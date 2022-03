Wikipedia est l’une des plus grandes sources d’informations qu’on puisse retrouver sur Internet. L’encyclopédie en ligne contient une panoplie d’informations sur presque tous les sujets. Tout cela est possible, car la plateforme est gérée en tant que projet de collaboration ouverte par une communauté d'éditeurs bénévoles qui peuvent chacun y supprimer, modifier ou ajouter librement des contenus. De ce fait, des craintes de ce qu’elle soit remplie d'erreurs font souvent surface. C’est d’ailleurs le cas de Vladimir Poutine, actuel président de la Russie selon lequel Wikipédia n'est pas fiable et devrait être remplacé.C’est la raison pour laquelle la Russie travaille sur un projet de modernisation de son encyclopédie locale afin de contrer Wikipédia. Il s’agit de créer un nouveau site en ligne pour son encyclopédie nationale (grande encyclopédie russe) qui se veut successeur de l'encyclopédie principale de l'Union soviétique. Cette grande encyclopédie russe est pour le moment disponible dans un format électronique de base et le nouveau portail en ligne que veut mettre sur pied le gouvernement devrait coûter environ 31 millions de dollars.Bien que certains y voient un projet visant à faire de la propagande, pour le gouvernement russe, ce serait juste une façon de proposer aux gens, des informations fiables constamment mises à jour sur la base de sources de connaissances vérifiées de façon scientifique. Pour rappel, en 2015, en vertu d'une législation interdisant aux sites de proposer des contenus liés à la drogue, la Russie avait brièvement bloqué la version russe de Wikipédia, car un article du site contenait des informations sur le cannabis.La hausse des téléchargements de la version russe de Wikipédia intervient dans le contexte de la mise aux arrêts de l’un des principaux éditeurs par les autorités biélorusses . Il est accusé d'avoir violé la loi russe, adoptée début mars, sur les fausses informations en modifiant des articles de Wikipédia consacrés à l'invasion de l'Ukraine. Il a été arrêté par la Direction principale de la lutte contre le crime organisé et la corruption du Bélarus (GUBOPiK), qui devrait le garder enfermé pendant 15 jours. L'arrestation intervient après que les informations personnelles de Bernstein ont été partagées sur le canal Telegram public de la GUBOPiK.À l’échelle globale, c’est une multiplication d’initiatives visant à assurer une certaine souveraineté technologique. La Russie est en plein dans sa phase de préparation active de déconnexion de l’Internet mondial et d’arrimage à son Internet souverain sur le modèle chinois Source : KiwixQue pensez-vous de cette multiplication d’élans de nationalisme technologique à l’échelle mondiale ?Quel impact entrevoyez-vous sur Internet dans le futur ?