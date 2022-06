Une multiplication des affaires pour discrimination fondée sur l'âge

Envoyé par nom de code des licenciements Envoyé par Solitaire, Canasta, Keno, Baccarat, Saturne, Concord, River, Ruby, Acorn, Orange, Starburst, Apollo, Chrome, Juno, Occam, Oaktree, AIG 2, Draco, Cygnus, Capital One, Yellow Jacket, NAPA, Windsor, Newton , Évolution, Vue sur l'océan, Orthos, Omega, BIE, Centricité, Rheingold, Kindle, Ventus, Fernando, Caramel, Étoile de mer, Zen, Clair de lune, Superdome, Zeus, Union, Indigo, Saphir, Wotsit, Faucon, Osprey, Picasso EY, Cenetaur , Bibliotheca, Melba, Tower, Mercurio, Miller, Norwegian, Wood, Magic, Tignanello, Amarone, Jazztel, Top, Iron Man, Touareg, Sonia, Horizon3, Horizon Reloaded, Pathfinder, DCM, Avanza, Teide, Aquila et Canon.

En septembre 2018, une vaste enquête a mis en lumière les abus présumés de la discrimination fondée sur l'âge au sein de l'industrie technologique. Le rapport avait fait état de ce que IBM a licencié environ 20 000 employés américains âgés de plus de 40 ans, ce qui représente environ 60 % du total de ses suppressions d'emplois aux États-Unis pendant la période en question. L'enquête a porté sur des témoignages recueillis auprès de plus de 1100 anciens employés d'IBM. Shannon Liss-Riordan a intenté une action collective devant le tribunal fédéral de Manhattan au nom de trois anciens employés d'IBM qui affirment que l'entreprise technologique les a discriminés en raison de leur âge lorsqu'elle les a licenciés.Les documents déposés révèlent des échanges montrant une animosité à l'encontre des employés plus âgés de la part de hauts responsables de l'entreprise. Des courriels internes présentés dans le rapport montrent que des cadres d'IBM qualifient les travailleurs âgés de bébés dinosaures et discutent de plans visant à les pousser hors des bureaux de l’entreprise « et à les transformer en une espèce éteinte ». Les mêmes responsables de la société se sont en sus plaints de ce que la « main-d'œuvre d’IBM date » et qu’elle doit changer tout en mettant en avant leur frustration de voir IBM employer une part beaucoup plus faible de personnes nées entre 190 et 1990 dans sa main-d'œuvre qu'un concurrent.Les documents décrivent des objectifs d'embauche, tels que « faire évoluer la composition de l'effectif vers un pourcentage plus élevé d'embauches de professionnels jeunes » et des efforts pour « financer un afflux de professionnels précoces afin de corriger le mélange d'ancienneté ».Dans l'une des nombreuses poursuites en cours contre IBM pour discrimination fondée sur l'âge, Big Blue a reçu l'ordre de produire des courriels internes dans lesquels l'ancienne PDG Ginny Rometty et l'ancienne vice-présidente des ressources humaines Diane Gherson discutent des efforts pour se débarrasser des employés plus âgés.Pas plus tard qu'en février, IBM a nié toute « discrimination systémique fondée sur l'âge », malgré la conclusion du 31 août 2020 de la Commission américaine pour l'égalité des chances en matière d'emploi (EEOC) selon laquelle « des messages descendants des plus hauts gradés d'IBM ordonnant aux gestionnaires de s'engager dans une approche agressive pour réduire considérablement l'effectif des travailleurs âgés afin de faire de la place aux premières embauches professionnelles.*»La description par le tribunal de ces e-mails entre dirigeants contredit davantage les affirmations d'IBM et soutient les allégations de discrimination fondée sur l'âge soulevées par un rapport de 2018 de ProPublica et Mother Jones, par d'autres sources antérieures à cela, et par de nombreuses poursuites.Vendredi, le juge de la Cour supérieure du New Jersey, Alberto Rivas, a accueilli la requête en découverte du demandeur dans Schenfeld contre IBM, une plainte pour discrimination fondée sur l'âge déposée fin 2018.L'ordonnance du juge couvre la pièce à conviction 10, qui « contient des e-mails qui traitent des efforts déployés par IBM pour augmenter le nombre d'employés "millénial" [ndlr. l'ensemble des personnes nées entre le début des années 1980 et la fin des années 1990] ».