Mark Zuckerber et le lancement de Facebook

Facebook change le nom de sa société mère en Meta

Mark Zuckerber vie sous le feu des critiques

Mark Zuckerber et les coup reçus de la cryptomonnaie Libra

Mark Zuckerber concilie vie de chef d’entreprise et vie de famille

Voici, ce que pensent les employés sur Mark Zuckerberg

« C'est presque comme si chaque jour vous vous réveilliez et que vous receviez, comme un coup de poing dans l'estomac », a déclaré Zuckerberg. « Maintenant, je dois me réinitialiser et être capable d'être productif et de ne pas être stressé par tout ça. » Après avoir traité les informations qu'on lui donne, il dit passer une heure ou deux à faire une activité physique comme le surf ou les arts martiaux mixtes.Mark Elliot Zuckerberg, plus connu sous le nom Mark Zuckerberg est né le 14 mai 1984 à White Plains, New York au États-Unis, programmeur informatique américain, cofondateur et PDG (2004-) de Facebook, site Web de réseau social. Le père de Mark Zuckerberg, Edward Zuckerberg, dirigeait un cabinet dentaire rattaché à la maison familiale. Sa mère, Karen, travaillait comme psychiatre avant la naissance des quatre enfants du couple - Mark, Randi, Donna et Arielle.Zuckerberg s'est intéressé aux ordinateurs dès son plus jeune âge. À l'âge de 12 ans, il a utilisé le BASIC d'Atari pour créer un programme de messagerie qu'il a appelé. Son père a utilisé le programme dans son cabinet dentaire, afin que la réceptionniste puisse l'informer d'un nouveau patient sans avoir à crier à travers la pièce. La famille utilisait également Zucknet pour communiquer à l'intérieur de la maison.Après avoir fréquenté la Phillips Exeter Academy, Zuckerberg s'inscrit à l'université de Harvard en 2002. Le 4 février 2004, il lance "thefacebook.com" (rebaptisé Facebook en 2005), un annuaire dans lequel les étudiants de Harvard entrent leurs propres informations et photos dans un modèle qu'il a conçu. En deux semaines, la moitié des étudiants s'étaient inscrits. Les colocataires de Zuckerberg, Dustin Moskovitz et Chris Hughes, l'ont aidé à ajouter des fonctionnalités et à mettre le site à la disposition des autres campus du pays.Facebook est rapidement devenu populaire, car les utilisateurs inscrits pouvaient créer des profils, télécharger des photos et d'autres médias, et rester en contact avec leurs amis. Il se distingue toutefois des autres sites de réseautage social par l'importance qu'il accorde aux noms réels (et aux adresses électroniques) ou aux « connexions de confiance ». Il mettait également l'accent sur la mise en réseau, les informations étant diffusées non seulement au réseau d'amis de chaque personne, mais aussi aux amis des amis, ce que Zuckerberg a appelé le « graphe social ».À l'été 2004, le trio a déménagé son siège à Palo Alto, en Californie, où Zuckerberg a convaincu Peter Thiel, un investisseur en capital-risque, de leur donner un capital de départ. Zuckerberg abandonne ses études à Harvard pour se consacrer à la jeune entreprise, dont il devient le PDG et le président.En mai 2005, Facebook a reçu sa première injection importante de capital-risque (12,7 millions de dollars). Quatre mois plus tard, Facebook s'est ouvert aux inscriptions d'élèves du secondaire. Entre-temps, des collèges et universités étrangers ont également commencé à s'inscrire et, en septembre 2006, toute personne disposant d'une adresse électronique pouvait rejoindre un réseau régional basé sur son lieu de résidence.