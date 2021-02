Le dernier dépôt de SpaceX auprès de la Commission fédérale des communications (FCC) détaille les plans visant à offrir un service téléphonique et une sauvegarde de secours d'urgence par le biais de sa constellation de satellites Starlink et des forfaits à bas prix pour les clients à faibles revenus grâce au programme Lifeline de l’agence fédérale. Il s'agit d'une solution de ligne fixe qui utilise les connexions existantes, y compris le réseau téléphonique public commuté, les circuits téléphoniques existants exploités par les télécoms locales.Le dépôt indique que SpaceX prévoit de devenir une entreprise de télécommunications éligible (ETC) en vertu de la loi sur les communications. L'entreprise affirme que cette désignation est nécessaire pour utiliser pleinement les subventions fédérales comme l'argent qu'elle a obtenu dans le cadre du programme Rural Digital Opportunity Fund (RDOF). SpaceX s'est vu attribuer 885,51 millions de dollars par la FCC pour fournir le haut débit Starlink à 642 925 foyers et entreprises ruraux dans 35 États. L’opérateur de satellites a été l'un des principaux gagnants de la vente aux enchères du Fonds RDOF, dont les résultats ont été publiés en décembre dernier.SpaceX a déclaré qu'il a besoin de cette désignation légale dans certains des États où il a obtenu ce financement gouvernemental pour déployer le haut débit dans les zones non desservies. La désignation ETC est également nécessaire pour obtenir le remboursement du programme Lifeline de la FCC pour avoir offert des réductions sur les services de télécommunications aux personnes à faibles revenus.SpaceX a déjà mis Starlink à la disposition de certaines populations aux États-Unis qui ont été freinées par la "fracture numérique", un manque de service Internet fiable et abordable. La tribu amérindienne Hoh a indiqué qu'elle prévoyait d'utiliser Starlink pour accéder à des services tels que l'éducation en ligne et les options de télésanté . Un district scolaire du Texas a travaillé avec SpaceX pour mettre le service Internet par satellite à la disposition de ses étudiants à faibles revenus.Starlink est pour l’heure en version bêta et coûte 99 dollars par mois, plus des frais uniques de 499 dollars pour le terminal utilisateur, le trépied de montage et le routeur. Le dépôt de SpaceX indique également que Starlink compte désormais plus de 10 000 utilisateurs aux États-Unis et à l'étranger. SpaceX devrait avoir une capacité de plusieurs millions de clients aux États-Unis - la société a l'autorisation de déployer jusqu'à 1 million de petites antennes paraboliques comme terminaux d'utilisateurs et demande à la FCC l'autorisation de porter le niveau de déploiement maximum à 5 millions de ces antennes.Cet effort n'a toutefois pas été sans obstacles. Plus récemment, ViaSat et d’autres opérateurs de satellites ont déposé une contestation réglementaire affirmant que les satellites Starlink pourraient encombrer l'orbite terrestre basse. La "jonque spatiale" qui consiste principalement en des étages de fusée usagés et des satellites "morts" qui sont toujours en orbite pourrait entrer en collision avec des fusées actives. Elon Musk a bien sûr critiqué ce défi, affirmant que ViaSat se préoccupe davantage de la concurrence posée par Starlink que du problème de la "jonque spatiale".Bien que la version bêta de Starlink n'inclue que le haut débit, SpaceX a déclaré qu'elle vendra à terme un service de voix sur IP (VoIP) qui comprend « a) un accès de qualité vocale au réseau téléphonique public commuté ("RTPC") ou son équivalent fonctionnel ; b) des minutes d'utilisation pour le service local fourni sans frais supplémentaires aux utilisateurs finaux ; c) l'accès aux services d'urgence ; et d) des services de limitation de tarifs aux consommateurs à faibles revenus admissibles ».Le service vocal sera vendu « sur une base autonome à des tarifs qui sont raisonnablement comparables aux tarifs urbains », a déclaré SpaceX. La société étudie actuellement la possibilité d'utiliser une plateforme de fournisseur de services gérés (MSP) en marque blanche pour l'offre de VoIP et prévoit de la proposer en tant que service "d'opérateur public".« Dans ce plan de base, Starlink Services fournirait des services téléphoniques reliant les consommateurs à la plateforme de son MSP en utilisant la capacité de son réseau, qui est disponible aux consommateurs par le biais de leurs équipements chez les clients », d’après le dépôt de la demande. « Les consommateurs auront la possibilité d'utiliser un téléphone conventionnel tiers connecté à un adaptateur de terminal analogique conforme aux normes du protocole d'ouverture de session ou un téléphone IP natif choisi dans une liste de modèles certifiés ».SpaceX se penche également sur d’autres options de solutions propriétaires :« Starlink Services continue à évaluer l'intégration d'autres applications vocales autonomes dans le réseau Starlink, y compris d'autres fournisseurs tiers, ou éventuellement le développement de sa propre solution propriétaire. L'entreprise pourrait adopter