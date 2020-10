G Suite devient Google Workspace et s'accompagne d'une meilleure intégration des différents services comme Gmail et Chat Tout en apportant une nouvelle identité visuelle 0PARTAGES 3 0 Google a décidé de procéder à une refonte de G Suite, la suite d’applications dédiées aux entreprises mises à disposition qui est désormais baptisée Google Workspace. En clair, le changement de marque coïncide avec le lancement de fonctionnalités qui intègrent les différents services, comme la possibilité d'avoir un chat vidéo avec des collègues affiché dans une petite boîte au coin d'une fenêtre d'édition de documents.



Javier Soltero de Google a indiqué dans un billet de blog :



« Depuis plus d'une décennie, nous créons des produits pour aider les gens à transformer leur façon de travailler.



« Désormais, le travail lui-même se transforme d'une manière sans précédent. Pour beaucoup d'entre nous, le travail n'est plus un lieu physique où nous allons, et les interactions qui se déroulaient auparavant en personne se sont rapidement numérisées. Les employés de bureau n'ont plus de discussions impromptues à la machine à café ou en marchant ensemble pour se rendre à des réunions, et ont plutôt transformé leurs maisons en espaces de travail. Les travailleurs de première ligne, des constructeurs sur un chantier de construction aux spécialistes de la livraison qui assurent le bon fonctionnement des chaînes d'approvisionnement critiques, se tournent vers leurs téléphones pour les aider à faire leur travail. Les médecins traitant les patients et les agences gouvernementales locales engagées avec leurs communautés accélèrent la manière dont ils peuvent utiliser la technologie pour fournir leurs services.



« Dans le contexte de cette transformation, le temps est plus fragmenté - partagé entre le travail et les responsabilités personnelles - et les relations humaines sont plus difficiles que jamais à établir et à maintenir.



« Ce sont des défis uniques, mais ils représentent également une opportunité significative pour aider les gens à réussir dans ce monde hautement distribué et de plus en plus numérisé. Avec la bonne solution en place, les gens sont en mesure de collaborer plus facilement, de consacrer du temps à ce qui compte le plus et de favoriser les relations humaines, où qu'ils se trouvent.



« Cette solution est Google Workspace: tout ce dont vous avez besoin pour faire quoi que ce soit, désormais au même endroit. Google Workspace comprend toutes les applications de productivité que vous connaissez et aimez: Gmail, Agenda, Drive, Docs, Sheets, Slides, Meet et bien d'autres. Que vous retourniez au bureau, que vous travailliez de chez vous, en première ligne avec votre appareil mobile ou que vous vous connectiez avec des clients, Google Workspace est le meilleur moyen de créer, communiquer et collaborer ».





Soltero explique qu'avec Google Workspace, l'éditeur apporte trois développements majeurs:

une nouvelle expérience utilisateur profondément intégrée qui aide les équipes à collaborer plus efficacement, les travailleurs de première ligne restent connectés et les entreprises alimentent de nouvelles expériences client numériques ;

une nouvelle identité de marque qui reflète notre vision produit ambitieuse et la manière dont nos produits fonctionnent ensemble ;

de nouvelles façons de démarrer avec des solutions adaptées aux besoins uniques de notre large éventail de clients.

Nouvelle expérience utilisateur



En juillet,





Dans les mois à venir, Google va également proposer cette nouvelle expérience au grand public pour « les aider à créer un groupe rassemblant les habitants d'un même quartier, gérer un budget familial ou planifier une célébration à l'aide d'outils intégrés tels que Gmail, Chat, Meet, Docs et Tasks. »



« Nous avons déjà facilité la connexion des utilisateurs professionnels avec les clients et les partenaires à l'aide des fonctionnalités d'accès invité dans Chat et Drive, et dans les semaines à venir, vous serez en mesure de créer et de collaborer de manière dynamique sur un document avec des invités dans une salon de discussion. Cela facilite le partage de contenu et la collaboration directe avec des personnes extérieures à votre organisation, et garantit que tout le monde a accès et visibilité aux mêmes informations. »





