Le rapport de la GLAAD émet plusieurs recommandations à l'intention des plateformes de médias sociaux

Améliorer la conception des algorithmes qui, actuellement, font circuler et amplifient les contenus préjudiciables, l'extrémisme et la haine.

Former les modérateurs pour qu'ils comprennent les besoins des utilisateurs LGBTQ, et pour qu'ils modèrent dans toutes les langues, tous les contextes culturels et toutes les régions.

Faire preuve de transparence en ce qui concerne la modération des contenus, les directives communautaires et les conditions d'utilisation, la mise en œuvre des politiques et la conception des algorithmes.

Renforcer et appliquer les directives communautaires et les conditions de service existantes qui protègent les personnes LGBTQ et autres.

Protéger la confidentialité des données, en particulier lorsque les personnes LGBTQ sont vulnérables à des préjudices graves et à la violence, notamment en cessant la pratique de la publicité ciblée.

Plusieurs des entreprises de médias sociaux ont défendu leurs politiques

Le deuxième indice annuel de sécurité des médias sociaux de GLAAD, publié mercredi, présente une nouvelle fiche d'évaluation des plateformes qui analyse la sécurité des utilisateurs LGBTQ sur les cinq plateformes ( Twitter, Facebook, Instagram, YouTube et TikTok) en se fondant sur un système de notation exclusif. Les cinq plateformes ont obtenu des scores inférieurs à 50 sur 100. Le tableau de bord des plateformes de l'indice de sécurité des médias sociaux de la GLAAD a utilisé 12 indicateurs spécifiques aux LGBTQ pour générer des notes numériques en matière de sécurité, de confidentialité et d'expression pour les cinq plateformes mesurées. Ces indicateurs comprennent : des protections explicites contre la haine et le harcèlement pour les utilisateurs LGBTQ ; l'offre d'options de pronoms de genre sur les profils ; et l'interdiction de publicités qui pourraient être nuisibles et/ou discriminatoires pour les personnes LGBTQ.Dans cette enquête, 84 % des adultes LGBTQ ont déclaré qu'il n'y avait pas assez de protections sur les médias sociaux pour empêcher la discrimination, le harcèlement ou la désinformation. En outre, 40 % des adultes LGBTQ, ainsi que 49 % des personnes transgenres et non binaires, ne se sentent pas accueillis et en sécurité sur les médias sociaux. Cela est dû aux niveaux de haine et de harcèlement auxquels ils sont confrontés sur des plateformes telles que Twitter, TikTok, Instagram, Facebook et YouTube, selon GLAAD.L’association GLAAD a noté chaque entreprise de médias sociaux en fonction des mesures prises par chaque plateforme pour protéger les utilisateurs LGBTQ. Elle a pris en compte des caractéristiques telles que le fait que ces plateformes offrent des options d'utilisation des pronoms de genre sur les profils ou bloquent les publicités qui pourraient être nuisibles ou discriminatoires. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube et TikTok ont tous été recalés, chacun ayant reçu une note inférieure à 50 sur 100 possibles. TikTok a obtenu la note la plus basse avec 43 %. Instagram a obtenu la meilleure note (48 %).La haine et le harcèlement en ligne se transforment rapidement en problèmes réels pour les personnes LGBTQ, et ces plateformes de médias sociaux doivent faire davantage pour y mettre fin, selon GLAAD. « Les paysages politiques et culturels d'aujourd'hui démontrent les effets néfastes réels de la rhétorique anti-LGBTQ et de la désinformation en ligne. La haine et le harcèlement, ainsi que la désinformation et les mensonges flagrants sur les personnes LGBTQ, qui deviennent viraux sur les médias sociaux créent des dangers réels, de la législation qui nuit à notre communauté aux récentes menaces de violence lors des rassemblements de la Fierté, a déclaré la présidente et directrice générale de GLAAD, Sarah Kate Ellis.Ellis poursuit : « Les plateformes de médias sociaux participent activement à la montée du climat culturel anti-LGBTQ et leur seule réponse peut être de créer de toute urgence des produits et des politiques plus sûrs, puis de faire appliquer ces politiques ».Selon le rapport de GLAAD, les discours de haine virale et la désinformation sont un moteur important de ces projets de loi anti-LGBTQ. « Les plateformes répondent largement à cette désinformation dangereuse par l'inaction et, souvent, n'appliquent pas leurs propres politiques concernant ces contenus », a déclaré l'organisation dans son communiqué.Il s'agit notamment de protéger la confidentialité des données des utilisateurs LGBTQ, en particulier dans les zones où ils sont particulièrement vulnérables aux préjudices graves et à la violence. « Il s'agit notamment de cesser la pratique de la publicité de surveillance ciblée, danslaquelle les entreprises utilisent des algorithmes puissants pour recommander des contenus aux utilisateurs afin de maximiser les profits », indique GLAAD.Meta : « Nous interdisons les contenus violents ou déshumanisants dirigés contre les personnes qui s'identifient comme LGBTQ+ et supprimons les affirmations sur l'identité de genre d'une personne à sa demande. Nous travaillons également en étroite collaboration avec nos partenaires de la communauté des droits civils pour identifier des mesures supplémentaires que nous pouvons mettre en œuvre à travers nos produits et nos politiques », a déclaré Meta.Twitter : « Chez Twitter, nous savons que la conversation publique n'atteint son plein potentiel que lorsque chaque communauté se sent en sécurité et à l'aise pour participer. Nous nous sommes engagés avec le GLAAD pour mieux comprendre leurs recommandations et nous sommes engagés à un dialogue ouvert pour mieux informer notre travail pour soutenir la sécurité des LGBTQ », a déclaré un porte-parole dans une déclaration à Axios.TikTok : « TikTok s'engage à soutenir et à élever les voix LGBTQ+, et nous travaillons dur pour créer un environnement inclusif pour que les personnes LGBTQ+ s'épanouissent », a déclaré un porte-parole.C'est la deuxième année que le rapport est publié. L'an dernier, GLAAD avait choisi de ne pas donner de notes individuelles à chaque société de médias sociaux, mais avait qualifié l'ensemble de l'espace de "catégoriquement peu sûr".Dans un article paru dans The Atlantic en avril dernier, Jonathan Haidt, psychologue social à l'école de commerce de l'université de New York affirmait que les réseaux sociaux nous ont rendus « exceptionnellement stupides » . Haidt a certifié que les grandes plateformes de réseaux sociaux « ont involontairement dissous le mortier de la confiance, de la croyance dans les institutions et des histoires partagées qui ont permis à une démocratie séculaire vaste et diverse de rester unie ». Selon Jonathan Haidt, les réseaux sociaux nous ont rendus exceptionnellement stupides et Cela est plus visible dans les nombreuses théories du complot qui se répandent dans les médias.Source : GLAAD Que pensez vous des conclusions ce rapport ? Les trouvez-vous pertinentes ?« Les médias sociaux ne fournissent pas de politiques adéquates pour protéger la sécurité, la vie privée et l'expression des utilisateurs LGBTQ », partagez-vous cette assertion ?À votre avis, ces problèmes évoqués ne sont-ils pas au final le lot de tous les utilisateurs des réseaux sociaux ?