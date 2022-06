La difficulté à entrer en communication avec Google

Un mauvais timing pour l'annonce de Google à cause de la pandémie

Certains clients optent simplement pour d'autres fournisseurs

L'ombre du recours collectif et les changements discrets de Google

Alors que Gmail est gratuit et destiné aux particuliers, G Suite est payant et destiné aux entreprises. L'offre se présente comme une alternative à Microsoft 365. Avec Gmail, l’utilisateur dispose d'un compte e-mail personnel, d'un espace de stockage dans Google Drive et d'un accès à des applications telles que Google Documents, Slides et Sheets. Google a annoncé la fermeture des comptes G Suite gratuits si le titulaire du compte ne passe pas à un compte payant. En janvier, l’entreprise a envoyé des courriels aux utilisateurs de comptes « G Suite legacy free edition », leur indiquant qu'ils ont jusqu'au 1juillet pour commencer à payer.Lorsque Google a annoncé à certaines petites entreprises en janvier qu'elles ne pourraient plus utiliser gratuitement son service de messagerie personnalisé et d'autres applications de travail , cela ressemblait à une promesse non tenue pour Richard J. Dalton Jr., un utilisateur de longue date qui gère une entreprise de préparation aux tests scolaires à Vancouver, en Colombie-Britannique.« Ils nous forcent essentiellement à passer à quelque chose de payant après nous avoir rendus dépendant de ce service gratuit », a déclaré Dalton, qui a d'abord mis en place un e-mail professionnel Google pour son entreprise, Your Score Booster, en 2008.Google a déclaré que les utilisateurs de longue date de ce qu'il appelle son édition gratuite héritée de G Suite, qui comprend le courrier électronique et des applications comme Docs et Calendrier, devaient commencer à payer des frais mensuels, généralement environ 6 $ pour chaque adresse e-mail professionnelle (avec des niveaux supérieurs pour des besoins de stockage plus importants). Les entreprises qui ne passeront pas volontairement à un service payant d'ici le 27 juin seront automatiquement déplacées vers un service. S'ils ne paient pas avant le 1août, leurs comptes seront suspendus :« Pour les entreprises, l'ancienne édition gratuite de G Suite ne sera plus disponible à compter du 27 juin 2022. Nous vous recommandons de passer dès maintenant à un abonnement Google Workspace répondant à vos besoins pour commencer à utiliser vos nouvelles fonctionnalités de sécurité et de collaboration sans frais jusqu'au 1août 2022. Si vous sélectionnez le forfait modulable en passant à l'édition Business, la facturation ne sera pas effective avant le 1août 2022.« Si vous attendez, votre compte sera automatiquement converti en compte Google Workspace après le 27 juin 2022. Pour changer d'abonnement et éviter la suspension de votre compte, vous devez configurer la facturation Google Workspace avant le 1août 2022.« Si vous ne passez pas à un abonnement Google Workspace, mais que vous restez un utilisateur actif, vous conserverez l'accès aux services Google supplémentaires et aux contenus payants que vous avez achetés avec votre compte de l'ancienne édition (par exemple, les films achetés sur le Google Play Store) ».Alors que le coût du service payant est plus une gêne qu'un coup dur financier, les propriétaires de petites entreprises touchés par le changement disent avoir été déçus par la manière maladroite dont Google a géré le processus. Ils ne peuvent s'empêcher de penser qu'une entreprise géante avec des milliards de dollars de bénéfices presse les petites entreprises (certaines d'entre elles ayant commencé à utiliser les applications de Google dès leur création) pour avoir un peu d'argent.« Cela m'a semblé inutilement mesquin », a déclaré Patrick Gant, propriétaire de, une société de conseil en marketing à Ottawa. « Il est difficile de se sentir désolé pour quelqu'un qui a reçu quelque chose gratuitement pendant longtemps et qui se fait maintenant dire qu'il doit payer pour cela. Mais il y avait une promesse qui a été faite. C'est ce qui m'a poussé à prendre la décision d'opter pour Google plutôt que d'autres alternatives ».La décision de Google de facturer les organisations qui ont utilisé ses applications gratuitement est un autre exemple de sa recherche de moyens de tirer plus d'argent de son activité existante, similaire à la façon dont il a parfois placé quatre annonces