Envoyé par Harriet Envoyé par La plupart des actifs crypto des trois comptes bancaires distincts d'Özer ont été transférés à Malte, le centre de l'échange de crypto-monnaie, selon le Financial Crime Investigation Board (MASAK).



La chasse à l'homme pour mettre la main sur Özer est survenue dans un contexte de tourmente que le marché de la crypto en Turquie a commencé à connaître. Le gouvernement a mis en garde contre les risques et a annoncé son intention de freiner le marché de la monnaie numérique.



La bourse Thodex, basée à Istanbul, a lancé des campagnes agressives pour attirer les investisseurs. Elle s'est d'abord engagée à distribuer des voitures de luxe à travers une campagne publicitaire flashy mettant en scène de célèbres modèles turcs. Mais la bourse a suspendu les échanges en avril 2021 après avoir publié un mystérieux message quelques jours plus tôt disant qu'il lui fallait cinq jours pour faire face à un investissement extérieur non spécifié.



Deux jours après avoir quitté la Turquie l'année dernière, Özer a dénoncé les "allégations sans fondement" à son encontre dans un message publié sur le compte Twitter officiel de son entreprise. L'homme d'affaires a déclaré qu'il s'était rendu à l'étranger pour rencontrer des investisseurs. "Je retournerai en Turquie dans quelques jours et coopérerai avec les autorités judiciaires pour que la vérité éclate", avait-il promis à l'époque.



Özer, qui a fui la Turquie avec 20 millions de dollars d'actifs d'investisseurs, a été arrêté en Albanie, a annoncé le ministère de l'Intérieur le 30 août.