À peu près à la même époque, Zuckerberg a refusé une offre de rachat d'un milliard de dollars de la part de Yahoo ! Mais en 2007, Facebook a conclu un accord avec Microsoft dans lequel l'éditeur de logiciels a payé 240 millions de dollars pour une participation de 1,6 % dans Facebook ; deux ans plus tard, Digital Sky Technologies a acheté une part de 1,96 % pour 200 millions de dollars.Mais en 2006, le magnat des affaires a dû faire face à son premier gros obstacle : les créateurs de Harvard Connection ont affirmé que Zuckerberg avait volé leur idée, et ont insisté sur le fait que le développeur de logiciels devait payer pour leurs pertes commerciales.En 2008, la nouvelle valeur de Zuckerberg était estimée à environ 1,5 milliard de dollars. Après l'introduction en bourse de Facebook en 2012, la valeur nette de Zuckerberg a été estimée à plus de 19 milliards de dollars. Zuckerberg a maintenu que les idées étaient basées sur deux types de réseaux sociaux très différents. Après que des avocats ont fouillé dans ses dossiers, des messages instantanés incriminants ont révélé que Zuckerberg avait peut-être intentionnellement volé la propriété intellectuelle de Harvard Connection.Plus tard, Zuckerberg s'est excusé pour les messages incriminés, disant qu'il les regrettait. « Si vous allez continuer à construire un service qui est influent et sur lequel beaucoup de gens comptent, alors vous devez être mature, n'est-ce pas ? » a-t-il déclaré dans une interview au New Yorker. « Je pense que j'ai grandi et que j'ai beaucoup appris ».Bien qu'un règlement initial de 65 millions de dollars ait été conclu entre les deux parties, le différend juridique à ce sujet s'est poursuivi jusqu'en 2011, après que Narendra et les Winklevosses ont affirmé avoir été trompés en ce qui concerne la valeur de leurs actions. « Nous n'empêcherons pas toutes les erreurs ou tous les abus, mais nous faisons actuellement trop d'erreurs en appliquant nos politiques et en empêchant l'utilisation abusive de nos outils », a-t-il écrit sur sa page Facebook. « Si nous réussissons cette année, alors nous terminerons 2018 sur une bien meilleure trajectoire ».Facebook gagne la majeure partie de son argent grâce aux publicités. L'entreprise vend des espaces publicitaires sur ses nombreuses plateformes. Ces plateformes comprennent Facebook, Instagram et WhatsApp. Facebook gagne également de l'argent en permettant aux utilisateurs de payer pour promouvoir leurs pages/posts sur les différentes plateformes, ce qui est également une forme de publicité.Octobre 2018, lors de Connect 2021, le PDG Mark Zuckerberg a présenté Meta , qui regroupe les apps et technologies de Facebook sous une nouvelle marque d'entreprise. L'objectif de Meta sera de donner vie au métavers et d'aider les gens à se connecter, à trouver des communautés et à développer des entreprises.Conformément à cet objectif, Facebook a changé le nom de sa société mère en. Meta sera désormais connue comme l'entreprise globale qui gère Facebook, Whatsapp, Instagram et Oculus, entre autres.Le métavers ressemblera à un hybride des expériences sociales en ligne d'aujourd'hui, parfois étendu en trois dimensions ou projeté dans le monde physique. Il permettra de partager des expériences immersives avec d'autres personnes, même si ses personnes ne peuvent pas être ensemble, et de faire ensemble des choses que qu’ils ne pouvaient pas faire dans le monde physique. « Il s'agit de la prochaine évolution d'une longue lignée de technologies sociales, et elle ouvre un nouveau chapitre pour notre entreprise », a déclaré Mark Zuckerberg.Zuckerberg a déclaré : « Nous pensons que le métavers sera le successeur de l'internet mobile... Nous pourrons nous sentir présents - comme si nous étions juste là avec les gens, quelle que soit la distance qui nous sépare en réalité. »Ce changement intervient à un moment où Zuckerberg s'attend à ce que le metaverse atteigne une population d'un milliard de personnes dans les dix prochaines années. Ce changement de marque vise donc à soutenir sa vision de la construction d'un métavers pour répondre à cette demande. Les utilisateurs pourront concevoir leurs propres avatars, décorer leur propre espace virtuel, rencontrer des gens et même assister à des concerts et des événements virtuels, le tout dans le confort de leur