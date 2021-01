Dans le cadre de son lancement record du dimanche, SpaceX a lancé 143 petits satellites en orbite. Cette charge utile comprenait dix des satellites Starlink de la société qui fourniront une connectivité Internet à large bande aux régions polaires de la Terre. SpaceX a reçu l'autorisation de lancer ces satellites par la Commission fédérale des communications (FCC) au début de ce mois, car la société avait besoin de l'autorisation de l'organisme pour les lancer avec des paramètres modifiés qui font partie de sa troisième demande de modification pour changer l'altitude de Starlink et les angles d'élévation de la station terrestre.Après le lancement, le PDG de SpaceX Elon Musk s'est rendu sur Twitter pour révéler plus de détails sur la charge utile suite aux questions des observateurs. Selon Musk, les dix satellites sont les premiers engins spatiaux opérationnels de SpaceX qui utiliseront des faisceaux laser pour partager des données entre eux, suivant une paire expérimentale que la société a lancée l'année dernière pour tester la connectivité laser du satellite Starlink. Ces satellites « ont des liaisons laser entre les satellites, donc aucune station au sol n'est nécessaire au-dessus des pôles ».Le lancement a eu lieu deux semaines après que SpaceX ait reçu l'approbation de la Commission fédérale des communications pour lancer les 10 satellites en orbite polaire à une altitude de 560 km. « Tous les satellites lancés l'année prochaine seront équipés de liaisons laser », a écrit Musk dans un autre tweet hier, indiquant que les systèmes laser deviendront la norme sur les satellites Starlink en 2022. Pour l'instant, SpaceX n'inclut que les liaisons laser sur les satellites polaires. « Seuls nos satellites polaires ont des lasers cette année et sont à la version 0.9 », a écrit Musk.Les habitants de l'Alaska vont bénéficier des satellites polaires, a déclaré SpaceX à la FCC dans une demande de changement d'orbite de certains de ses satellites en avril 2020. Le plan est de « s'assurer que tous les satellites du système de SpaceX fourniront les mêmes services à faible latence à tous les Américains, y compris ceux qui, comme l'Alaska, sont desservis par des satellites en orbite polaire », a déclaré SpaceX dans sa demande. Les satellites peuvent desservir à la fois les utilisateurs résidentiels et ceux du gouvernement américain « dans des zones polaires autrement impossibles à atteindre », a déclaré SpaceX.Les satellites Starlink communiquent avec des stations au sol, dont une vingtaine sont déployées aux États-Unis à ce jour. Pour les non-initiés, le réseau Internet actuel de SpaceX nécessite trois nœuds pour fonctionner. Il s'agit des terminaux d'utilisateurs (paraboles), des satellites et des stations terrestres. Les utilisateurs communiquent avec les satellites qui relaient ensuite les données aux stations qui communiquent ensuite avec les serveurs Internet. Les liaisons intersatellites permettent aux satellites de transférer des communications d'un satellite à un autre, soit dans le même plan orbital, soit dans un plan adjacent, d’après SpaceNews.La présence de lasers sur les satellites rend ces stations au sol inutiles dans une certaine mesure, permettant aux opérateurs de réduire leur nombre, puisqu'une station au sol n'a plus besoin d'être dans la même empreinte de satellite que les terminaux des utilisateurs, et d'étendre la couverture aux zones éloignées où les stations au sol ne sont pas disponibles. Elles peuvent également diminuer la latence, puisque le nombre de sauts entre les satellites et les stations au sol est réduitSpaceX vise à fournir l'Internet haut débit par satellite Starlink dans le monde entier. « Starlink fournit actuellement un service bêta initial à la fois au niveau national et international, et poursuivra son expansion jusqu'à une couverture quasi mondiale du monde habité en 2021 », déclare la société sur son site Web. Le service bêta de Starlink est actuellement proposé dans les zones de haute latitude du nord des États-Unis, du Canada et du Royaume-Uni. « Au cours de la phase bêta, les utilisateurs peuvent s'attendre à voir les débits de données varier de 50 à 150 Mb/s et la latence de 20 à 40 ms dans la plupart des endroits au cours des prochains mois, à mesure que nous améliorons le système Starlink », lit-on.L'entreprise aérospatiale a lancé environ 1 023 des satellites Starlink qui constitueront sa constellation à large bande. Le dernier lancement de la fusée SpaceX a porté les 10 premiers satellites avec liaisons laser sur l'orbite polaire dimanche dernier lors de la mission de partage de trafic Transporter-1 de la société, au cours de laquelle une fusée Falcon 9 a également propulsé 133 charges utiles appartenant à différentes sociétés et organisations.Ces 10 satellites sont placés en orbites alors que SpaceX avait révélé quelques mois plus tôt qu’il testait des lasers spatiaux pour le transfert de données entre satellites. Les ingénieurs de Starlink ont fourni plus de détails dans une séance questions-réponses AMA en novembre :« La vitesse de la lumière est