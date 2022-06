Des faits totalement inventés

L'entrée de Wikipédia en langue chinoise sur la "guerre Tver-Moscou" éditée par Zhemao a été supprimée de Wikipédia

Vérification des faits

Une carte réalisée par Zhemao, désormais supprimée de Wikipédia.

Après que Wikipedia a remarqué la ruse, Zhemao a publié des excuses publiques

Un mystérieux contributeur chinois à Wikipédia, connu sous le pseudonyme de "Zhemao", a passé dix ans à inventer des récits fictifs sur l'histoire de la Russie, a rédigé plus de 200 articles et a contribué à des centaines d'autres. Les éditeurs de Wikipédia ont depuis remarqué les comptes falsifiés après dix ans d'hébergement à leur insu de leurs contributions et les ont rapidement bannis de l'encyclopédie en ligne.Le tissu de mensonges créé par Zhemao constitue en soi une œuvre étonnante, bien qu'entièrement inventée. Leurs contributions vont de récits fictifs sur les rivalités slaves à des histoires sur les fonctionnaires de la dynastie Qing ; un mélange étourdissant de fiction fantastique et d'histoire digne d'une série de romans fantastiques.Il s'agit également d'un rappel coloré du fait que nous ne pouvons pas prendre pour acquis tout ce que nous lisons en ligne, en particulier lorsqu'il s'agit d'entrées Wikipedia dont la source est souvent douteuse. Et c'est particulièrement pertinent, compte tenu de l'histoire problématique de la Chine en matière de contrôle du récit historique par la propagande. « Les entrées de Wikipédia en chinois sont plus détaillées que celles de Wikipédia en anglais et même que celles de Wikipédia en russe », a écrit le romancier fantastique Yifan, qui est tombé par hasard sur les contributions fictives de Zhemao sur Wikipédia.« Des personnages qui n'existent pas dans le wiki anglo-russe apparaissent dans le wiki chinois, et ces personnages sont mélangés à des personnages historiques réels, de sorte qu'il est impossible de distinguer le vrai du faux », a-t-il ajouté.Une enquête de Wikipédia a révélé qu'un contributeur avait utilisé au moins quatre « comptes marionnettes » pour falsifier l'histoire de la dynastie Qing et l'histoire de la Russie depuis 2010. Chacun des quatre comptes donnait de la crédibilité aux autres. Tous ont maintenant été bannis de Wikipédia en chinois.Pendant plus de 10 ans, l'auteur a écrit plusieurs millions de mots de fausse histoire russe, créant 206 articles et contribuant à des centaines d'autres. Elle a imaginé des récits de guerre et des histoires économiques richement détaillés et les a intégrés à des événements réels dans un langage suffisamment ennuyeux pour s'intégrer parfaitement à l'encyclopédie. Certains internautes la surnomment la Borges de la Chine.On l'a surnommée "Zhemao", d'après l'un de ses pseudonymes. Selon un profil aujourd'hui supprimé, Zhemao est la fille d'un diplomate en poste en Russie, elle est diplômée en histoire russe et a obtenu la nationalité russe après avoir épousé un Russe.Elle a commencé sa carrière dans l'histoire fictive en 2010, en créant des articles avec de fausses histoires liées au personnage réel de Heshen, un fonctionnaire de la dynastie Qing célèbre pour sa corruption. Elle s'est intéressée à l'histoire de la Russie en 2012, en modifiant des articles existants sur le tsar Alexandre Ier de Russie. À partir de là, elle a progressivement propagé des histoires fabriquées de toutes pièces dans la couverture de l'histoire russe par Wikipédia en chinois. Elle a utilisé une rivalité réelle, et souvent sanglante, entre les deux premiers États slaves comme base d'une fiction élaborée, mêlant recherche et fantaisie.Zhemao a publié une lettre d'excuses sur son compte Wikipedia anglais, écrivant que sa motivation était d'apprendre l'histoire. Elle a également écrit qu'elle était en fait une femme au foyer à plein temps et qu'elle n'avait qu'un diplôme d'études secondaires.Zhemao a déclaré avoir créé la plupart de ses fausses entrées pour combler les lacunes laissées par les premières entrées qu'elle a éditées. « Comme le dit le dicton, pour dire un mensonge, il faut dire plus de mensonges. J'étais réticente à supprimer les centaines de milliers de mots que j'ai écrits, mais en conséquence, j'ai fini par perdre des millions de mots, et un cercle d'amis universitaires s'est effondré. Les problèmes que j'ai causés sont difficiles à rattraper, alors peut-être qu'une interdiction permanente est la seule option. Mes connaissances actuelles ne sont pas suffisantes pour gagner ma vie, donc à l'avenir j'apprendrai un métier, je travaillerai honnêtement et je ne ferai plus de choses nébuleuses comme celle-ci », a-t-elle écrit.Si certains éditeurs de Wikipédia ont prévenu que l'incident avait "ébranlé la crédibilité de l'actuelle Wikipédia en chinois dans son ensemble", la plupart des net-citoyens ont salué le talent et la persévérance de Zhemao, l'encourageant à publier un roman à l'avenir. « C'est vraiment génial d'inventer une logique historique autonome avec des détails comme toutes sortes de vêtements, d'argent et d'ustensiles », a écrit un utilisateur sur la plateforme de microblogging Weibo.Depuis le 17 juin, la plupart des entrées historiques fictives créées par Zhemao sur Wikipédia en chinois ont été supprimées, selon un communiqué officiel. Quelques entrées ont été améliorées par d'autres contributeurs et subsistent donc. Les modifications apportées par Zhemao à d'autres entrées existantes ont été retirées, écrit la plateforme.L'histoire nous laisse de nombreuses questions : quelles étaient les motivations réelles de Zhemao ? Les récits fictifs ont-ils eu des conséquences effectives dans le monde réel ? Peut-être que si Zhemao avait choisi un autre moyen de diffuser son travail, nous serions aujourd'hui en train de lire ses romans de fiction historiques plutôt que de présenter des excuses à Wikipédia.Sources : Wikipédia (1, 2 Quel est votre avis sur le sujet ?