SpaceX, officiellement Space Exploration Technologies Corporation, est une entreprise américaine spécialisée dans le domaine de l'astronautique et du vol spatial. Fondé le 6 mai 2002 par l'entrepreneur Elon Musk, SpaceX est l'un des deux prestataires privés à qui la National Aeronautics and Space Administration (NASA) a confié un contrat de transport de fret vers la Station spatiale internationale (ISS) dans le cadre du programme COTS. L'entreprise développe par ailleurs des projets d'exploration spatiale vers la Lune et Mars, et le programme Starlink d'accès à haut débit à Internet par satellites sur Terre.« Vous voulez vous réveiller le matin en pensant que l'avenir va être formidable et c'est ce que signifie être une civilisation spatiale. Il s'agit de croire en l'avenir et de penser que l'avenir sera meilleur que le passé. Et je ne peux imaginer quelque chose de plus excitant que d'aller là-bas et de se retrouver parmi les étoiles », a déclaré Elon Musk au sujet de SpaceX.Starlink est une constellation de satellites permettant l'accès à Internet par satellite, déployée et gérée par le constructeur aérospatial américain SpaceX, reposant sur plusieurs milliers de satellites de télécommunications placés sur une orbite terrestre basse.Deux prototypes de ces satellites sont lancés en 2018 et le déploiement de l'ensemble débute en 2019, pour une mise en service du réseau en 2020. Le réseau compte également des stations terrestres, dont trois sont prévues en France. Pour atteindre ses objectifs commerciaux, SpaceX prévoit de maintenir à terme, vers 2025, 12 000 satellitesa opérationnels en orbite basse alors qu'il n'y avait début 2020 que quelques milliers de satellites en activité.Il est néanmoins prévu que la constellation initiale ne comporte au cours des premières années que 1 600 satellites, pour affiner les techniques à mettre en œuvre avant le déploiement d'une constellation complète. Musk, PDG de SpaceX, a répondu à un campeur heureux de Starlink en disant : « Starlink est génial pour les véhicules récréatifs, le camping ou toute activité loin des villes. »Starlink ne peut pas encore être utilisé pendant la conduite, mais l'entreprise affirme qu'elle travaille activement à une solution pour les véhicules en mouvement. Musk a déjà indiqué sur Twitter qu'il travaillait sur une solution économe en énergie qui pourrait se brancher sur l'allume-cigare 12 V d'une voiture tout en maintenant la connectivité. Cela n'a pas empêché certains propriétaires de tester Starlink sur des voitures roulant à vive allure, avec un succès variable.Pour bénéficier de ce forfait avec portabilité, il faut d'abord disposer d'un service à domicile, et le service prévient les utilisateurs qu'ils ne seront pas prioritaires lorsqu'ils seront loin de chez eux. Mais si vous êtes un adepte des véhicules utilitaires ou des camping-cars et que vous êtes prêt à acheter une parabole sans avoir une adresse "à domicile" avec un service prioritaire, Starlink for RVs permettra de s’inscrire et de prendre une parabole pour y accéder.Il n'y a pas d'attente, mais il faut savoir que le service n'est pas configuré pour fonctionner en mouvement et, comme le mentionne Elon Musk, l'antenne est un peu trop grande pour une voiture. Bien sûr, comme on peut le voir dans le subreddit Starlink, tout le monde n'est pas heureux que Starlink pour VR ait fourni une option sans attente, même si certains fans qui se sont inscrits pour le service à domicile ont des dates de livraison qui ne sont pas prévues avant 2023.Pour certains analystes, prendre cette voie ne sera pas bon marché. Comme la plupart des Américains qui vivent à l'est du Mississippi, « mon adresse personnelle figure sur une liste d'attente pour le service Starlink, mais je pourrais m'abonner à une antenne parabolique aujourd'hui avec 99 dollars d'acompte et un prix de service mensuel estimé à 110 dollars. Si j'opte pour Starlink for RVs, alors je peux me faire expédier une parabole dès que possible, à condition que je sois prêt à payer le prix total de 599 $ plus les frais immédiatement et 135 $ par mois pour le service Internet », explique la FAQ de Starlink for RVs.« Pour mes 25 $ supplémentaires par mois, je bénéficierais d'un service "best effort", ainsi que de la possibilité d'interrompre le service pendant les mois où je n'en ai pas besoin. Peut’on lire sur la FAQ, les ressources du réseau sont toujours dé-priorisées pour les utilisateurs de Starlink for RVs par rapport aux autres services Starlink, ce qui entraîne une dégradation du service et des vitesses plus lentes dans les zones encombrées et pendant les heures de pointe.Les vitesses annoncées et l'utilisation ininterrompue du service ne sont pas garanties. La dégradation du service sera la plus extrême dans les zones de "liste d'attente" sur la carte de disponibilité Starlink pendant les heures de pointe. » La consommation d'énergie est un élément important à prendre en compte lorsque l'on vit sur la batterie de son véhicule. Selon le blog de Jeff Geerling, Starlink consomme entre 60 et 70 W, ce qui représente une amélioration par rapport aux 80 à 100 W consommés il y a un an.Selon l'entreprise, Starlink offre la portabilité sur la base du « meilleur effort », les utilisateurs à leur adresse de service enregistrée étant prioritaires pour les ressources réseau. « Lorsque vous apportez votre Starlink à un nouvel emplacement, cette priorisation peut entraîner une dégradation du service, en particulier lors des pics d'utilisation ou de congestion du réseau », indique la page de support de Starlink.En fait, cela se traduit par un gros avertissement pour tous ceux qui essaieraient d'utiliser le programme RV destiné aux personnes qui se rendent dans la nature où un autre accès à Internet n'est pas possible comme moyen d'obtenir l'Internet à domicile de Starlink dès maintenant. C'est votre choix, mais cela coûterait plus cher et le service serait probablement plus lent, ce qui rendrait l'attente plus intéressante.Les clients Starlink existants peuvent ajouter la portabilité à partir de la page de leur compte, qui devient alors immédiatement active. Comme indiqué precedement, il en coûte 25 dollars de plus par mois, en plus des abonnements mensuels qui commencent déjà à 110 dollars, après un coût unique de 599 dollars pour l'achat du kit Starlink.Fin février de l'année dernière, l'Arcep, autorité de régulation des télécoms, a accordé une licence d'utilisation de fréquences à SpaceX pour l'exploitation de son réseau Internet satellitaire Starlink en France . Aussi, après une première offre aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada, Starlink est désormais disponible en France. L'Arcep demande en revanche à la société de respecter une condition : la mise en place de stations terrestres permettant au réseau de Starlink de fonctionner. Starlink a pour le moment reçu l'autorisation d'installer trois bases terrestres en France : à Gravelines, Villenave d’Ornon et Saint-Senier de Beuvron.Si vous êtes intéressé par l'offre Starlink, elle vous coûtera 99 euros par mois. S'ajoutent à la facture 499 euros pour recevoir le matériel indispensable au bon fonctionnement de l'ensemble et 59 euros pour la livraison.Qu’en pensez-vous ?