au-dessus des résultats de recherche au lieu de trois et a introduit plus de publicités dans les vidéos YouTube. Ces dernières années, Google a poussé de manière plus agressive la vente d'abonnements logiciels aux entreprises et a concurrencé plus directement Microsoft, dont les programmes Word et Excel dominent le marché.Après qu'un certain nombre d'utilisateurs de longue date se soient plaints du passage à un service payant, une première date limite du 1er mai a été reportée . Google a également déclaré que les personnes utilisant d'anciens comptes pour des raisons personnelles plutôt que professionnelles pourraient continuer à le faire gratuitement.Mais certains propriétaires d'entreprise ont déclaré que, alors qu'ils réfléchissaient à l'opportunité de payer Google ou d'abandonner ses services, ils avaient du mal à entrer en contact avec le support client. À l'approche de la date limite, six propriétaires de petites entreprises qui ont parlé aux médias ont critiqué ce qu'ils ont dit être déroutant et parfois hésitant dans les communications sur le changement de service.Alors que Google en était encore à la phase de test, l'entreprise a déclaré aux propriétaires d'entreprise que les produits resteraientpour les organisations qui ont testé la bêta, bien que Google affirme que depuis le début, les conditions de service de son logiciel d'entreprise stipulaient que l'entreprise pouvait suspendre ou résilier l'offre dans l'avenir. Google a arrêté de proposer une version gratuite aux nouvelles entreprises en décembre 2012, mais a continué à prendre en charge les comptes de ce qui est devenu l'ancienne édition gratuite de G Suite.En 2020, G Suite a été rebaptisé Google Workspace. L'écrasante majorité des gens - la société affirme qu'elle compte plus de trois milliards d'utilisateurs au total - utilise une version gratuite de Workspace. Plus de sept millions d'organisations ou d'individus paient pour la version premium avec des outils supplémentaires et un support client, contre six millions en 2020. Le nombre d'utilisateurs encore sur la version héritée gratuite d'il y a des années se compte par milliers, a déclaré une personne familière avec le décompte. qui a demandé l'anonymat parce que la personne n'était pas autorisée à divulguer publiquement ces chiffres.« Nous sommes là pour aider nos clients dans cette transition, y compris des remises importantes sur les abonnements Google Workspace », a déclaré Katie Wattie, porte-parole de Google, dans un communiqué. « Passer à un abonnement Google*Workspace peut se faire en quelques clics ».Dalton, qui aide les étudiants canadiens à entrer dans les universités américaines, a déclaré que les mises à niveau forcées de Google sont arrivées à un mauvais moment. La pandémie de coronavirus a été dévastatrice pour son entreprise, a-t-il déclaré. Les sites annulaient régulièrement les tests, certaines universités suspendaient les exigences de test et moins d'étudiants recherchaient des services de préparation.D'avril 2020 à mars 2021, les revenus des entreprises ont diminué de près de moitié. Les ventes ont encore chuté de 20 % l'année suivante. Les choses ont commencé à s'améliorer ces derniers mois, mais Your Score Booster est toujours à la traîne de ses performances prépandémiques.« À ce stade, je me concentre sur la reprise de mon entreprise », a déclaré Dalton. « La dernière chose que je veux faire est de changer de service ». Il a donc demandé à ses deux employés à temps partiel de commencer à utiliser leurs adresses e-mail personnelles pour le travail, et il envisage de mettre à niveau les 11*comptes restants vers la version la moins chère de Google*Workspace.L'entreprise de Gant est une entreprise individuelle, et il utilisait Gmail gratuitement depuis 2004. Il a dit que ce n'était pas une question d'argent. Son problème était le tracas. Il devait déterminer s'il devait continuer à utiliser Google ou trouver une autre option.Gant envisage toujours de passer à Microsoft Outlook, Apple iCloud ou ProtonMail, ou de s'en tenir à Google. Il décidera quoi faire à la fin du mois. Microsoft lui coûterait 100 dollars canadiens par an. Apple coûterait 50 $ et ProtonMail 160 $. Google lui accorderait trois mois gratuits, puis facturerait le même montant qu'Apple pendant un an. L'année suivante, le prix de Google doublerait.Sajanlal, le seul employé de son entreprise, s'est inscrit au service commercial de Gmail en 2009. Des années plus tard, il