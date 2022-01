« Pour conserver vos services et vos comptes, examinez les informations ci-dessous et passez à une édition supérieure d'ici le 1er mai 2022. La transition vers Google Workspace se déroule en quelques étapes et ne provoque aucune interruption pour vos utilisateurs. Une fois la procédure terminée, vous pouvez utiliser votre nouvel abonnement sans frais au moins jusqu'au 1er juillet 2022 », Google.Alors que Gmail est gratuit et destiné aux particuliers, G Suite est payant et destiné aux entreprises. Elle serait une alternative solide à Microsoft 365. Avec Gmail, l’utilisateur dispose d'un compte e-mail personnel, d'un espace de stockage dans Google Drive et d'un accès à des applications telles que Google Documents, Slides et Sheets.Google annonce la fermeture des comptes G Suite gratuits si le titulaire du compte ne passe pas à un compte payant. L’entreprise envoie des e-mails aux utilisateurs de comptes « G Suite legacy free edition », leur indiquant qu'ils ont jusqu'au 1er juillet pour commencer à payer. À partir du 1er mai, Google essaiera de « mettre à niveau » automatiquement les utilisateurs vers un compte payant s'il dispose d'informations de facturation. En l'absence de telles informations en juillet, les comptes seront suspendus. Après 60 jours, ces comptes perdront l'accès aux services « essentiels » de Google, comme Gmail et l'agenda.« Si vous choisissez d'attendre, Google procédera automatiquement à la transition des abonnements à compter du 1er mai 2022. Nous allons faire passer votre organisation à un nouvel abonnement Google Workspace sur la base des fonctionnalités que vous utilisez actuellement », indique Google sur son blog.Rappelons que le domaine personnalisé de Google a été lancé en 2006 sous le nom de Google Apps for Your Domain. Le service a connu plusieurs changements de nom depuis lors « Google Apps for Work », puis G Suite et maintenant Google Workspace. Mais la configuration a toujours été la même : l’utilisateur bénéficie de Gmail et d'autres applications Google, mais elles ont été personnalisées pour entreprise, ce qui leur donne un aspect plus professionnel qu'une adresse e-mail gmail.com.Aujourd'hui, le service est proposé à partir de 6 dollars par utilisateur et par mois, avec des niveaux supérieurs pour des besoins de stockage plus importants. De 2006 à 2012, le niveau de base était gratuit. Traitement de texte, tableur, visionneuse…, G-Suite propose une suite bureautique complète, avec l’avantage de la solution que ses logiciels sont utilisables depuis n’importe quel support et qu’ils sont accessibles en mode nomade grâce au cloud. Cependant, pour certains observateurs, « ces utilisateurs n'ont rien fait de mal lorsqu'ils ont souscrit au niveau de base de G-Suite il y a des années, alors voir Google leur « couper l'herbe sous le pied comme ça », serait dur.Google note que les clients peuvent utiliser Google Takeout pour exporter certaines données, mais si le payement pose un souci pour l’utilisateur, étant donné que la reconstruction d'un compte sous un compte Google grand public représente beaucoup de travail, pour la plupart des comptes Google entièrement fonctionnels, il n'y a aucun moyen d'exporter des éléments tels que les achats de contenu pour les livres, les films, la musique et les applications. L’utilisateur risque de perdre aussi son numéro de téléphone Google Voice. Si le compte G Suite a été utilisé de cette manière, l’utilisateur n'a pas beaucoup d'autres choix que de commencer à payer.Certains utilisateurs s’attendaient à ce que Google aille plus loin et offre aux utilisateurs un moyen facile de transférer leurs données vers un compte grand public gratuit avec une nouvelle adresse électronique. Mais Google ne le fait pas. « Je suis définitivement en train de me faire avoir par ça. Cela fait maintenant dix ans que j'héberge les e-mails de mes amis proches et de ma famille sur une vieille instance de G Apps. Nous ne l'avons jamais utilisée que pour la messagerie d'un domaine personnalisé. Elle était surtout utile parce que je pouvais réinitialiser les mots de passe pour eux s'ils les oubliaient. Maintenant, je vais devoir trouver une solution », déclare un internaute, utilisateur de G Suite.« L'offre Family de Microsoft est bien meilleure (ce qui ne veut pas dire que Google n'en a pas). En ce moment, j'envisage vraiment de passer chez eux. Mais je n'ai aucune idée de ce à quoi ressemblera la migration d'une décennie d'e-mails sur 5 boîtes de réception, sans parler de l'agenda et des contacts. J'étais un grand fan, mais à ce stade, c'est terminé. J'ai vraiment hâte de les supprimer complètement. En prime, je n'ai plus à craindre qu'ils décident un jour de bannir mon compte et de tout perdre », poursuit-il.Source : Google Avez-vous une bonne expérience avec G-suite ?Que pensez-vous de cette décision de Google ?Pensez-vous que Microsoft 365 est une alternative solide à G -Suite ?