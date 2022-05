Appuyez sur le bouton "Accueil" Appuyez sur les étoiles en haut à droite de l'écran Sélectionnez 'derniers tweets

Twitter et l'échantillon de 100 comptes pour évaluer le pourcentage de spambots, faux comptes, etc.

Dans un tweet, Elon Musk a indiqué que le flux Twitter par défaut, qui affiche les tweets en fonction de la popularité et des intérêts d'un utilisateur, devait être remplacé : « Vous êtes manipulé par l'algorithme d'une manière dont vous ne vous rendez pas compte », a déclaré Musk, recommandant à ses abonnés de « corriger » leur fil Twitter pour afficher les « derniers tweets » en appuyant sur l'étoile en haut à droite de l'écran. Voici les étapes suggéré par Musk qui indique qu'il serait « facile de voir la différence » après l'avoir réalisée :Dorsey a répondu en signifiant son désaccord avec les propos d'Elon Musk, affirmant que la fonction était un moyen de mettre à jour les abonnés sur les nouvelles tendances et qu'elle était facilement modifiable : « elle a été conçu simplement pour vous faire gagner du temps lorsque vous êtes absent de l'application pendant un certain temps », a tweeté Dorsey.« Non, elle n'a pas été conçue pour manipuler. Elle a été conçu pour vous rattraper et marche avec ce avec quoi vous vous engagez. Cela peut certainement avoir des conséquences imprévues », a déclaré Dorsey, affirmant que l'option actuelle consistant à pouvoir choisir était la meilleure.Musk s'est répondu environ huit heures plus tard, indiquant que toute manipulation n'était pas intentionnelle : « Je ne sous-entend pas qu'il y a de la malveillance dans l'algorithme, mais plutôt qu'il essaie de deviner ce que vous pourriez vouloir lire et, ce faisant, manipule/amplifie par inadvertance vos points de vue sans que vous vous en rendiez compte », a tweeté Musk. « Sans parler des bogues potentiels dans le code. L'open source est la voie à suivre pour résoudre à la fois la confiance et l'efficacité ».L'un des objectifs d'Elon Musk dans son acquisition concerne les algorithmes. Elon Musk entend rendre publics les algorithmes de tri des contenus de Twitter, afin que chacun puisse comprendre comment ils fonctionnent. Ces programmes informatiques, qui définissent quels contenus vont être mis en avant en fonction du profil de chaque utilisateur, sont décriés par les régulateurs et les chercheurs pour leur opacité et leurs effets de bord négatifs (amplification des contenus clivants suscitant de nombreuses réactions, par exemple).Le 24 mars, Elon Musk avait demandé si les algorithmes de Twitter devaient être passés en « open source », ce qui rendrait leur code accessible et modifiable. Ces logiciels gèrent notamment l’affichage des tweets jugés les plus pertinents et intéressants, en fonction notamment du nombre de personnes ayant interagi avec. L’utilisateur a toutefois le choix avec l’affichage traditionnel de Twitter, par ordre antéchronologique.D'ailleurs vendredi, Elon Musk a rappelé sa volonté de voir l'algorithme de suggestion de Twitter devenir open source pour accroître la confiance dans la plateforme.Ce même vendredi, Elon Musk a annoncé que son accord sur Twitter était suspendu jusqu'à ce qu'il reçoive plus d'informations sur le nombre de faux comptes présents sur la plateforme de médias sociaux.Dans un tweet qui a suivi environ deux heures plus tard, Musk a ajouté qu'il était « toujours engagé dans l'acquisition ». Les actions de Twitter ont chuté de 18 % dans les échanges avant commercialisation après l'annonce initiale, mais la perte a été réduite après le deuxième tweet. Les actions ont baissé d'environ 10 % après l'ouverture des marchés.Le PDG de Tesla, Musk, a annoncé le mois dernier qu'il avait l'intention d'acheter Twitter pour 44 milliards de dollars et il a déjà tweeté que l'une de ses principales priorités serait de supprimer les « spam bots » de la plateforme.Elon Musk n'a jamais caché son agacement face aux