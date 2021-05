Le bitcoin absorbe la majeure partie de l'engouement et de l'opprobre vis-à-vis des cryptomonnaies, laissant dans l'ombre l'Ethereum. Mais Ethereum est tout sauf petit. Sa capitalisation a franchi la barre symbolique des 500 milliards de dollars la semaine dernière, et son empreinte énergétique est tout aussi considérable. L'on estime que le minage de l'Ethereum consommerait actuellement un quart de la moitié de ce que consomme le minage du Bitcoin. Selon des estimations, cela signifie qu'une transaction Ethereum typique engloutit plus d'énergie qu'un ménage américain moyen n'en utilise en une journée.« C'est juste un énorme gaspillage de ressources, même si vous ne croyez pas que la pollution et le dioxyde de carbone sont un problème. Il y a de vrais consommateurs, de vraies personnes, dont les besoins en électricité sont remplacés par ce genre de choses », a déclaré Vitalik Buterin, l'informaticien russo-canadien de 24 ans qui a inventé Ethereum, en 2018. Il a donc entrepris de mettre un terme au gaspillage d'énergie de son invention. Ainsi, à travers la Fondation Ethereum, qui régit le développement de la cryptomonnaie, il prévoit de déployer un nouveau code qui ferait grandement chuter sa consommation énergétique.Si les développeurs ont raison, le nouveau code d'Ethereum pourrait alors permettre d'effectuer des transactions en utilisant seulement 1 % de l'énergie consommée aujourd'hui. Le nouveau code est basé sur l'algorithme Proof-of-Stake (Preuve d'enjeu), un algorithme qui serait moins vorace en énergie que Proof-of-Work (Preuve de travail) sur lequel sont actuellement basés le Bitcoin et l'Ethereum. « Ethereum achèvera la transition vers Proof-of-Stake dans les prochains mois, ce qui apporte une myriade d'améliorations théorisées depuis des années », a écrit Carl Beekhuizen de la Fondation Ethereum dans un billet de blogue aujourd'hui.« L'un des domaines que nous sommes impatients d'explorer concerne les nouvelles estimations de la consommation d'énergie, alors que nous terminons le processus de dépense de l'énergie d'un pays sur un consensus », a-t-il indiqué. Dans son article, il a fait une estimation de la consommation d'énergie de l'Ethereum une fois le nouveau code entièrement déployé. Comme de nombreuses personnes utilisent plusieurs validateurs, il a décidé d'utiliser le nombre d'adresses uniques qui ont effectué des dépôts comme indicateur du nombre de serveurs existants aujourd'hui.Avec sa méthode, Beekhuizen a déterminé qu'au total, une transaction Ethereum Proof-of-Stake consomme une quantité d'énergie de l'ordre de 2,62 mégawatts. Selon lui, ce n'est pas à l'échelle des pays, des provinces ou même des villes, mais à celle d'une petite localité (environ 2100 foyers américains). À titre de référence, le consensus Proof-of-Work (PoW) sur Ethereum consomme actuellement l'équivalent énergétique d'un pays de taille moyenne, mais cela est en fait nécessaire pour assurer la sécurité d'une chaîne PoW. Comme son nom l'indique, PoW atteint le consensus en fonction de la fourchette sur laquelle le travail est le plus important.En effet, Beekhuizen explique qu'il y a deux façons d'augmenter le taux de "travail" effectué : augmenter l'efficacité du matériel minier et utiliser plus de matériel en même temps. Pour empêcher une chaîne d'être attaquée avec succès, les mineurs doivent faire du "travail" à un rythme supérieur à celui d'un attaquant. Comme un attaquant est susceptible de disposer d'un matériel similaire, les mineurs doivent faire fonctionner de grandes quantités de matériel efficace pour empêcher un attaquant de les surpasser et tout ce matériel consomme beaucoup d'énergie.Dans le cadre du PoW, le prix de l'ETH et le hashrate seraient positivement corrélés. Par conséquent, à mesure que le prix augmente, l'énergie consommée par le réseau augmente également à l'équilibre. Dans le cadre du Proof-of-Stake (PoS), lorsque le prix de l'ETH augmente, la sécurité du réseau augmente également (la valeur de l'ETH at-stake est plus élevée), mais les besoins en énergie restent inchangés. Digiconomist estime que les mineurs d'Ethereum consomment actuellement 44,49 TWh par an, ce qui correspond à 5,13 gigawatts sur une base continue.Cela signifie que PoS est environ 2 000 fois plus efficace sur le plan énergétique, selon les estimations prudentes ci-dessus, ce qui représente une réduction d'au moins 99,95 % de la consommation totale d'énergie. Beekhuizen estime que, si la consommation d'énergie par transaction est plus votre vitesse, c'est environ 35Wh/tx (moyenne environ 60K gaz/tx) ou environ 20 minutes de télévision. En revanche, Ethereum PoW utilise l'énergie équivalente d'une maison pendant 2,8 jours par transaction et Bitcoin consommerait l'équivalent de 38 jours/maison.Beekhuizen a annoncé qu'Ethereum continue d'utiliser PoW pour l'instant, mais que cela ne sera plus le cas très longtemps. « Ces dernières semaines, nous avons assisté à l'émergence des premiers réseaux de test pour The Merge. Plusieurs équipes d'ingénieurs font des heures supplémentaires pour s'assurer que The Merge arrive le plus tôt possible, et sans compromettre la sécurité », a-t-il déclaré. Peut-on imaginer que le Bitcoin soit à l'avenir boycotté pour raison écologique et que le nouveau Ethereum plus écologique devienne la nouvelle cryptomonnaie en vogue ?Source : Carl Beekhuizen Quel est votre avis sur le sujet ?Peut-on imaginer que le bitcoin soit à l'avenir boycotté pour raison écologique et que le nouveau Ethereum plus écolo devienne la nouvelle cryptomonnaie en vogue ?