a ajouté son beau-frère, Mesam Jiwani, à son compte G Suite lorsqu'il a lancé sa propre entreprise. Cette société,, aide les petites entreprises d'États comme le Texas et New York à traiter les paiements par carte de crédit depuis 2020.Lorsque Sajanlal a dit à Jiwani que Google commencerait à facturer chacune de leurs adresses e-mail, Jiwani lui a demandé : « Tu es sérieux ? Ils vont commencer à nous arnaquer ? »Jiwani a déclaré qu'il avait stocké les données de transaction de ses 3 000 clients sur Google Drive, il a donc commencé à payer les services de l'entreprise, bien qu'il envisage de passer au fournisseur de logiciels Zoho. Sajanlal a quitté Google en mars, configurant ses e-mails professionnels sur Nextcloud.Stian Oksavik, qui a une entreprise parallèle appelée BeyondBits à Loxahatchee, en Floride, qui met en place des réseaux informatiques pour les clients, est passé au service iCloud d'Apple, auquel il avait déjà accès dans le cadre d'un forfait d'abonnement existant.« Il s'agissait moins du montant qu'ils facturent que du fait qu'ils ont changé les règles", a déclaré M. Oksavik. "Ils pourraient à nouveau modifier les règles à tout moment ».Pour certains, la décision de Google semblait déraisonnable, car les clients utilisant ces anciens comptes ne seraient pas en mesure de transférer des achats ou des éléments tels que des remises d'abonnement avec droits acquis vers de nouveaux comptes. En effet, lorsqu'il a été demandé s'il était possible de transférer des achats entre comptes, un représentant de Google a confirmé que ce n'était pas le cas :« Non, les clients ne peuvent pas transférer ces abonnements et achats d'un compte Google gratuit. Si un client ne souhaite pas effectuer la mise à niveau, il ne lui sera pas demandé de renoncer à ses identifiants de connexion et il ne perdra pas l'accès aux autres services Google, tels que YouTube, Photos et Google Play, ni de contenu payant, y compris les achats sur YouTube et Play Store. Ils pourront continuer à se connecter à leurs services Google et à des sites tiers avec des informations d'identification Google. Si un client n'effectue pas la mise à niveau, seuls les services principaux d'un l'abonnement Google Workspace du client, tel que Gmail, Agenda, Drive et Meet, seront suspendus. Dans cet état, les utilisateurs ne pourront ni recevoir ni envoyer d'e-mails, y compris l'authentification des réinitialisations de mot de passe par e-mail. Sans accès à Gmail dans l'état suspendu, nous recommandons aux clients d'utiliser une adresse e-mail différente pour envoyer et recevoir des e-mails, y compris la modification des identifiants et l'authentification des nouveaux mots de passe ».Cela signifie que des années d'achats liés à Google Play (potentiellement des centaines voire des milliers de dollars d'actifs tels que des achats de films et de musique pour un client donné, sur des milliers de clients concernés) pourraient être liées à des comptes dans un état suspendu en raison de la transition. Google a explicitement confirmé que c'était le cas, bien que les clients puissent choisir de continuer à utiliser leur compte suspendu aux côtés d'un compte fonctionnel.Raison pour laquelle Chimicles Schwartz Kriner et Donaldson-Smith ont décidé d'ouvrir une enquête sur l'affaire pour un éventuel recours collectif dans le contexte des fermetures de comptes gratuits G Suite.Suite au tollé provoqué par ses déclarations, la page d'assistance donnant des détails sur l'arrêt du service a été discrètement mise à jour.Une nouvelle section sur la page d'assistance intitulée : « Si je ne souhaite pas passer à un abonnement payant, puis-je transférer mes données ? » La réponse est : « Oui. Si vos besoins ont changé et que vous ne souhaitez pas passer à un abonnement Google Workspace payant, vous pouvez exporter les données de votre organisation à l'aide de l'outil d'exportation de données ».Sur la version américaine, il est écrit comme réponse : « Dans les mois à venir, nous vous offrirons la possibilité de déplacer votre contenu payant non Google Workspace et la plupart de vos données vers une option gratuite. Cette nouvelle option n'inclura pas les fonctionnalités premium telles que les e-mails personnalisés ou la gestion multicomptes. Vous pourrez évaluer cette option avant le 1juillet 2022 et avant la suspension du compte. Nous mettrons à jour cet article avec des détails dans les mois à venir ».Sources : Google ( 1 Qu'en pensez-vous ?