faux comptes qui pullulent sur la plateforme, notamment pour diffuser des arnaques aux cryptomonnaies. Par exemple, il a précédemment déclaré qu'il souhaitait se débarrasser des « spambot de crypto » - des comptes de spam faisant la promotion de ce qui semble être des escroqueries basées sur la cryptomonnaie ; nombre d'escrocs utilisent d'ailleurs le nom et l'image du fondateur de Tesla pour mieux berner leurs victimes.Musk a qualifié le problème de spam sur Twitter de « problème le plus ennuyeux » lié à l'utilisation du service. Il a même publiquement supplié Twitter de faire quelque chose à ce sujet. « Combien de temps cela doit-il durer ? » a-t-il demandé en février.« Nous allons défaire les robots diffusant des spams et authentifier les comptes tenus par de véritables êtres humains », a-t-il indiqué. Dans une interview du 14 avril à TED 2022, Musk a cité ce problème comme la première chose qu'il changerait en tant que nouveau propriétaire de Twitter. « Une priorité absolue que j'aurais serait d'éliminer les spambots et les scambots, ainsi que les armées de bots qui sont sur Twitter », a-t-il déclaré. « Ils rendent le produit bien pire ».Bien que Twitter ait déjà mis en place des politiques destinées à lutter contre les robots spammeurs, la sécurité reste un défi persistant pour la plateforme. Musk s'est engagé à résoudre le problème en authentifiant « tous les vrais humains » sur le site, mais n'a pas précisé comment il envisageait d'y parvenir.Twitter a estimé dans un dossier plus tôt ce mois-ci que moins de 5 % de ses utilisateurs actifs quotidiens monétisables au cours du premier trimestre étaient des bots ou des comptes de spam. Vous trouverez ci-dessous la section pertinente du dossier de Twitter. Il note que ses calculs sur le nombre de faux comptes ou de spams sont une « estimation » et que le nombre réel « pourrait être supérieur à ce que nous avons estimé » :« Nous avons effectué un examen interne d'un échantillon de comptes et estimons que la moyenne des faux comptes ou des spams au cours du premier trimestre 2022 représentait moins de 5 % de notre mDAU au cours du trimestre. Les faux comptes ou spams pour une période représentent la moyenne des faux comptes ou spams dans les échantillons au cours de chaque période d'analyse mensuelle du trimestre. En prenant cette décision, nous avons exercé un jugement important, de sorte que notre estimation des faux comptes ou des spams peut ne pas représenter avec précision le nombre réel de ces comptes, et le nombre réel de faux comptes ou de spam pourrait être supérieur à ce que nous avons estimé ».Elon Musk souhaite désormais que la société le confirme avant de poursuivre l'accord, qui est en partie financé par le cofondateur d'Oracle Larry Ellison et la société de capital-risque Andreessen Horowitz.Le 13 mai, Musk a annoncé comment son équipe allait évaluer l'estimation. « Pour le savoir, mon équipe fera un échantillon aléatoire de 100 adeptes de @twitter », a déclaré Musk dans un tweet, faisant référence au propre compte de la plateforme, qui compte plus de 61 millions d'adeptes. « J'invite les autres à répéter le même processus et à voir ce qu'ils découvrent. »Pourquoi un échantillon de 100 ? Elon Musk explique que c'est le nombre utilisé par Twitter pour faire ses propres évaluations : « J'ai choisi 100 comme nombre d'échantillons parce que c'est ce que Twitter utilise pour calculer moins de 5% de faux/spam/duplicata ».Par la suite, Elon Musk révèle que le service juridique le poursuit pour avoir communiqué cette information : « Le service juridique de Twitter vient d'appeler pour se plaindre d'avoir violé leur accord de non divulgation en révélant que la taille de l'échantillon de vérification du bot est de 100*! Cela s'est réellement produit ».Sources : Elon Musk Disposez-vous d'un compte Twitter ?Que pensez-vous des propos d'Elon Musk et de Jack Dorsey ?Allez-vous tenter la manipulation suggérée par Elon Musk ?Si oui, observez-vous la différence dont il parle ?