foyer. Tout cela n'est pas très éloigné de ce que nous voyons actuellement, puisque Fortnite et Roblox ont tous deux accueilli des concerts virtuels très récemment.Zuckerberg a de nouveau été sous le feu des critiques quelques mois plus tard lorsqu'il a été révélé que Cambridge Analytica , une entreprise de données liée à la campagne 2016 du président Donald Trump, avait utilisé les informations privées d'environ 87 millions de profils Facebook sans que le réseau social n'alerte ses propriétaires. Le tollé qui en a résulté a semblé ébranler la confiance des investisseurs dans Facebook, ses actions ayant chuté de 15 % après que la nouvelle a été rendue publique.Après quelques jours de silence, Zuckerberg a fait surface sur différents médias pour expliquer comment l'entreprise prenait des mesures pour limiter l'accès des développeurs tiers aux informations des utilisateurs, et a déclaré qu'il serait heureux de témoigner devant le Congrès . Facebook a publié des annonces pleine page dans sept journaux britanniques et trois journaux américains, sous la forme d'excuses personnelles de Zuckerberg. Il a promis que l'entreprise allait enquêter sur toutes ses applications et rappeler aux utilisateurs celles qu'ils peuvent désactiver. « Je suis désolé que nous n'ayons pas fait plus à l'époque », a-t-il écrit. « Je promets de faire mieux pour vous. »Au milieu des appels croissants à sa démission de la part de groupes d'investisseurs, Zuckerberg s'est rendu au Capitole et a rencontré des législateurs avant son témoignage de deux jours, prévu les 10 et 11 avril. Le premier jour d'audience, avec les commissions sénatoriales du commerce et de la justice, a été considéré comme une affaire banale, certains sénateurs semblant avoir du mal à comprendre le modèle économique qui a alimenté le géant des médias sociaux.L'audience de suivi devant la commission de l'énergie et du commerce de la Chambre des représentants s'est avérée bien plus délicate, ses membres ayant interrogé le PDG de Facebook sur les problèmes de confidentialité. Au cours de la journée, Zuckerberg a révélé que ses informations personnelles figuraient parmi les données recueillies par Cambridge Analytica et a laissé entendre qu'une réglementation légale de Facebook et d'autres sociétés de médias sociaux était « inévitable ».Les relations publiques négatives autour de l'élection de 2016 et du scandale Cambridge Analytica ont apparemment peu contribué à ralentir la progression de l'entreprise : Facebook a vu son action clôturer à un niveau record de 203,23 dollars le 6 juillet 2018. Cette envolée a permis à Zuckerberg de dépasser le chef de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, pour devenir en 2018 la troisième personne la plus riche du monde, derrière ses collègues titans de la technologie Jeff Bezos et Bill Gates.Tous les gains ont été anéantis lorsque les actions de Facebook ont chuté de 19 % le 26 juillet, à la suite d'un rapport sur les résultats qui a révélé l'incapacité à répondre aux attentes en matière de revenus et le ralentissement de la croissance des utilisateurs. Près de 16 milliards de dollars de la fortune personnelle de Zuckerberg ont été effacés en un jour.L'action a rebondi, et Zuckerberg reste l'une des personnes les plus riches du monde. Techniquement, Mark Zuckerberg gagne un salaire d'un dollar par an chez Facebook. Mais sa fortune est liée aux actions de Meta (anciennement Facebook), dont il est le principal actionnaire, ce qui fait de lui l'un des hommes les plus riches du monde. En 2019, Forbes a classé Zuckerberg à la huitième place sur sa liste des « milliardaires », derrière le fondateur de Microsoft Bill Gates (numéro 2) et devant les cofondateurs de Google Larry Page (numéro 10) et Sergey Brin (numéro 14). Le magazine estimait à l'époque sa valeur nette à environ 62,3 milliards de dollars.En juin 2019, Facebook a annoncé qu'il se