Des crimes impliquant la crypto en hausse

En avril 2021, Thodex, une entreprise de cryptomonnaie basée en Turquie, a déclaré que sa plateforme a été « temporairement fermée » pour faire face à une « fluctuation anormale des comptes de l'entreprise ». D'abord, la plateforme, qui fonctionnait depuis 2017, a annoncé une période de maintenance de six heures après que des problèmes de transaction ont été signalés. Puis, Thodex a fait une annonce selon laquelle elle sera fermée « pendant environ cinq jours ouvrables » en raison d'un processus de vente. Cette période d'interruption devait lui permettre de conclure des partenariats avec d'autres entreprises.« Des banques et des fonds de renommée mondiale, dont nous allons annoncer les noms lorsque le processus d'accord sera terminé, souhaitent investir dans notre société et proposent un partenariat depuis longtemps », a écrit Thodex sur son site Web. « Pour que ce processus soit mené à bien, les transactions doivent être arrêtées et le processus de vente doit être achevé. Les services resteront fermés pendant environ cinq jours ouvrables, le temps que le transfert des actions soit effectué, mais les utilisateurs ne doivent pas s'inquiéter pour leurs investissements ».Dans la foulée, près de 400 000 utilisateurs de la plateforme n'ont pas pu accéder à leurs comptes ou retirer de l'argent. Ces derniers sont devenus plus inquiets lorsque les médias locaux ont rapporté que Faruk Fatih Ozer, le fondateur et PDG de Thodex, s'est enfui du pays, emportant avec lui environ 2 milliards de dollars de fonds d'investisseurs. Incapables de retirer leur argent ou d'accéder à leurs comptes, les utilisateurs de Thodex se sont rendus sur les plateformes de médias sociaux pour sensibiliser à la question, exprimant leurs inquiétudes quant à la possibilité d'une escroquerie.Un rapport de cryptocriminalité publié par Chainanalysis s'est spécifiquement adressée à Thodex début 2022, dans le contexte plus large d'un total de 2,8 milliards de dollars d'escroqueries crypto au cours de cette année étant des(une opération pendant laquelle une entreprise apparemment légitime est créée, fonctionne normalement pendant un certain temps, puis voit tout l'argent être retiré. Il s'agit d'une fraude à grande échelle) :« Il convient de noter qu'environ 90 % de la valeur totale perdue à cause desen 2021 peut être attribuée à un échange centralisé frauduleux, Thodex, dont le PDG a disparu peu de temps après que l'échange a interrompu la capacité des utilisateurs à retirer des fonds. Cependant, tous les autressuivis par Chainalysis en 2021 impliquaient des projets DeFi. Dans presque tous ces cas, les développeurs ont amené les investisseurs à acheter des jetons associés à un projet DeFi avant de vider les outils fournis par ces investisseurs, faisant chuter la valeur du jeton à zéro durant le processus ».Cependant, d'autres estimations données par les autorités turques sont inférieures et, comme pour toute histoire de crypto, il est difficile de déterminer même approximativement quelle aurait pu être la véritable valeur de l'argent perdu. Certains rapports affirment qu'Özer s'est enfui avec "seulement" environ 20 millions de dollars de crypto et, quel que soit le montant total perdu, il n'est pas le seul employé de Thodex accusé d'actes répréhensibles.Interpol avait publié une notice rouge sur Özer en avril 2021, ce qui signifie essentiellement que toutes les forces de police du monde ont été invitées à le localiser et à l'arrêter. Le ministre albanais de l'Intérieur, Bledar Chuchi, a déclaré que l'identité du fugitif avait été confirmée après son arrestation par des résultats biométriques : Özer s'était apparemment rasé la tête. Le gouvernement turc ajoute que : "La procédure d'extradition de Fatih Özer vers la Turquie a été initiée par le département Interpol de la Direction générale de la sécurité".Ce qui est une mauvaise nouvelle pour Özer, car il va probablement passer le reste de sa vie en prison. Six personnes ont déjà été emprisonnées pour leur rôle dans Thodex, dont des membres de la famille d'Özer, tandis que 20 autres poursuites sont en cours. Le quotidien turc Harriyet rapporte que les procureurs veulent donner l'exemple : "Une peine de prison de 40 564 ans est demandée pour chacune de ces 21 personnes, dont Özer, car plus de 2 000 personnes sont incluses dans l'acte d'accusation en tant que plaignants".Thodex a été fondée en 2017, et son succès initial était en grande partie dû au contexte plus large de la monnaie d'État turque, la livre turque, subissant une période d'inflation rapide. Cela a conduit la crypto à acquérir une traction traditionnelle dans le pays comme une option apparemment plus sûre que la lire fluctuante. Ce fut notamment le cas en matière de protection de l'épargne, dans la mesure où le gouvernement turc travaille actuellement sur un projet de loi visant à réguler davantage le secteur, qui devrait être adopté très prochainement.C'est un rappel qui donne à réfléchir que, derrière les malversations et les grands nombres de, cette société n'escroquait pas seulement les investisseurs aux grosses poches, mais les gens ordinaires cherchant à protéger leur avenir financier. Maintenant, au moins, il semble qu'Özer et d'autres feront face aux conséquences les plus graves.Selon le rapport de Chainalysis, la criminalité basée sur la crypto-monnaie a atteint un nouveau record en 2021, les adresses illicites recevant 14 milliards de dollars au cours de l'année, contre 7,8 milliards de dollars en 2020.Ce qui suit est un extrait du rapport.Mais ces chiffres ne racontent pas toute l'histoire. L'utilisation de la crypto-monnaie augmente plus rapidement que jamais. Dans toutes les crypto-monnaies suivies par Chainalysis, le volume total des transactions est passé à 15 800 milliards de dollars en 2021, en hausse de 567 % par rapport aux totaux de 2020. Compte tenu de cette adoption fulgurante, il n'est pas surprenant que de plus en plus de cybercriminels utilisent la crypto-monnaie. Mais le fait que l'augmentation n'ait été que de 79% - près d'un ordre de grandeur inférieur à l'adoption globale - pourrait être la plus grande surprise de toutes.En fait, avec la croissance de l'utilisation légitime de la crypto-monnaie dépassant de loin la croissance de l'utilisation criminelle, la part des activités illicites dans le volume des transactions de crypto-monnaie n'a jamais été aussi faible.Les transactions impliquant des adresses illicites ne représentaient que 0,15 % du volume des transactions de crypto-monnaie en 2021, malgré la valeur brute du volume des transactions illicites atteignant son plus haut niveau jamais atteint. Comme toujours, nous devons mettre en garde ce chiffre et dire qu'il est susceptible d'augmenter à mesure que Chainalysis identifie davantage d'adresses associées à des activités illicites et intègre leur activité de transaction dans nos volumes historiques.