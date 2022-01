L'ombre du recours collectif plane

Google revient discrètement sur sa position

Alors que Gmail est gratuit et destiné aux particuliers, G Suite est payant et destiné aux entreprises. L'offre se présente comme une alternative à Microsoft 365. Avec Gmail, l’utilisateur dispose d'un compte e-mail personnel, d'un espace de stockage dans Google Drive et d'un accès à des applications telles que Google Documents, Slides et Sheets.Google a annoncé la fermeture des comptes G Suite gratuits si le titulaire du compte ne passe pas à un compte payant. L’entreprise envoie des e-mails aux utilisateurs de comptes « G Suite legacy free edition », leur indiquant qu'ils ont jusqu'au 1juillet pour commencer à payer. À partir du 1mai, Google essaiera de « mettre à niveau » automatiquement les utilisateurs vers un compte payant s'il dispose d'informations de facturation. En l'absence de telles informations en juillet, les comptes seront suspendus. Après 60 jours, ces comptes perdront l'accès aux services « essentiels » de Google, comme Gmail et l'agenda.« Si vous choisissez d'attendre, Google procédera automatiquement à la transition des abonnements à compter du 1mai 2022. Nous allons faire passer votre organisation à un nouvel abonnement Google Workspace sur la base des fonctionnalités que vous utilisez actuellement », indique Google sur son blog.Rappelons que le domaine personnalisé de Google a été lancé en 2006 sous le nom de Google Apps for Your Domain. Le service a connu plusieurs changements de nom depuis lors « Google Apps for Work », puis G Suite et maintenant Google Workspace. Mais la configuration a toujours été la même : l’utilisateur bénéficie de Gmail et d'autres applications Google, mais elles ont été personnalisées pour entreprise, ce qui leur donne un aspect plus professionnel qu'une adresse e-mail gmail.com. Aujourd'hui, le service est proposé à partir de 6 dollars par utilisateur et par mois, avec des niveaux supérieurs pour des besoins de stockage plus importants.Pour certains, la décision de Google semblait déraisonnable, car les clients utilisant ces anciens comptes ne sont pas en mesure de transférer des achats ou des éléments tels que des remises d'abonnement avec droits acquis vers de nouveaux comptes. En effet, lorsqu'il a été demandé s'il était possible de transférer des achats entre comptes, un représentant de Google a confirmé que ce n'était pas le cas :« Non, les clients ne peuvent pas transférer ces abonnements et achats d'un compte Google gratuit. Si un client ne souhaite pas effectuer la mise à niveau, il ne lui sera pas demandé de renoncer à ses identifiants de connexion et il ne perdra pas l'accès aux autres services Google, tels que YouTube, Photos et Google Play, ni de contenu payant, y compris les achats sur YouTube et Play Store. Ils pourront continuer à se connecter à leurs services Google et à des sites tiers avec des informations d'identification Google. Si un client n'effectue pas la mise à niveau, seuls les services principaux d'un l'abonnement Google Workspace du client, tel que Gmail, Agenda, Drive et Meet, seront suspendus. Dans cet état, les utilisateurs ne pourront ni recevoir ni envoyer d'e-mails, y compris l'authentification des réinitialisations de mot de passe par e-mail. Sans accès à Gmail dans l'état suspendu, nous recommandons aux clients d'utiliser une adresse e-mail différente pour envoyer et recevoir des e-mails, y compris la modification des identifiants et l'authentification des nouveaux mots de passe ».Cela signifie que des années d'achats liés à Google Play (potentiellement des centaines voire des milliers de dollars d'actifs tels que des achats de films et de musique pour un client donné, sur des milliers de clients concernés) pourraient être liés à des comptes dans un état suspendu en raison de la transition. Google a explicitement confirmé que c'était le cas, bien que les clients puissent choisir de continuer à utiliser leur compte suspendu aux côtés d'un compte fonctionnel.Raison pour laquelle Chimicles Schwartz Kriner et Donaldson-Smith ont décidé d'ouvrir une enquête sur l'affaire pour un éventuel recours collectif.Ils ont déjà poursuivi Google pour les