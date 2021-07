Pékin aurait enclenché une répression contre la communauté LGBT





La situation soulève des inquiétudes partout dans le monde

Récemment, WeChat, une plateforme de médias sociaux appartenant au géant chinois de la technologie Tencent, se serait mis à supprimer des comptes LGBT gérés par des étudiants universitaires. Selon la fondatrice d'un groupe LGBT, qui a demandé à ne pas être identifiée par crainte d'éventuelles représailles officielles, le site a informé les titulaires des comptes qu'ils avaient enfreint les règles relatives à l'information sur Internet, sans donner plus de détail. Elle a déclaré que des dizaines de comptes avaient été fermés vers 22 heures mardi. Elle n'a toutefois pas précisé si cette mesure avait été ordonnée par les autorités chinoises.Cependant, les critiques indiquent que cette mesure de modération de WeChat intervient alors que le parti au pouvoir renforce les contrôles politiques et tente de réduire au silence les groupes qui pourraient critiquer son régime. En effet, selon des rapports sur le sujet, le Parti communiste chinois (PCC) a dépénalisé l'homosexualité en 1997, mais les gays, lesbiennes, bisexuels, transsexuels et autres minorités sexuelles sont toujours victimes de discrimination. Bien que ces questions fassent l'objet d'un plus grand débat public, certaines activités LGBT seraient bloquées par les autorités. Cette nouvelle mesure pourrait restreindre davantage leur liberté d'expression.Les membres de plusieurs groupes LGBT ont déclaré que l'accès à leurs comptes avait été bloqué mardi en fin de journée et qu'ils avaient ensuite découvert que tout leur contenu avait été supprimé. « Beaucoup d'entre nous ont souffert en même temps », a déclaré le gestionnaire de compte d'un groupe qui a refusé d'être identifié en raison de la sensibilité de la question. « Ils nous ont censurés sans aucun avertissement. Nous avons tous été anéantis », a-t-il ajouté. Il a déclaré que les responsables universitaires ont demandé aux étudiants, il y a deux mois, de fermer les groupes LGBT sur les médias sociaux.Ils leur auraient également refusé de mentionner le nom de leur école. Le gestionnaire a ajouté que les universités de la province orientale de Jiangsu ont reçu l'ordre des autorités d'enquêter sur les groupes de défense des droits des femmes et des minorités sexuelles afin de "maintenir la stabilité". Les tentatives pour accéder à certains comptes se sont heurtées à une notification de WeChat indiquant que les groupes "avaient violé les réglementations sur la gestion des comptes offrant un service d'information publique sur l'Internet chinois". La Chine compterait environ 70 millions de personnes LGBT, soit environ 5 % de la population.D'autres comptes n'apparaissaient tout simplement pas dans les résultats de recherche. WeChat n'a pas répondu aux demandes de commentaires. L'homosexualité était considérée comme un trouble mental en Chine jusqu'en 2001, date à laquelle elle est devenue légale. Toutefois, cette année, un tribunal a confirmé la description de l'homosexualité par une université comme étant un "trouble psychologique".La communauté LGBT chinoise se serait heurtée à plusieurs reprises à la censure. L'on estime que l'administration chinoise du cyberespace s'est récemment engagée à nettoyer l'Internet pour protéger les mineurs et à sévir contre les groupes de médias sociaux considérés comme de "mauvaise influence". « Les autorités ont resserré l'espace disponible pour la défense des LGBT et la société civile en général. Il s'agit d'un nouveau tour de vis », a déclaré Darius Longarino, chargé de recherche au Paul Tsai's China Center de la faculté de droit de Yale, qui s'intéresse aux droits des LGBT et à l'égalité des sexes.Selon trois sources ayant connaissance de l'affaire, la loyauté des groupes universitaires LGBT envers le gouvernement et le parti communiste aurait été discutée lors d'une réunion en mai entre des groupes d'étudiants et des représentants universitaires de la Ligue de la jeunesse communiste - un département en charge des affaires étudiantes dirigé par le parti communiste chinois. Les sources ont refusé d'être identifiées ou de dire dans quelles universités les réunions ont eu lieu, mais elles ont déclaré que les groupes d'étudiants LGBT ont été interrogés pour savoir s'ils étaient anti-Parti ou anti-Chine.Ils auraient également répondu à la question demandant si certains de leurs fonds provenaient de l'étranger. « Nous avons expliqué que notre travail d'éducation LGBT ne concernait que le campus. Après notre réunion en mai, nous avons été démantelés », a déclaré un étudiant. En Chine, traditionnellement, les groupes d'étudiants LGBT n'obtiendraient pas le soutien des autorités universitaires dans leur travail de sensibilisation de la communauté, même s'ils ne sont pas carrément interdits. Par ailleurs, le département d'État américain a déclaré mercredi qu'il était préoccupé par la situation en Chine.Les autorités américaines craignent en effet une répression du contenu gay en ligne. Le porte-parole du département d'État, Ned Price, a déclaré que le département était au courant de la censure des comptes LGBT par WeChat. Il a déclaré lors d'un point de presse régulier : « Nous sommes préoccupés par le fait que (la Chine) a restreint les comptes de médias sociaux de groupes d'étudiants et d'ONG LGBTQI Plus qui ne faisaient qu'exprimer leurs points de vue, exerçant leur droit à la liberté d'expression et à la liberté de parole ». Les autorités européennes ne sont pas exprimées pour l'instant.Cependant, plusieurs médias européens dénoncent une nouvelle vague de répression contre la communauté LGBT et s'inquiètent des dangers que cela représente pour la liberté d'expression. D'autres s'indignent de la situation et appellent à la protestation.Quel est votre avis sur le sujet ?