Interdictions préalables de la technologie 5G

Des tours à proximité de silos à missiles

De nouveaux pouvoirs contre les adversaires étrangers

L'administration Biden a discrètement enquêté sur Huawei, craignant que les tours de téléphonie cellulaire équipées de son matériel puissent espionner les bases militaires et les silos à missiles américains. L'enquête, qui n'avait pas encore été signalée, a été ouverte par le département du Commerce peu après l'arrivée de Joe Biden à la présidence des États-Unis au début de l'année dernière, ont indiqué les sources, après la mise en œuvre de règles visant à étoffer un décret de mai 2019 qui conférait à l'agence le pouvoir d'enquête.L'agence a assigné Huawei en avril 2021 pour connaître la politique de l'entreprise en matière de partage avec des parties étrangères des données que ses équipements pouvaient capter à partir de téléphones mobiles, notamment des messages et des données géolocalisées, selon un document de 10 pages vu par Reuters. Le département du commerce a déclaré qu'il ne pouvait pas « confirmer ou infirmer les enquêtes en cours ». Il a ajouté : « La protection de la sécurité des personnes américaines contre la collecte d'informations malveillantes est essentielle pour protéger notre économie et notre sécurité nationale ».Huawei a fermement démenti les allégations du gouvernement américain selon lesquelles elle pourrait espionner les clients américains et constituer une menace pour la sécurité nationale. L'ambassade de Chine à Washington n'a pas répondu aux allégations spécifiques. Dans une déclaration envoyée par courrier électronique, elle a déclaré : « Le gouvernement américain abuse du concept de sécurité nationale et du pouvoir de l'État pour tout faire pour supprimer Huawei et d'autres entreprises de télécommunications chinoises sans fournir de preuves solides qu'elles constituent une menace pour la sécurité des États-Unis et d'autres pays ».Huit responsables actuels et anciens du gouvernement américain ont déclaré que l'enquête reflétait des préoccupations persistantes en matière de sécurité nationale concernant l'entreprise, qui a déjà été frappée par une série de restrictions américaines ces dernières années. Si le département du Commerce détermine que Huawei constitue une menace pour la sécurité nationale, il pourrait aller au-delà des restrictions existantes imposées par la Federal Communications Commission (FCC), l'autorité américaine de régulation des télécommunications.En utilisant les nouveaux pouvoirs étendus créés par l'administration Trump, l'agence pourrait interdire toutes les transactions américaines avec Huawei, exigeant des opérateurs de télécommunications américains qui s'appuient encore sur son matériel de le retirer rapidement ou de s'exposer à des amendes ou d'autres pénalités, ont déclaré un certain nombre d'avocats, d'universitaires et d'anciens fonctionnaires.En 2018, l'Australie est devenue la première nation du réseau de partage de renseignements dit "Five Eyes" à interdire à Huawei de participer à son réseau 5G en raison de « problèmes de sécurité ». La décision d'interdire les équipements 5G de Huawei a ensuite été suivie par les États-Unis, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande et, plus récemment, le Canada, qui a émis une interdiction en mai de cette année . Huawei a fait valoir qu'avec ou sans sa participation au déploiement de la 5G en Australie, la technologie serait fabriquée en Chine et que son interdiction ralentirait le déploiement et réduirait la concurrence.Huawei est depuis longtemps harcelé par les allégations du gouvernement américain selon lesquelles il pourrait espionner les clients américains, bien que les autorités de Washington aient rendu publiques peu de preuves. « Si des entreprises chinoises comme Huawei ont un accès illimité à notre infrastructure de télécommunications, elles pourraient recueillir toutes les informations qui transitent par leurs appareils ou leurs réseaux », a averti Christopher Wray, directeur du FBI, dans un discours prononcé en 2020.« Si vous pouvez coller un récepteur sur une tour de téléphonie, vous pouvez collecter des signaux et cela signifie que vous pouvez obtenir des renseignements. Aucune agence de renseignement ne laisserait passer une telle opportunité », a déclaré Jim Lewis, expert en technologie et en cybersécurité au Center for Strategic and International Studies.Les tours de téléphonie équipées de matériel Huawei qui se trouvent à proximité de sites militaires et de renseignement sensibles sont devenues une préoccupation particulière pour les autorités américaines. Brendan Carr, l'un des cinq commissaires de la FCC, a déclaré que les tours de téléphonie mobile autour de la base aérienne de Malmstrom, dans le Montana (l'une des trois bases qui supervisent les champs de missiles aux États-Unis) fonctionnaient avec la technologie Huawei.Dans une interview accordée cette semaine, il a déclaré à Reuters qu'il y avait un risque que les données des smartphones obtenues par Huawei révèlent les mouvements des troupes à proximité des sites : « Il y a une réelle inquiétude que certaines de ces technologies puissent être utilisées comme un système d'alerte précoce s'il y avait, Dieu nous en préserve, une frappe de missile ICBM ».Rick Sofield, un ancien fonctionnaire du département de la justice dans la division de la sécurité nationale qui a examiné les transactions de télécommunications, a déclaré que l'enquête du département du commerce pourrait donner plus de mordant à la répression de la FCC, mais qu'il n'y avait rien de nouveau à cibler Huawei. « Les préoccupations du gouvernement américain à l'égard de Huawei sont largement connues, de sorte que toute entreprise de technologie de l'information ou des communications qui continue à utiliser des produits Huawei prend le risque que le gouvernement américain vienne frapper à la porte », a déclaré Sofield, qui représente des entreprises américaines et étrangères confrontées à des examens de sécurité nationale des États-Unis. Il a précisé qu'il n'avait pas travaillé pour Huawei.Le département du Commerce utilise l'autorité accordée en 2019 qui lui permet d'interdire ou de restreindre les transactions entre les entreprises américaines et les entreprises d'Internet, de télécommunications et de technologie des nations "adversaires étrangères", dont la Russie et la Chine, selon le décret et les règles connexes.Source : ReutersQuel est votre avis sur le sujet ?