Par exemple, dans Docs, Sheets et Slides, vous pouvez désormais prévisualiser un fichier lié sans avoir à ouvrir un nouvel onglet, ce qui signifie moins de temps passé à passer d'une application à l'autre et plus de temps à travailler. Et à partir d'aujourd'hui, lorsque vous @mentionnez quelqu'un dans votre document, une puce intelligente affichera les détails de contact, y compris pour les personnes extérieures à votre organisation, fournira un contexte et va même suggérer des actions comme l'ajout de cette personne aux contacts ou la communication par e-mail, chat ou vidéo.



Google indique qu'il reconnaître également que le renforcement des connexions humaines est encore plus important lorsque les gens travaillent à distance et interagissent numériquement avec leurs clients. C’est ce qui maintient les équipes ensemble et contribue à renforcer la confiance et la fidélité de vos clients.



En juillet, l'éditeur a annoncé qu'il apportait le picture-in-picture de Meet dans Gmail et Chat, afin que vous puissiez réellement voir et entendre les personnes avec lesquelles vous travaillez, pendant que vous collaborez. Au cours des prochains mois, Google va également le déployer dans Docs, Sheets et Slides. « Ceci est particulièrement efficace pour les interactions avec les clients lorsque vous présentez une proposition ou parcourez un document. Là où auparavant, vous ne pouviez voir que le fichier que vous présentiez, vous obtiendrez maintenant tous ces précieux indices non verbaux qui accompagnent la vue du visage de quelqu'un. »





Nouvelle identité de marque



« Il y a 10 ans, lorsque bon nombre de nos produits ont été développés pour la première fois, ils ont été créés en tant qu'applications individuelles qui résolvaient des défis distincts, comme une meilleure messagerie avec Gmail ou une nouvelle façon pour les particuliers de collaborer avec Docs. Au fil du temps, nos produits sont devenus plus intégrés, à tel point que les frontières entre nos applications ont commencé à disparaître.



« Notre nouvelle marque Google Workspace reflète cette expérience plus connectée, utile et flexible, et nos icônes refléteront la même chose. Dans les semaines à venir, vous verrez de nouvelles icônes à quatre couleurs pour Gmail, Drive, Agenda, Meet et nos outils de création de contenu collaboratif tels que Docs, Sheets, Slides qui font partie de la même famille. Ils représentent notre engagement à créer des expériences de communication et de collaboration intégrées pour tous, le tout avec l'utilité de Google. »





« Nous proposerons également Google Workspace à nos clients du secteur de l'éducation et à but non lucratif dans les mois à venir. Les clients du secteur de l'éducation peuvent continuer à accéder à nos outils via G Suite for Education, qui comprend Classroom, Devoirs, Gmail, Agenda, Drive, Docs, Sheets, Slides et Meet. G Suite pour les associations continuera d'être disponible pour les organisations éligibles via le programme Google pour les associations ».



De nouvelles façons de commencer



Afin d'offrir plus de choix et d'aider les clients à tirer le meilleur parti de Google Workspace, Google a fait évoluer ses éditions pour proposer des offres plus personnalisées. « Nos nouvelles éditions pour les petites entreprises s'adressent à ceux qui cherchent souvent à faire des achats rapides et autonomes. Nos éditions pour les grandes entreprises sont conçues pour aider les organisations qui ont des besoins d'implémentation plus complexes et nécessitent souvent une assistance technique au cours d'un cycle d'achat et de déploiement plus long. »



Google Workspace rassemble donc Google Agenda, Google Docs, Google Sheets et Google Slides, mais aussi Google Sites pour la création de sites web, Google Forms pour la création de formulaires et d'enquêtes. Sans oublier Google Chat pour la messagerie collaborative, ainsi que Google Drive pour stocker et partager des documents. A cela vient s'ajouter une version professionnelle de Gmail, assortie d’un espace de stockage de 30 Go minimum par utilisateur.





Notons que la grille tarifaire a également été aménagée.



