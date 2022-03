Mark Bernstein



Alors qu'elle envahit en Ukraine depuis le 24 février 2022, la Russie a voté début mars une loi sur les "fausses informations" en vertu de laquelle toute personne reconnue coupable de ce que le pays considère comme une fausse information sur l'invasion de l'Ukraine peut être emprisonnée jusqu'à 15 ans. Depuis le début de son incursion militaire en Ukraine, le Kremlin a toujours utilisé l'expression "opération militaire spéciale" pour la désigner, ce qui signifie que tout média local ou personne utilisant le mot "invasion" à la place pourrait être arrêté et condamné en vertu de cette loi. D'autres informations contredisant Moscou sont aussi condamnables.Mark Bernstein vient de servir d'exemple. Selon le média biélorusse Zerkalo, il a été arrêté le 11 mars pour avoir modifié des articles de Wikipédia sur la situation actuelle en Ukraine et diffusé des informations considérées comme fausses par le Kremlin. Il est donc accusé d'avoir violé la nouvelle loi. La publication indique que ses comptes de médias sociaux, son identifiant Wikipédia et son lieu de travail ont été partagés sur le canal Telegram public de la GUBOPiK avant son arrestation. Une vidéo de son arrestation a également été postée sur le canal, ainsi qu'une photo qui l'accuse de "distribuer de fausses informations antirusses".Le canal Telegram de la GUBOPiK a depuis été rendu privé. Cependant, aucune des informations contenues dans le canal Telegram ne précisait exactement de quoi, le cas échéant, Bernstein a été officiellement accusé. Dans un journal d'activité du prétendu nom d'utilisateur Wikimédia de Bernstein, il est indiqué qu'il a effectué plus de 200 000 modifications d'articles russes de Wikipédia. Actuellement, son compte est décrit comme "bloqué indéfiniment". Par ailleurs, une page Wikipédia consacrée à détention de Bernstein en Biélorussie, et dont la dernière modification remonte au 13 mars, rapport d'autres informations sur son arrestation.Voici un extrait de ce qui y est écrit : « de la fin de l'année 2009 au début de l'année 2022, Bernstein a été l'un des 50 éditeurs les plus actifs de Wikipédia en langue russe, avec plus de 200 000 modifications, et a été chargé par d'autres éditeurs d'encyclopédies de rédiger des articles. Il a décrit sa "meilleure" réalisation dans Wikipédia en 2009 comme étant son travail sur un article sur la censure en Union soviétique, dans lequel il avait cité environ 250 sources. Bernstein a conseillé aux nouveaux éditeurs de Wikipédia d'apprendre d'abord des modèles d'édition des éditeurs expérimentés de Wikipédia ».Il leur a en outre conseillé d'être préparés à travailler ensemble avec des éditeurs ayant des points de vue très différents et souvent opposés, ce qu'il considérait comme une clé du développement des articles de Wikipédia. Cependant, lorsque certains rédacteurs de la version russe de Wikipédia ont affirmé que le terme "invasion russe de l'Ukraine (2022)" violait la politique de Wikipédia consistant à présenter les informations d'un point de vue neutre, Bernstein aurait déclaré : « les troupes russes ont envahi le territoire de l'Ukraine. C'est juste un fait, pas un point de vue ». Certaines personnes auraient donc décidé de le signaler aux autorités biélorusses.L'article indique : « le 10 mars 2022, un forum de messagerie en ligne de propagande russe sur Telegram, Mrakoborets (lit. "Auror", une référence à Harry Potter), a publié des informations privées sur Bernstein et l'a accusé de violer une nouvelle loi russe contre la publication de fausses informations. Le forum affirmait que l'édition par Bernstein d'articles Wikipédia sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022 violait la nouvelle loi. Le 11 mars 2022, GUBOPiK, la Direction principale de la lutte contre le crime organisé et la corruption du Bélarus, a arrêté Bernstein à Minsk ».« Les chaînes Telegram prorusses ont publié un enregistrement vidéo de la détention de Bernstein et l'ont accusé de diffuser de fausses informations "antirusses". Le 12 mars 2022, il a été condamné à 15 jours d'arrestation pour "désobéissance à un ordre ou une demande légitime d'un fonctionnaire" (article 24.3 du Code administratif du Bélarus) ».Rappelons que Roskomnadzor, l'agence de régulation des technologies et des communications du pays, a menacé également de bloquer Wikipédia en raison de la page en langue russe sur l'invasion actuelle de l'Ukraine. À l'époque, la Wikimedia Foundation avait publié une déclaration de soutien aux éditeurs russes de Wikipédia.Source : Journal d'activité de Mark Bernstein Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'arrestation de Mark Bernstein ?Que pensez-vous de la loi russe sur les fausses informations ?