SpaceX a reçu au début de l'année l'autorisation de l'autorité britannique de régulation des communications (Ofcom) pour déployer et commercialiser Starlink dans le pays. L'entreprise a alors envoyé des kits Starlink aux personnes retenues pour participer au test bêta public. Des utilisateurs des zones rurales qui participent au test bêta ont déclaré cette semaine avoir atteint des vitesses de navigation et de téléchargement "incroyables" avec le service Internet par satellite d'Elon Musk. Alors que SpaceX n'a lancé pour l'instant que 1 000 satellites sur les 42 000 prévus, le service semble respecter les promesses initiales de la société.Malgré le fait que SpaceX soit encore loin du nombre total de satellites prévus pour sa constellation Starlink, il expérimente déjà le service dans trois grands pays. La société a déjà des clients aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. SpaceX a reçu l'autorisation de commencer à déployer Starlink en France cette semaine, mais la société continue à travailler pour obtenir l'autorisation réglementaire afin d'étendre le service Starlink à toute l'Europe cette année. Les utilisateurs ruraux britanniques qui participent aux premiers tests de Starlink dans le pays ont commencé à faire part de leurs impressions sur le service.Les premiers testeurs ont affirmé cette semaine avoir atteint des vitesses de téléchargement allant jusqu'à 215 mégabits par seconde (Mb/s), ce qui leur a permis de faire des choses qu'ils ne pouvaient pas faire auparavant, comme la diffusion en continu à partir de plusieurs appareils en même temps. Par exemple, Aaron Wilkes, qui vit à Bredgar, dans le Kent, a déclaré que la ligne fixe de son foyer atteignait environ 20 mégabits par seconde. Ceci est nettement inférieur à une moyenne nationale de 71,8 Mb/s qu'aurait signalée l'Ofcom en mai 2020. Il a aussi ajouté qu'il arrive que la vitesse se situe entre 0,5 et 1 Mb/s.Il estime que de telles vitesses rendent presque impossible la diffusion en continu de Netflix ou le téléchargement de gros jeux vidéo. « Nous avons déménagé dans ce petit village et nous avons eu un mal de chien quand nous avons eu notre lente connexion ici », a-t-il déclaré. Mais en utilisant Starlink désormais, Wilkes reçoit en moyenne 175 Mb/s, et jusqu'à 215 Mb/s parfois, ce qui signifie que les jeux peuvent être téléchargés en un peu plus d'une heure. « La possibilité de télécharger du contenu aussi rapidement par rapport à notre ligne BT standard est incroyable », a déclaré Wilkes.SpaceX a déjà lancé plus de 1 000 satellites en orbite autour de la terre dans le cadre de son programme Starlink, qui vise à fournir l'Internet à haut débit aux zones peu ou non desservies par les fournisseurs traditionnels de services par câble. Mais ce n'est que le début du projet. À terme, Elon Musk voudrait avoir des dizaines de milliers de ses satellites dans l'espace (il prévoit d'en lancer 42 000), ce qui permettrait une connexion sans faille pour tous les utilisateurs. Le test de Starlink est actuellement ouvert aux résidents britanniques qui souhaitent une meilleure connexion dans certaines parties du pays.D'autres régions ont été informées qu'elles devraient bénéficier d'une couverture vers le milieu ou la fin de 2021. Cependant, le service n'est pas si bon marché que ça. Les utilisateurs doivent dépenser 439 livres pour le matériel avec un coût mensuel de 89 livres. De plus, il y a des arrêts planifiés en raison du nombre limité de satellites et du fait que Starlink est encore en phase de test précoce. Toutefois, les testeurs qui ont déjà l'expérience d'une connexion "extrêmement lente" dans le pays estiment que c'est un prix qui vaut la peine d'être payé. Certains ont même déménagé à la campagne pour avoir accès au réseau Starlink.C'est le cas de Martin Langmaid et sa mère. « Les affaires modernes nécessitent Internet, on ne peut pas s'en passer, c'est donc ce dont elle avait besoin. Si vous avez besoin de connectivité pour gérer une entreprise et si vous avez besoin de connectivité pour la communication, en particulier à l'époque du Covid, 90 livres par mois sont tout à fait justifiables », a-t-il déclaré. Cependant, Langmaid a ajouté qu'ils utilisent un mélange de Starlink et de 4G, car les pannes de satellite ont un impact sur les tâches en temps réel comme la vidéoconférence.« Je pense que beaucoup de gens feront quelque chose de similaire, en laissant leur DSL (ligne d'abonné numérique) en place pour le moment ou en utilisant la 4G, en la combinant avec Starlink. Et lorsque Starlink aura la capacité nécessaire, les pannes devraient finalement disparaître une fois la couverture en place, alors c'est là que je pense que les gens commenceront à annuler des choses comme les dongles DSL et 4G », a déclaré Langmaid. Par contre, Wilkes a déclaré qu'il attendait juste la fin de son contrat de téléphonie fixe pour pouvoir l'annuler complètement.« Je n'y ai pas touché ; tout a été changé, Sky TV, tous les Alexa, les téléphones, les tablettes, sont maintenant tous sur Starlink », a-t-il dit. « Ce qui est intéressant, c'est qu'au fil des mois, je suis passé de 127 minutes d'interruption, probablement à quatre ou cinq minutes par jour maintenant. Et c'est souvent pendant la nuit qu'ils font les mises à jour, donc vous ne le voyez même pas », a conclu Wilkes. Musk a déclaré mardi sur Twitter que la vitesse de Starlink devrait doubler pour atteindre environ 300 Mb/s cette année. De même, Starlink devrait couvrir une grande partie de la terre d'ici la fin de l'année et le reste en 2022.Quel est votre avis sur le sujet ?