lançait dans les cryptomonnaies avec le lancement prévu de Libra en 2020. Parallèlement au développement de la technologie blockchain pour alimenter son infrastructure financière, Facebook a créé une entité de surveillance basée en Suisse, appelée l'Association Libra, composée de géants de la tech comme Spotify et de sociétés de capital-risque comme Andreessen Horowitz.Cette nouvelle a de nouveau placé Zuckerberg dans le collimateur du Congrès, qui a convoqué le PDG pour qu'il témoigne devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants en octobre. Bien qu'il ait assuré que Facebook se retirerait de l'association Balance si le projet n'obtenait pas l'approbation des régulateurs, Zuckerberg a dû faire face à des questions pointues de la part de législateurs sceptiques qui ont cité le fiasco de Cambridge Analytica et d'autres transgressions passées. Le rêve de Zuckerberg de lancer une cryptomonnaie est officiellement terminé en février 2022. L'association Diem anciennement libra a annoncé le 1er février la vente de sa propriété intellectuelle et d'autres actifs liés à l'exploitation du réseau de paiements Diem à Silvergate Capital Corporation. La monnaie virtuelle devait permettre d’acheter et d’envoyer de l’argent aussi facilement et rapidement qu’un message instantané. Mark Zuckerberg, le fondateur de la multinationale renommée Meta l’an dernier a tenté de convaincre les décideurs.« Les gens paient un coût trop élevé et doivent attendre bien trop longtemps pour essayer d’envoyer de l’argent à leur famille à l’étranger. Le secteur financier stagne et il n’existe pas d’architecture financière numérique pour soutenir l’innovation financière donc nous avons besoin. Je crois que ce problème peut être résolu et que Libra peut aider », avait déclaré Zuckerberg.Mark Zuckerberg est marié à Priscilla Chan, une étudiante en médecine sino-américaine rencontrée à Harvard, depuis 2012. Le couple de longue date s'est uni un jour après l'introduction en bourse de Facebook. Une centaine de personnes se sont réunies au domicile du couple à Palo Alto, en Californie, pour la cérémonie. Les invités pensaient qu'ils étaient là pour célébrer l'obtention du diplôme de l'école de médecine de Chan, mais au lieu de cela, ils ont assisté à l'échange de vœux entre Mark Zuckerberg et Chan.Mark Zuckerberg a deux filles, Max, née le 30 novembre 2015, et August, née le 28 août 2017. Le couple a annoncé qu'il attendait ses deux enfants sur Facebook. Lorsque Zuckerberg a accueilli Max, il a annoncé qu'il prendrait deux mois de congé de paternité pour les passer avec sa famille. Facebook compte 2,93 milliards d'utilisateurs actifs mensuels au premier trimestre 2022, ce qui en fait le plus grand réseau social du monde. Selon Bloomberg, la valeur nette de Mark Zuckerberg au 10 juin 2022 était d'environ 68,2 milliards de dollars.Lors de l’émission de son émission,, Joe Rogan a également evoqué les problèmes de confidentialité au PDG de Meta, Mark Zuckerberg. En effet, Meta, n'est pas étranger aux problèmes de confidentialité. Récemment, l'entreprise a dû faire face à des réactions négatives pour avoir transmis des messages Facebook privés à la police qui enquêtait sur un avortement illégal présumé dans le Nebraska.Il est drôle de constater à quel point Mark Zuckerberg est confronté à l’urgence. Il serait même très difficile pour lui de concilier vie professionnelle et vie de famille. Pour tenir face à une forte demande, la résistance à la fatigue et au stress est essentielle pour Mark Zuckerberg qui dit que se réveiller chaque jour en tant que directeur général de Meta est comme recevoir un coup de poing dans l'estomac.