long terme.Source : Poolin