« Quelqu'un ment »

Un hiver crypto ?

Le monde de la crypto-monnaie traverse des difficultés, avec des prix qui chutent à des niveaux jamais vus depuis la fin de 2020. La chute est probablement due à plusieurs facteurs, notamment l'incertitude économique générale observée sur le marché boursier, l'inflation, la panique provoquée par les ventes massives des baleines, etc.Cela n'a certainement pas aidé le secteur de la cryptomonnaie lorsque la cryptobanque londonienne Celsius Network à annoncer le gel des retraits, des échanges et des transferts entre comptes dimanche soir.« En raison des conditions de marché extrêmes, nous annonçons aujourd'hui que Celsius suspend tous les retraits, échanges et transferts entre comptes. Nous prenons cette mesure aujourd'hui pour mettre Celsius en meilleure position pour honorer, au fil du temps, ses obligations de retrait.« Agir dans l'intérêt de notre communauté est notre priorité absolue. Au service de cet engagement et pour adhérer à notre cadre de gestion des risques, nous avons activé une clause dans nos Conditions d'utilisation qui permettra à ce processus d'avoir lieu. Celsius possède des atouts précieux et nous travaillons avec diligence pour respecter nos obligations.« Nous prenons cette mesure nécessaire au profit de l'ensemble de notre communauté afin de stabiliser les liquidités et les opérations tout en prenant des mesures pour préserver et protéger les actifs. De plus, les clients continueront d'accumuler des récompenses pendant la pause, conformément à notre engagement envers nos clients.« Nous comprenons que cette nouvelle est difficile, mais nous pensons que notre décision de suspendre les retraits, les échanges et les transferts entre comptes est la mesure la plus responsable que nous puissions prendre pour protéger notre communauté. Nous travaillons avec un seul objectif : protéger et préserver les actifs pour répondre à nos obligations envers les clients. Notre objectif ultime est de stabiliser la liquidité et de rétablir les retraits, les swaps et les transferts entre comptes le plus rapidement possible. Il y a beaucoup de travail à faire alors que nous examinons diverses options, ce processus prendra du temps et il pourrait y avoir des retards.« Nous remercions l'incroyable communauté Celsius pour votre soutien aujourd'hui. Il nous fait plaisir de vous servir. Nos opérations se poursuivent et nous continuerons à partager des informations avec la communauté dès qu'elles seront disponibles ».Dans les heures qui ont suivi cette annonce, les valeurs des autres crypto-monnaies ont également chuté : Bitcoin a chuté de 10 %, Ethereum a perdu 19 % de sa valeur et Dogecoin a perdu près de 15 % de sa valeur, soit environ 0,01 $. Dans son ensemble, le marché total des crytomonnaies pointait sous la barre symbolique des 1000 milliards $ US, contre 3 000 milliards de dollars en novembre dernier.Celsius est un réseau de prêt peer-to-peer dans lequel les clients déposent des crypto-monnaies qui sont ensuite prêtées à d'autres. Les intérêts payés sur les prêts sont répartis entre Celsius et les prêteurs, jusqu'à 18,6 % APY avec des versements hebdomadaires. APY est l'abréviation du terme anglais « Annual Percentage Yield » qu'on peut traduire en français par « pourcentage annuel de rendement ». On utilise ce terme lorsqu'on décide de bloquer ses cryptoactifs pour une certaine période de temps en échange d'intérêts.Les cryptobanques comme Celsius s’inspirent du modèle des banques traditionnelles. Elles mettent en commun les dépôts de cryptomonnaies comme le bitcoin et offrent des prêts et des intérêts, souvent supérieurs à 10 %, aux déposants. Le hic, c’est que ces nouveaux acteurs ne sont pas réglementés et que rien ne protège l’argent des déposants. De plus, ils ne sont pas assujettis à un seuil minimal de capital dans leurs réserves, contrairement aux institutions financières traditionnelles.Le crash de la crypto-monnaie fait partie d'un crash plus large du marché. L'indice boursier S&P 500 a chuté de près de 4% lundi dans un contexte de craintes d'une hausse plus rapide des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale. Les taux d'intérêt élevés exercent une pression à la baisse sur tous les actifs, y compris les actions et les crypto-monnaies.Celsius est en fait une banque de crypto-monnaie non réglementée. Les clients peuvent également déposer des crypto-monnaies auprès de Celsius, puis emprunter des dollars contre ces avoirs. Les clients peuvent également gagner des intérêts sur les dépôts de crypto-monnaie, le site Web de la société annonçant des taux d'intérêt pouvant atteindre 18% pour certaines crypto-monnaies. Ce chiffre est bien supérieur à ce que les Américains peuvent gagner des banques conventionnelles. Celsius dit avoir 1,7 million de clients.Un article de Bloomberg de janvier rapportait que Celsius avait inspiré la fidélité de certains utilisateurs de la plateforme :« Dans des témoignages publiés l'année dernière sur Twitter dans le cadre d'un concours au cours duquel les clients ont partagé leur "histoire de Celsius", beaucoup ont déclaré avoir confié à Celsius leurs économies. L'un d'eux a déclaré qu'il avait retiré la valeur nette de sa maison et encaissé sa pension de travail et ses économies pour l'éducation de ses enfants afin de mettre l'argent dans les comptes de l'entreprise. Un autre a déclaré que cela lui avait permis de quitter son emploi pour se rapprocher de son enfant ».Dans un article de Bloomberg de janvier, le PDG de Celsius, Alex Mashinsky, « a déclaré à Bloomberg Businessweek que Celsius est en mesure de payer des rendements aussi élevés parce qu'il transmet la plupart de ses revenus à ses utilisateurs. Il a déclaré que c'est le système financier traditionnel qui arnaque les gens en prenant leurs dépôts et en les utilisant pour gagner de l'argent, puis en prétendant qu'il ne peut payer que des taux d'intérêt minimes ».