« Un e-mail daté du 10 juin 2016 a été envoyé par [l'ancien] employé d'IBM Erich Clementi, SVP des ventes et de la distribution, Chairman Europe, qui contenait le terme "bébés dinosaures" utilisé pour décrire les employés IBM plus âgés », indique l'ordonnance, faisant référence au péjoratif âgiste qui a fait surface sans attribution en février dans le cadre d'une autre affaire de discrimination fondée sur l'âge, Lohnn c. IBM.« En outre, la volonté d'augmenter le nombre d'employés de la génération Y et de réduire le nombre d'employés plus âgés a fait l'objet de plusieurs e-mails impliquant Ginny Rometty, l'ancienne PDG d'IBM, et Diane Gherson, qui était vice-présidente principale des ressources humaines ».L'ordonnance du juge se poursuit : « Les e-mails contenus dans la pièce à conviction 10 témoignent d'un intérêt au niveau du PDG de l'époque pour modifier le profil des employés d'IBM afin qu'il reflète une main-d'œuvre plus jeune. La question centrale présentée dans cette affaire est de savoir si le demandeur [Eugen Schenfeld] a été illégalement séparé d'IBM en raison de son âge. Par conséquent, la pertinence de ces e-mails pour ce litige est prononcée ».Les e-mails ont été envoyés entre le 24 avril 2016 et le 30 juillet 2017, dont certains comprenaient John Kelly, SVP et directeur d'IBM Research, qui fait partie des accusés dans le procès. Le plaignant, le chercheur d'IBM Eugen Schenfeld, allègue qu'il a été évincé en 2018 dans le cadre du "Project Concord", l'une des nombreuses réductions d'effectifs d'IBM, que Big Blue appelle "Resource Actions".Dans une autre plainte pour discrimination fondée sur l'âge, Kinney et al. v. IBM, la récente demande de découverte des plaignants révèle le nombre d'"actions de ressources" qu'IBM a mises en œuvre de 2014 à 2020. Au moins 71 d'entre elles ont été identifiées dans un récent dossier judiciaire.Les noms de code de ces licenciements sont répertoriés comme suit :Rometty a démissionné de son poste de PDG le 1janvier 2021 et a été remplacé par Arvind Krishna. Elle a ensuite été embauchée comme consultante chez IBM, au tarif de 20 000 $ par jour si elle fournit quatre heures ou plus de services, ou 10 000 $ dans le cas contraire.Les actionnaires d'IBM semblent mécontents de la manière dont la société a traité les allégations d'inconduite passées.Les deux tiers des actionnaires d'IBM votant sur des propositions lors de l'assemblée annuelle de l'entreprise en avril ont soutenu une mesure obligeant l'entreprise à produire un rapport public sur les risques financiers découlant de son utilisation de clauses de dissimulation qui limitent ce que les travailleurs peuvent dire sur les fautes professionnelles.Le même mois, un groupe d'investisseurs d'IBM a poursuivi IBM pour fraude en valeurs mobilières, alléguant que la société avait mal déclaré les ventes d'ordinateurs centraux pour gonfler les primes des dirigeants. Cette plainte a conduit à quatre poursuites similaires intentées par des entreprises représentant d'autres investisseurs.La date du procès pour l'affaire Schenfeld est prévue le mois prochain.De son côté, un porte-parole d'IBM a réitéré les déclarations passées sur l'absence de discrimination fondée sur l'âge dans l'entreprise : « Les faits n'ont pas changé : il n'y a pas eu et il n'y a pas de discrimination systémique fondée sur l'âge chez IBM et les données le confirment. De plus, en ce qui concerne l'affaire Schenfeld, l'âge n'a joué aucun rôle dans le départ de cet individu ».Source : document judiciaire