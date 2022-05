Une équipe de chercheurs de l'Université de Bath au Royaume-Uni a évalué les effets sur la santé mentale d'une pause d'une semaine des médias sociaux. Pour certains participants à la recherche, cela signifiait libérer environ neuf heures de leur semaine qui auraient autrement été consacrées à naviguer sur Instagram, Facebook, Twitter et TikTok. Leurs résultats, publiés le vendredi 6 mai 2022 dans la revue américaine Cyberpsychology, Behaviour and Social Networking, suggèrent qu'une seule semaine sans médias sociaux a amélioré le niveau général de bien-être des individus, ainsi que réduit les symptômes de dépression et d'anxiété.Pour l'étude, les chercheurs ont réparti au hasard 154 personnes âgées de 18 à 72 ans qui utilisaient les médias sociaux tous les jours entre un groupe d'intervention, où il leur était demandé d'arrêter d'utiliser tous les médias sociaux pendant une semaine, et un groupe témoin, où elles pouvaient continuer à défiler normalement. Au début de l'étude, des scores de référence pour l'anxiété, la dépression et le bien-être ont été pris.Au début de l'étude, les participants ont déclaré passer en moyenne 8 heures par semaine sur les médias sociaux. Une semaine plus tard, les participants à qui l'on avait demandé de faire une pause d'une semaine présentaient des améliorations significatives en termes de bien-être, de dépression et d'anxiété par rapport à ceux qui avaient continué à utiliser les médias sociaux, ce qui suggère un bénéfice à court terme.Les participants à qui l'on a demandé de faire une pause d'une semaine ont déclaré avoir utilisé les médias sociaux pendant 21 minutes en moyenne, contre sept heures en moyenne pour ceux du groupe de contrôle. Des statistiques sur l'utilisation des écrans ont été fournies pour vérifier que les personnes avaient respecté la pause. Le chercheur principal du département de la santé de Bath, le Dr Jeff Lambert, explique : « Le fait de parcourir les médias sociaux est un phénomène si répandu qu'il est difficile de s'en passer. Les médias sociaux qont tellement omniprésents que beaucoup d'entre nous le font presque sans y penser, depuis le moment où nous nous réveillons jusqu'à celui où nous fermons les yeux le soir… Nous savons que l'utilisation des médias sociaux est énorme et que les effets sur la santé mentale suscitent de plus en plus d'inquiétude…. Nous avons donc voulu voir si le simple fait de demander aux gens de faire une pause d'une semaine pouvait avoir des effets bénéfiques sur leur santé mentale. Cela suggère que même une petite pause peut avoir un impact ».« Bien sûr, les médias sociaux font partie de la vie et pour beaucoup de gens, c'est une partie indispensable de qui ils sont et de la façon dont ils interagissent avec les autres. Mais si vous passez des heures chaque semaine à défiler et que vous avez l'impression que cela a un impact négatif sur vous, cela pourrait valoir la peine de réduire votre utilisation pour voir si cela aide », a-t-il précisé.Les chercheurs souhaitent maintenant approfondir leurs recherches pour découvrir si le fait de prendre une brève pause pourrait être bénéfique pour différentes catégories démographiques (par exemple, les personnes plus jeunes ou les personnes souffrant de problèmes de santé physique et mentale). L'équipe souhaite également suivre les personnes pendant plus d'une semaine afin de déterminer si les avantages persistent. Si c'est le cas, ils pensent que cette méthode fera partie des options de traitement utilisées pour aider à gérer la santé mentale à l'avenir.Au cours des 15 dernières années, les médias sociaux ont révolutionné notre façon de communiquer, comme en témoigne l'énorme croissance observée par les principales plateformes. Au Royaume-Uni, le nombre d'adultes utilisant les médias sociaux est passé de 45 % en 2011 à 71 % en 2021. Parmi les 16 à 44 ans, pas moins de 97 % d'entre nous utilisent les médias sociaux et le défilement est l'activité en ligne la plus fréquente que nous réalisons. La dépression se caractérise par un sentiment d'abattement et une perte de plaisir, tandis que l'anxiété se caractérise par une inquiétude excessive et incontrôlable. Le bien-être fait référence au niveau d'affect positif, de satisfaction de la vie et de sens de l'objectif d'une personne. Selon l'association Mind, une personne sur six souffre d'un problème de santé mentale courant, comme l'anxiété ou la dépression, au cours d'une semaine donnée.Source : Cyberpsychology, Behaviour and Social Networking Que pensez-vous de résultats de cette recherche ? Les trouvez-vous pertinents ?Combien d’heures passez-vous sur les réseaux sociaux ?Seriez-vous prêts à tenter l’expérience une semaine sans réseaux sociaux ? À votre avis quel impact pourrait avoir cette expérience sur vous ?