« Quelqu'un ment », a déclaré Mashinsky. « Soit la banque ment, soit Celsius ment ».Alors que Celsius offre des taux d'intérêt plus élevés qu'une banque traditionnelle, les dépôts de Celsius ne sont pas protégés par la Federal Deposit Insurance Corporation, qui fournit un soutien financier pour les dépôts dans les banques conventionnelles. Cela signifie que si Celsius devait avoir des difficultés financières, certains clients pourraient ne pas récupérer tout leur argent.Dans un article de blog la semaine dernière, Celsius a balayé les rumeurs selon lesquelles il avait des difficultés financières.« En cette période déjà difficile, il est regrettable que les acteurs vocaux répandent la désinformation et la confusion », a écrit la société. « Ils ont essayé en vain, par exemple, de lier Celsius à l'effondrement de Luna et prétendent à tort que Celsius a subi des pertes importantes en conséquence ».C'était une référence aux nouvelles du mois dernier selon lesquelles terra, un « stablecoin algorithmique », s'était avéré ne pas être aussi stable dans la pratique. La valeur de Terra était censée être rattachée à 1 $, la crypto-monnaie associée luna étant censée fournir un filet de sécurité pour cette cheville. Mais tout le château de cartes s'est effondré le mois dernier au milieu d'une vente plus large de crypto-monnaie.Celsius a connu une croissance rapide au cours de la dernière année, attirant un examen réglementaire accru. En septembre dernier, les régulateurs de plusieurs États ont ouvert des enquêtes sur les pratiques commerciales de la société, arguant que les produits de prêt de la société pourraient constituer des titres non réglementés.Celsius n'a pas fourni de détails sur les « conditions de marché extrêmes » qui ont conduit l'entreprise à suspendre les retraits. Celsius affirme travailler avec diligence pour reprendre les retraits, mais les utilisateurs ont de bonnes raisons de s'inquiéter de la santé financière de l'entreprise.Dans le secteur de la crypto-monnaie, les entreprises se serrent la ceinture en s'attendant à ce que les récentes baisses de prix puissent durer un certain temps.Vendredi, la société d'échange de crypto-monnaie et de portefeuille Crypto.com a annoncé qu'elle licenciait 260 employés, soit environ 5% de ses effectifs. Une semaine plus tôt, la bourse de crypto-monnaie Gemini, fondée par les frères Winkelvoss, avait annoncé qu'elle réduisait ses effectifs de 10 %. Les frères ont imputé les coupes dans leurs ressources humaines aux « conditions de marché turbulentes susceptibles de persister pendant un certain temps ».L'une des plus grandes sociétés de crypto-monnaie, Coinbase, a récemment annoncé qu'elle gelait toute nouvelle embauche. Cela comprenait le retrait de certaines offres que les candidats avaient déjà acceptées. Le cours de l'action Coinbase a chuté de plus de 80 % depuis son pic de novembre dernier.Binance a également suspendu les retraits de Bitcoin. Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a annoncé le gel à 8h00 HE, affirmant que c'était « en raison d'une transaction provoquant un backlog ». À l'origine, il a dit que la pause n'allait durer qu'environ 30 minutes, mais il a noté plus tard que « Cela va probablement prendre un peu plus de temps à réparer que mon estimation initiale ».Vers 11h30 HE, Binance a annoncé que les retraits du réseau Bitcoin avaient repris. Selon la page d'assistance, « Nous travaillons toujours pour traiter les retraits en attente du réseau Bitcoin (BTC), et cela devrait être terminé dans les prochaines heures. Veuillez noter que les retraits en attente du réseau Bitcoin (BTC) seront rejetés. Dans ce cas, les utilisateurs concernés devront soumettre à nouveau leurs demandes de retrait ».Le battement de tambour régulier des mauvaises nouvelles a conduit à des discussions sur le début d'un autre « hiver crypto ». Le monde de la crypto-monnaie a connu au moins trois de ces périodes. Pendant cette période de repli, il est courant qu'un nombre important de projets et d'entreprises liés à la crypto-monnaie échouent.Chaque hiver crypto précédent a été suivi d'un dégel puis d'un nouveau boom. Plus récemment, le bitcoin est tombé à environ 3 200 dollars fin 2018 avant de grimper au-dessus de 60 000 dollars en 2021. Les boosters de crypto-monnaie espèrent que l'histoire se répétera, le faible prix actuel du bitcoin menant à de nouveaux records de prix dans quelques années.Mais il n'y a aucune garantie que cela se produira. À un moment donné, le secteur de la cryptographie atteindra un point de saturation, après quoi les prix des crypto-monnaies pourraient commencer à se comporter davantage comme d'autres actifs conventionnels - augmentant pendant les booms et diminuant pendant les ralentissements, mais ne livrant pas nécessairement des rendements exceptionnels pour ceux qui les détiennent à long terme.Source : Celcius Network