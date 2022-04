L’Europe durcit la législation

L'une « des plus grandes raisons de l'affaiblissement des démocraties est le changement profond qui s'opère dans la façon dont nous communiquons et consommons l'information. Chacun d'entre nous, qu'il travaille dans une entreprise technologique ou qu'il consomme des médias sociaux, qu'il soit parent, législateur, annonceur sur l'une de ces plateformes, le moment est venu de choisir son camp. Nous avons un choix à faire en ce moment. Est-ce que nous laissons notre démocratie s'étioler ou est-ce que nous la rendons meilleure ? », a déclaré Obama à l'auditoire dans un discours-programme prononcé lors d'un symposium du Cyber Policy Center de Stanford.Les raisons qui ont poussé l’ancien président à entrer dans le débat politique après sa présidence n'ont pas été précisées. Le leader démocrate a reconnu qu'il n'aurait « peut-être pas été élu » sans des sites comme MySpace ou Facebook, et a évoqué le travail bénéfique de sensibilisation et de mobilisation réalisé par des militants dans le monde entier, via les réseaux. Mais il a surtout détaillé le revers du succès de Facebook ou YouTube, dont le modèle économique (la publicité ciblée à grande échelle) repose sur l'économie de l'attention. « Malheureusement, ce sont les contenus inflammatoires, polarisants qui attirent l'attention et encouragent la participation des utilisateurs », a-t-il noté.Depuis qu'Obama a quitté la Maison-Blanche en 2017, les politiciens, les experts politiques, les journalistes et les personnalités du monde de la technologie se concentrent de plus en plus sur des concepts tels que la "désinformation" (information qui se trouve être fausse) et la "désinformation" (information qui est délibérément et malicieusement fausse) pour tenter d'expliquer la croissance des théories du complot et la perte de confiance dans les institutions aux États-Unis.Ces préoccupations n'ont fait que croître au cours des deux dernières années, alors que des conspirations mortelles se sont répandues sur la sécurité des vaccins COVID-19 et qu'une foule de partisans de Trump a pris d'assaut le Capitole des États-Unis pour tenter de renverser l'élection du président Joe Biden en 2020. « Des gens comme le président russe Vladimir Poutine et l'ancien conseiller de Trump Steve Bannon, d'ailleurs, comprennent qu'il n'est pas nécessaire que les gens croient ces informations pour affaiblir les institutions démocratiques. Il suffit d'inonder la place publique d'un pays avec suffisamment d'eaux usées brutes. Il suffit de soulever suffisamment de questions, de répandre suffisamment de saletés, d'implanter suffisamment de théories du complot pour que les citoyens ne sachent plus quoi croire », a déclaré Obama.Obama a imputé une partie du problème aux entreprises technologiques, qui, selon lui, ont intérêt à promouvoir les contenus attrayants et à ne pas expulser les utilisateurs de leurs services, même s'il estime que de nombreux leaders technologiques font des efforts de bonne foi pour améliorer leurs services. « Il faut applaudir, mais je pense aussi que des décisions comme celle-ci ne devraient pas être laissées uniquement aux intérêts privés. Ces décisions nous concernent tous, et comme toute autre industrie qui a un impact important dans notre société, cela signifie que ces grandes plateformes doivent être soumises à un certain niveau de surveillance et de réglementation publique », a déclaré Obama.L'entrée d'Obama dans le débat politique sur la réglementation des médias sociaux intervient à un moment où les visions s'affrontent au niveau mondial sur les attentes envers les entreprises technologiques pour modérer le contenu ou bannir les utilisateurs qui partagent des discours potentiellement dangereux.Aux États-Unis, où de nombreuses entreprises technologiques ont abandonné les idéaux absolutistes de liberté d'expression au cours des dernières décennies en faveur de politiques de modération du contenu plus soigneusement adaptées. Dans des pays autoritaires comme la Russie et la Chine, où les droits d'expression sont fortement restreints, les autorités ont réglementé de manière stricte les contenus critiques à l'égard des responsables ou des politiques du gouvernement. Dans ses remarques jeudi, Obama a cité à plusieurs reprises les mesures de répression internes prises par la Russie à l'encontre de la liberté d'expression et du journalisme indépendant dans le contexte de l'invasion de l'Ukraine comme un exemple du pire scénario de « ce qui se passe lorsque les sociétés perdent la trace de ce qui est vrai ».Les États membres de l'UE, la Commission et le Parlement ont finalisé samedi une nouvelle législation qui permettra de mieux lutter contre les dérives de l'internet comme les discours de haine, les campagnes de désinformation ou la vente de produits contrefaits. Un accord a été trouvé entre les institutions européennes au sujet du Règlement des services numériques ("Digital Services Act", DSA) qui imposera aux grandes plateformes, comme Facebook (Meta) ou Amazon, de mieux éradiquer les contenus illicites et dangereux en ligne, a annoncé sur Twitter le commissaire européen au Marché intérieur Thierry Breton, initiateur du projet avec sa collègue à la Concurrence Margrethe Vestager. « Cet accord est historique. Nos nouvelles règles vont protéger les utilisateurs en ligne, assurer la liberté d'expression et des opportunités pour les entreprises », s'est félicitée la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen,Le règlement sur les services numériques constitue l'un des deux volets d'un plan d'envergure présenté en décembre 2020 par l'exécutif européen. Le premier volet règlemente les marchés numériques ("Digital*Markets Act", DMA), qui s'attaque aux pratiques anticoncurrentielles, a été conclu fin mars. Le DSA, lui, met à jour la directive e-commerce, née il y a 20 ans quand les plateformes géantes étaient encore embryonnaires. L’objectif ici est de mettre fin aux dérives des réseaux sociaux qui ont souvent défrayé la chronique.La face sombre d'internet concerne aussi les plateformes de vente envahies de produits contrefaits ou défectueux, qui peuvent s'avérer dangereux à l'instar des jouets d'enfants ne respectant pas les normes de sécurité. Le nouveau règlement institue l'obligation de retirer "promptement" tout contenu illicite (selon les lois nationales et européennes) dès qu'une plateforme en a connaissance. Il contraint les réseaux sociaux à suspendre les utilisateurs violant "fréquemment" la loi.Dans un clin d'œil à la croissance de l'activisme des travailleurs dans le secteur de la technologie, Barrack Obama a déclaré que les travailleurs de ce secteur avaient également un rôle à jouer en demandant des comptes à leurs employeurs. « Vous pouvez plaider pour le changement, vous pouvez faire partie de cette refonte. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez voter avec vos pieds et aller travailler avec des entreprises qui essaient de faire ce qu'il faut », a déclaré Obama.Source : Barack ObamaQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des déclarations de l’ancien président américain ? Partagez-vous ses opinions ?