de telles approches dans le cas où des tests supplémentaires démontreraient que des solutions alternatives offriraient une expérience supérieure au client final ou, si Starlink Services détermine que l'utilisateur final bénéficierait de l'existence de multiples solutions vocales pour introduire la concurrence et la redondance dans la chaîne d'approvisionnement », lit-on.Selon le dépôt, SpaceX peut également fournir une batterie de secours de 24 heures pour les téléphones qui peuvent permettre des communications dans des situations où l'alimentation a été désactivée. De nombreuses catastrophes naturelles s'accompagnent d'une perte d'énergie et, avec elle, de difficultés à communiquer avec le monde extérieur lorsque les téléphones ne peuvent pas être rechargés et que les tours de téléphonie qui peuvent relayer un signal sont désactivées.« Au niveau de l'utilisateur, Starlink Services offrira une option de batterie de secours de 24 heures pour l'équipement de l'utilisateur qui permettra de passer des appels téléphoniques en cas de panne de courant », a déclaré SpaceX.Les dossiers indiquent également que les terminaux Starlink pourront acheminer des paquets de données autour des installations endommagées et gérer les pics d'utilisation des données. Le plan prévoit d'avoir plusieurs satellites dans la "ligne de site" de tout endroit particulier sur Terre et d'avoir plusieurs voies par lesquelles les satellites peuvent relayer les données. SpaceX a déjà testé sa capacité à maintenir les communications ouvertes via Starlink en cas d'urgence, en s'associant aux services d'urgence de l'État de Washington, qui ont lutté contre les incendies de l'année dernière dans cet État.« Au niveau du système, Starlink Services est en train de mettre en place une redondance dans le réseau. Par exemple, chaque utilisateur aura en vue plusieurs satellites avec lesquels il pourra communiquer. En outre, chaque satellite aura plusieurs sites de passerelle en vue avec lesquels il pourra communiquer », selon le dépôt.SpaceX prévoit de travailler avec le programme Lifeline du gouvernement pour offrir un service Internet à prix réduit aux clients à faible revenu. À ce propos, la société n'a pas fourni beaucoup de détails, si ce n'est qu'il a l'intention de proposer ce genre de service.« Starlink Services n'a actuellement aucun client Lifeline, car seuls les opérateurs désignés comme ETC peuvent participer au programme Lifeline », a déclaré la société cofondée par Elon Musk. Mais une fois qu'elle aura obtenu la désignation ETC, SpaceX a déclaré qu'il « fournira Lifeline aux consommateurs à faible revenu admissibles et fera connaître la disponibilité du service Lifeline d'une manière raisonnablement conçue pour atteindre ceux qui sont susceptibles de se qualifier pour le service ».Avec Lifeline, chaque fournisseur cherche à se faire rembourser par le fonds après avoir fourni le service aux consommateurs éligibles. Le coût initial pour l'équipement et les frais d'abonnement mensuels de Starlink sont probablement trop élevés pour son public cible, à savoir les communautés qui ont subi les effets de la "fracture numérique". Mais même la subvention mensuelle habituelle de Lifeline, qui s’élève à 9,25 $ pour l'accès à l'Internet haut débit et à 5,25 $ pour le service téléphonique, n'est peut-être pas d'un grand secours. Nous nous attendons donc à ce que SpaceX offre d'autres plans pour parvenir à des services moins chers pour les clients qui répondent aux exigences des faibles revenus.La demande de SpaceX indique également que le haut débit et le téléphone Starlink seront proposés en tant que services publics. En vertu de la classification du Titre II de la FCC, les opérateurs publics doivent suivre les règles de neutralité du réseau auxquelles s'opposaient auparavant les fournisseurs de services Internet à large bande. Cependant, la volonté apparente de SpaceX de suivre les règles de neutralité du réseau peut indiquer qu’il ne les considère pas comme une charge énorme pour une constellation de services Internet par satellite qui comprendra 42 000 satellites lorsqu'elle sera complète.« La FCC permet aux opérateurs d'offrir le haut débit sur la base d'un opérateur public s'ils le souhaitent », a déclaré Harold Feld, un avocat spécialisé dans les télécommunications et vice-président du groupe de défense des consommateurs Public Knowledge.Le fait que SpaceX ait adopté la classification d’opérateur public dans le cadre de son projet de devenir un ETC et d'accepter un financement gouvernemental n'a pas nécessairement une grande importance. Toutefois, Feld a déclaré : « Cela suggère que [SpaceX] ne luttera probablement pas contre la classification du Titre II. Idéalement, ils pourraient même soutenir le Titre II. Mais au minimum, cela démontre qu'ils ne pensent pas que le service public du Titre II est une sorte de fardeau horrible qui les empêchera d'offrir un service ».Sources : Pétition de Starlink Que pensez-vous des services téléphoniques que Starlink prévoit de proposer ?Quels seront, selon vous, les avantages des services téléphoniques sur le réseau Starlink par rapport aux réseaux existants ?