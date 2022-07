L'apparence : 32 %.

Carrière/réussite professionnelle : 27 %.

Maison/conditions de vie : 26 %.

Relations personnelles : 25 %.

Passe-temps/intérêts : 17 %.

Pourquoi nous sentons-nous tous si mal dans nos finances ?

Selon une nouvelle enquête de Bankrate.com, 34 % des utilisateurs de médias sociaux ont une impression négative de leurs finances après être allés sur des sites comme Instagram, TikTok ou Facebook. Ce chiffre passe à 47 % pour les membres de la génération Z âgés de 18 à 25 ans et à 46 % pour les milléniaux âgés de 26 à 41 ans. En outre, les utilisateurs des médias sociaux ont ressenti plus de négativité à l'égard de leur situation financière qu'à l'égard de tout autre aspect de leur vie, à cause des messages des autres :Bankrate.com a constaté que les médias sociaux influencent davantage les jeunes générations que leurs homologues plus âgés. Près de la moitié des milléniaux et des membres de la génération Z ont déclaré avoir des sentiments négatifs à l'égard de leurs finances après avoir passé du temps sur les plateformes sociales, contre 31 % des membres de la génération X et 22 % des baby-boomers.Les jeunes utilisateurs de médias sociaux sont également beaucoup plus susceptibles que leurs aînés de faire état de sentiments négatifs concernant d'autres aspects de leur vie. Les enfants de moins de 18 ans sont également touchés, selon les résultats de l'enquête. 64 % des parents d'enfants plus jeunes ayant accès aux médias sociaux pensent que ceux-ci ont contribué à leur donner des attentes irréalistes en matière d'argent, les parents masculins étant plus susceptibles que les parents féminins de le penser.« Les jeunes générations ont grandi avec les médias sociaux ou ont vu les médias sociaux grandir et évoluer avec eux. Mais de par leur conception, les médias sociaux ne sont qu'un album des meilleures parties de la vie des utilisateurs. Chaque message, photo ou mise à jour, influence ceux qui regardent et les incite à participer à un jeu consistant à "suivre les Jones" », a déclaré Sarah Foster, analyste de Bankrate.com, dans un communiqué.Sans surprise, les personnes qui gagnent le moins sont les plus susceptibles de se sentir mal dans leurs finances après avoir fait défiler et comparé leur vie avec celle des autres et vu ce qu'elles ne peuvent pas se permettre; 38 % des personnes gagnant moins de 40 000 dollars par an se sont senties plus mal après avoir fait défiler leur vie, contre 30 % de celles qui gagnent plus de 80 000 dollars.Le problème, c'est que les personnes qui se sentent mal dans leurs finances sont souvent les mêmes qui contribuent à l'illusion de richesse qui imprègne une grande partie des médias sociaux. Selon Bankrate, le problème peut provenir en partie du fait qu'un quart des personnes actives sur les médias sociaux postent des éléments pour se donner l'air d'avoir réussi aux yeux des autres. 46 % des membres de la génération Z et 38 % des milléniaux qui publient sur les médias sociaux ont admis l'avoir fait, contre 17 % des membres de la génération X et 9 % des baby-boomers.Bien que les utilisateurs des médias sociaux ne croient pas forcément qu'ils publient des messages dans ce but, 62 % d'entre eux ont déclaré que les personnes qu'ils suivent sur les médias sociaux publient parfois des messages pour se faire valoir aux yeux des autres. Les jeunes utilisateurs de médias sociaux sont plus susceptibles de penser cela que les plus âgés.Quant à savoir ce que les personnes qui publient des messages sur les médias sociaux espèrent que leurs messages refléteront, 53 % ont répondu leurs valeurs, 47 % l'authenticité, 40 % le bonheur et 38 % l'intelligence. Seuls 16 % des personnes espèrent que leurs posts dépeignent l'attractivité, tandis que 10 % ont répondu la richesse/la réussite, dont 22 % des génération Zs et 14 % des millenniaux. 11 % n'ont pas pu dire ce qu'ils espéraient que leurs messages donneraient.Cette mascarade collective d'apparence de richesse peut également s'infiltrer dans les habitudes de dépenses réelles et, ironiquement, rendre une personne moins riche. Les médias sociaux influent également sur les habitudes de consommation, selon l'enquête. 66 % des utilisateurs de médias sociaux de la génération Z et 57 % des milléniaux ont déclaré avoir fait un achat impulsif d'un produit qu'ils avaient vu sur les médias sociaux, contre 45 % des membres de la génération X et 38 % des baby-boomers. En outre, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à déclarer avoir effectué un achat impulsif.Le résultat de ces achats était généralement négatif, selon les répondants : 68 % des utilisatrices de médias sociaux qui ont fait un achat impulsif pour quelque chose qu'elles ont vu sur les médias sociaux ont regretté au moins un achat, contre 58 % des hommes. « Les médias sociaux sont essentiellement le nouveau panneau d'affichage en bord de route, mais ils accomplissent l'objectif de la publicité traditionnelle d'une manière beaucoup plus intelligente. Ils décorent des personnes apparemment normales, de tous les jours, avec les vacances, les tenues ou les produits les plus recherchés », a déclaré Foster. Mais l'enquête montre que ces achats, surtout impulsifs, peuvent nuire aux finances des utilisateurs des médias sociaux plutôt que de profiter à leur vie comme ils le pensaient, a-t-elle ajouté.Dans un article paru en avril dernier, Jonathan Haidt, psychologue social à l'école de commerce de l'université de New York affirmait que les réseaux sociaux nous ont rendus « exceptionnellement stupides » . Haidt a certifié que les grandes plateformes de réseaux sociaux « ont involontairement dissous le mortier de la confiance, de la croyance dans les institutions et des histoires partagées qui ont permis à une démocratie séculaire vaste et diverse de rester unie ». Cette affirmation combinée aux résultats de cette enquête devrions nous conclure que les media nous rendent non seulement malheureux mais aussi stupides ?Source : Bankrate Que pensez vous des conclusions ce rapport ? Les trouvez-vous pertinentes ?