plus rapide dans le vide que dans la fibre, donc les lasers spatiaux ont un potentiel passionnant pour les liaisons à faible latence », a déclaré l'équipe de Starlink en réponse à une question sur les essais des lasers spatiaux. « Ils nous permettront également de servir les utilisateurs là où les satellites ne peuvent pas voir une antenne passerelle terrestre, par exemple, au-dessus de l'océan et dans les régions mal connectées par fibre ».Mais les lasers spatiaux ne joueront pas un rôle majeur dans Starlink de sitôt. « Nous avons effectué un essai en vol passionnant au début de l'année avec des prototypes de lasers spatiaux sur deux satellites Starlink qui ont réussi à transmettre des gigaoctets de données », a écrit l'équipe d'ingénieurs. « Mais faire baisser le coût des lasers spatiaux et en produire rapidement un grand nombre est un problème très difficile sur lequel l'équipe travaille encore ».L'ingénieur principal de certification des systèmes de SpaceX Kate Tice a confirmé en septembre que SpaceX a non seulement testé avec succès les liaisons intersatellites que la société appelle "lasers spatiaux", mais que ces liaisons ont également permis aux deux satellites Starlink qui les utilisent de transférer d'importants volumes de données : « Grâce à ces lasers spatiaux, les satellites Starlink ont pu transférer des centaines de gigaoctets de données. Une fois que ces lasers spatiaux seront pleinement déployés, Starlink sera l'une des options les plus rapides pour transmettre des données dans le monde entier ».À en juger par le tweet de Musk, il semble que les lasers soient les seules améliorations apportées aux nouveaux satellites par rapport à leurs prédécesseurs. Selon les plans que SpaceX a partagés avec la FCC, le Gen2 (deuxième génération) de la société ne sera pas seulement équipé de lasers, mais aussi de changements d'altitude, entre autres améliorations. Une partie du texte du dossier de candidature décrivant le nouveau vaisseau spatial à la Commission dit ceci, entre autres :En novembre 2020, SpaceX a demandé à la FCC une approbation accélérée « pour faciliter le déploiement de 348 satellites Starlink sur des orbites polaires synchrones avec le Soleil à basse altitude », a déclaré la FCC dans sa décision pour approuver les 10 satellites. La FCC n'a approuvé que ces 10 satellites, car elle évalue les problèmes d'interférence soulevés par d'autres sociétés de satellites.« Nous estimons que l'octroi partiel de dix satellites facilitera la poursuite du développement et des essais du service à large bande de SpaceX dans les zones géographiques de haute latitude dans l'immédiat, en attendant une action ultérieure pour répondre aux arguments du dossier concernant l'octroi de la modification dans son ensemble et du sous-ensemble complet des satellites en orbite polaire », a déclaré l'ordonnance de la FCC.La pandémie de coronavirus a mis en évidence la nécessité de disposer de services Internet et de communication plus fiables en Alaska, car de nombreux étudiants n'y ont pas accès à la maison pour participer à l'apprentissage en ligne. SpaceX vise à réduire la fracture numérique en Alaska, mais l'entreprise a dû faire face à des difficultés pour obtenir les autorisations réglementaires nécessaires pour commencer à offrir des services dans la région. Les concurrents sont contre les plans de SpaceX visant à connecter la région.Le projet Kuiper d'Amazon, Viasat, Kepler Communications et Pacific Dataport ont demandé à la FCC de rejeter même l'octroi partiel de 10 satellites en raison du risque d'interférence accrue avec d'autres systèmes de satellites non géostationnaires. Mais l'ordonnance de la FCC a déclaré que SpaceX s'est engagé à « exploiter ces satellites sur une base d'interférence non nuisible par rapport aux autres utilisateurs du spectre sous licence jusqu'à ce que la Commission ait statué sur sa modification complète ». Une bataille entre SpaceX et Amazon se prépare, Musk accusant Amazon d'essayer « de paralyser Starlink aujourd'hui pour un système satellite Amazon qui est au mieux à plusieurs années d'exploitation ».Amazon a répondu au commentaire de Musk dans une déclaration à CNBC :« Les faits sont simples. Nous avons conçu le système Kuiper pour éviter les interférences avec Starlink, et maintenant SpaceX veut changer la conception de son système. Ces changements créent non seulement un environnement plus dangereux pour les collisions dans l'espace, mais ils augmentent également les interférences radio pour les clients. Malgré ce que SpaceX publie sur Twitter, ce sont les changements proposés par SpaceX qui paralyseraient la concurrence entre les systèmes de satellites. Il est clairement dans l'intérêt de SpaceX d'étouffer la concurrence dans le berceau s'ils le peuvent, mais ce n'est certainement pas dans l'intérêt du public », a déclaré un porte-parole d'Amazon.Sources : Elon Musk ( 1 2 ), FCC Qu’en pensez-vous ?Que pensez-vous des modifications accordées à SpaceX pour ajouter des liaisons laser sur certains satellites ?Que pensez-vous des préoccupations du risque d'interférence accrue avec d'autres systèmes de satellite soulevées par les autres entreprises de satellites ?