problèmes d'arrêt précoce et de démarrage du Nexus 6P, les boucles d'amorçage du Nexus 5X, les problèmes de microphone du Pixel 2016 et des problèmes sur le Pixel 3.Le cabinet d'avocats Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith a également déposé un recours collectif contre Nintendo of America pour des réclamations liées à un dysfonctionnement des contrôleurs de la Switch Joy-Con connu sous le nom de « dérive » Joy-Con. Une action qui a fait suite à une enquête préliminaire ouverte par la firme le 18 juillet 2019 dans laquelle elle sollicitait des plaintes en ligne concernant les contrôleurs Joy-Con. Andrew Ferich, avocat associé chez CSK&D, a déclaré que la société avait été contactée par « plus de 5 500 consommateurs » dans les 24 heures avec des inquiétudes concernant la qualité du produit. À la suite de cela et de ses recherches antérieures, l'entreprise a décidé d'ouvrir un dossier. Pour mémoire, il s'agissait prétendument d'un défaut matériel dans lequel les sticks analogiques des contrôleurs enregistrent le mouvement sans être touchés. La dérive peut faire en sorte que tout en jouant à des jeux comme Super Mario Odyssey, Mario commence à marcher dans une direction sans que l'utilisateur appuie sur le stick analogique gauche.En somme, il s'agit d'une entreprise bien connue pour ces grands recours collectifs contre les société technologiques.Cette fois-ci, elle a décidé de s'attaquer à Google dans le contexte des fermetures de compte gratuits G Suite.Il faut préciser qu'aucune plainte n'a encore été déposée ; les avocats impliqués se sont contentés de collecter des informations pour un éventuel procès à l'avenir une fois que tous les faits seront clairs (et que Google ait eu le temps de reconsidérer ses actions).La page d'assistance donnant des détails sur l'arrêt du service a été discrètement mise à jour.Tout d'abord, si (et seulement si) vous êtes connecté avec un compte G Suite gratuit, vous verrez un lien vers cette enquête, qui s'adresse aux administrateurs G Suite gratuits avec 10 utilisateurs ou moins utilisant le service pour « fin non commerciales ». Google indique que les utilisateurs qui remplissent l'enquête recevront « des mises à jour sur plus d'options pour votre ancien compte non professionnel dans les mois à venir ». C'est un signe que Google n'avait aucune idée du nombre de personnes que ce changement affecterait, et maintenant, l'entreprise veut avoir de vos nouvelles.La situation idéale, si l'option de domaine personnalisé doit être fermée, serait la possibilité de transférer votre compte G Suite gratuit vers un compte Google grand public, avec tous les achats, données, e-mails et autres fonctionnalités intacts. Vous devrez naturellement choisir un nouveau nom de compte et une nouvelle adresse e-mail.Il y a maintenant une nouvelle section sur la page d'assistance intitulée*: « Si je ne souhaite pas passer à un abonnement payant, puis-je transférer mes données*? » La réponse est : « Oui. Si vos besoins ont changé et que vous ne souhaitez pas passer à un abonnement Google Workspace payant, vous pouvez exporter les données de votre organisation à l'aide de l'outil d'exportation de données ».Sur la version américaine, il est écrit comme réponse : « Dans les mois à venir, nous vous offrirons la possibilité de déplacer votre contenu payant non Google*Workspace et la plupart de vos données vers une option gratuite. Cette nouvelle option n'inclura pas les fonctionnalités premium telles que les e-mails personnalisés ou la gestion multi-comptes. Vous pourrez évaluer cette option avant le 1juillet 2022 et avant la suspension du compte. Nous mettrons à jour cet article avec des détails dans les mois à venir ».C'est l'option que la majorité des utilisateurs a réclamé, car elle fait spécifiquement référence au « contenu payant non Google Workspace », ce qui signifierait probablement tous vos achats d'applications, de jeux et de médias effectués via Google Play et YouTube. L'article de support n'offre pas encore de détails supplémentaires, disant seulement d'attendre d'autres mises à jour, mais Google promet que l'option sera prête avant juillet, date à laquelle les interruptions de compte commencent à se produire.Sources : page d'assistance Google Que pensez-vous de ce revirement ?