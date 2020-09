Après avoir lancé 600 satellites de la constellation Starlink, prévue pour en contenir 12 000 environ, SpaceX a lancé en juillet une version bêta du service de fourniture d’Internet à haut débit depuis l’espace. Plusieurs tests ont été effectués par de nombreux acteurs, comme Speedtest.net , pour connaître la latence du réseau et la vitesse qu’elle offre. Cette semaine, SpaceX a confirmé que la bêta est effectivement en cours et qu’elle offre une latence extrêmement faible avec des vitesses supérieures à 100 Mb/s. Ces vitesses sont supérieures à celles observées par d’autres testeurs. Starlink est le projet de SpaceX visant à fournir Internet à haut débit depuis l’espace. Il a confirmé lors de la Webdiffusion de son dernier lancement lundi que les employés ont testé la latence et les vitesses de téléchargement de Starlink, des mesures clés pour un fournisseur de services Internet. SpaceX a fait le point sur les premiers tests de son réseau Internet par satellite, qui ont montré des vitesses capables de jouer à des jeux vidéo en ligne et de diffuser des films en continu. Kate Tice, ingénieur principal de certification de SpaceX, a déclaré que les résultats des tests “sont très bons”.« Les résultats ont montré une latence très faible et des vitesses de téléchargement supérieures à 100 Mb/s. Cela signifie que notre latence est suffisamment faible pour jouer aux jeux vidéo en ligne les plus rapides, mais aussi que nos vitesses de téléchargement sont suffisamment rapides pour diffuser plusieurs films HD en même temps », a déclaré Tice. Elle a également souligné que le réseau déployé par l’entreprise est “très avancé”, et que SpaceX espère « débloquer la pleine capacité » du réseau Starlink pendant qu'il continue à lancer les satellites.Par ailleurs, alors qu’il reste encore un grand nombre de satellites à déployer, SpaceX explore déjà d’autres cas d’utilisation de sa constellation. En effet, Tice a aussi déclaré que la société a récemment effectué un test dans le but de voir si elle peut connecter deux satellites en orbite avec ce que SpaceX appelle des « lasers spatiaux ». Également connus sous le nom de liaisons intersatellites, les lasers serviront en effet à améliorer le réseau Starlink en lui permettant d'échanger des données entre les satellites en orbite, plutôt que de les transmettre en va-et-vient vers le sol.« Avec ces lasers spatiaux, les satellites Starlink ont pu transférer des centaines de gigaoctets de données », a déclaré Tice. Elle a ajouté que, lorsque SpaceX disposera de lasers spatiaux qui fonctionnent de manière cohérente sur l'ensemble du réseau, Starlink sera l'une des options les plus rapides disponibles pour transférer des données dans le monde entier. En outre, SpaceX prévoit de commencer un test bêta public de Starlink une fois que le test bêta privé actuel sera terminé. Il prévoit de commencer à offrir Starlink en tant que service commercial avant la fin de cette année.Les zones premièrement concernées sont le nord des États-Unis et le sud du Canada, avec des plans pour « une couverture quasi mondiale du monde habité en 2021 ». Les latences observées lors des tests n’ont pas été révélées ici, mais l’on suppose que la latence qualifiée d’extrêmement faible par Tice est inférieure à 20 millisecondes, correspondant à la latence initialement visée par l’entreprise. Pour rappel, en août, les tests effectués par Speedtest.net ont révélé des latences allant de 31 à 94 millisecondes. À ce moment-là, Starlink ne comportait toutefois que 600 satellites.Elon Musk et les siens semblent avoir relevé le défi visant à offrir une connexion Internet haut débit avec vitesse supérieure 100 Mb/s et une latence de moins de 20 millisecondes à travers Starlink. Notons qu’en mai dernier, la FCC avait mis en doute la capacité de SpaceX à le faire et en avait profité pour classer SpaceX et tous les autres opérateurs de satellites dans la catégorie des fournisseurs à latence élevée, notamment une latence supérieure à 100ms. La société a aussi déclaré à la FCC en juillet que SpaceX construit 120 satellites par mois.Il met également en place des milliers de petits terminaux que les consommateurs utiliseront pour se connecter au réseau. SpaceX a déclaré avoir “investi des centaines de millions de dollars dans Starlink à ce jour”. Pour finir, cet été, l’entreprise a déclaré que Starlink constate déjà une « demande extraordinaire de la part de clients potentiels avec près de 700 000 personnes à travers les États-Unis ». Selon SpaceX, ces personnes ont indiqué qu'elles étaient intéressées par le service à venir de l'entreprise. Alors, SpaceX est-il en train de gagner du terrain par rapport à Amazon, OneWeb et les autres acteurs de la fourniture d’Internet à haut débit depuis l’espace ?Source : CNBCQu'en pensez-vous ?