« Beaucoup de gens sont heureux de travailler avec lui, mais il y en a aussi beaucoup qui trouvent cela difficile. Il n'est pas une sorte de personne idéalement charismatique dont la principale qualité est d'être facile à vivre. Il s'agit plutôt d'un PDG exigeant qui se concentre de manière monomaniaque sur la réussite de la mission de Facebook. Cela ne veut pas dire qu'il est méchant - c'est un type parfaitement sympathique sur le plan personnel ; c'est juste que, sur le plan professionnel, il se concentre sur la réalisation de sa mission et a une tolérance limitée pour la fragilité émotionnelle des personnes dont il a besoin pour l'aider à l'exécuter.Dans mon étude des dirigeants d'entreprise, je n'en ai pas encore rencontré un qui était considéré comme "grand" et qui n'avait pas aussi un nombre important d'ex-employés affirmant qu'il était autocratique et méchant. Parmi les exemples, citons Jack Welch, Steve Jobs, Bill Gates et Larry Ellison. Ma théorie est que le niveau d'exigence personnelle nécessaire pour conduire une entreprise mondiale à une position de leader qui change le monde est un niveau qui peut être trop élevé pour certaines personnes.De tels leaders n'ont pas tendance à fournir beaucoup de caresses émotionnelles, et Mark Zuckerberg est comme ça. Si votre confiance en vos propres capacités est auto-générée et sécurisée sur le plan émotionnel, et si vous recherchez quelqu'un qui vous posera des défis toujours plus grands à relever, alors Mark Zuckerberg est un bon choix pour vous. Cependant, il n'est pas là pour vous "développer" - c'est votre propre travail.Il est un peu atteint du syndrome d'Asperger ; d'après mon expérience, cela se manifeste principalement par le fait qu'il ne donne pas beaucoup de feedback actif ou de confirmation qu'il vous écoute. J'ai eu de nombreuses expériences où il me demandait mon avis sur quelque chose et, même lorsque nous étions les deux seules personnes dans la pièce, je n'étais pas sûre qu'il avait vraiment compris ou qu'il se souciait de ce que je disais. (Il ne fait pas les habituels "oh, d'accord !" ou "hmm, je vois !" que la plupart des gens font ; il se contente d’écouter simplement, parfois en détournant le regard), jusqu'à ce que, plus tard, un changement de stratégie soit annoncé. »Travailler avec Mark Zuckerberg est généralement une très bonne expérience. Il est difficile d'imaginer qu'il soit plus facile de travailler avec un PDG. Il écoute attentivement et de manière incisive, maintient une quantité impressionnante de contexte pour chaque projet sur lequel j'ai eu des revues de produit avec lui, est ferme et délibéré lorsqu'il veut prendre une décision particulière pour une fonctionnalité du produit et très direct sur les décisions qu'il veut laisser entièrement aux équipes travaillant sur le produit.Il est toujours ouvert aux idées des autres, qu'il s'agisse d'un directeur de produit ou de l'un des nombreux nouveaux ingénieurs et parfois stagiaires qui se retrouvent dans une revue de Mark Zuckerberg. Il a généralement une vision claire de ce qu'il veut pour le produit, il est capable de fournir rapidement des conseils très spécifiques et il a une sensibilité de conception vraiment forte. Sa contribution et sa vision sont toujours très précieuses et ses décisions sont souvent prémonitoires, avec une bonne intuition de la direction que prennent le produit et l'industrie.Je trouve que son style est assez similaire depuis ma première participation à une revue de Zuck en 2007, alors que je travaillais surpendant ma quatrième semaine chez Facebook. La raison pour laquelle Mark Zuckerberg a toujours eu les meilleures évaluations des employés sur Glassdoor a toujours été très claire.Sources : Quora , WSJ, Meta Quelle appréciation faites-vous de la personne de Mark Zuckerberg ?Accepteriez-vous la position de CEO de Meta en contrepartie des coups-de-poing dans l'estomac chaque matin ?Cette biographie de Mark Zuckerberg est-elle pertinente ? Permet-elle de comprendre pourquoi Mark déclare : « se réveiller chaque jour en tant que PDG de Meta c'est comme recevoir un coup de poing dans l'estomac » ?