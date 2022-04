Le contexte

La position de la Maison Blanche à ce sujet

Le conseil d'administration de Twitter a annoncé ce 25 avril 2022 avoir accepté une offre du milliardaire Elon Musk qui a proposé de racheter la société de médias sociaux et de la privatiser, a annoncé la société lundi. Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Twitter recevront 54,20 $ pour chaque action ordinaire de Twitter qu'ils détiennent à la clôture de la transaction proposée. Le prix d'achat représente une prime de 38 % par rapport au cours de clôture de Twitter le 1avril 2022, qui était le dernier jour de bourse avant que Musk ne divulgue sa participation d'environ 9 % dans TwitterBret Taylor, président indépendant du conseil d'administration de Twitter, a déclaré : « Le conseil d'administration de Twitter a mené un processus réfléchi et complet pour évaluer la proposition d'Elon en mettant délibérément l'accent sur la valeur, la certitude et le financement. La transaction proposée offrira une prime en cash substantielle, et nous pensons qu'elle est la meilleure voie à suivre pour les actionnaires de Twitter ».Parag Agrawal, PDG de Twitter, a déclaré : « Twitter a un objectif et une pertinence qui ont un impact sur le monde entier. Profondément fier de nos équipes et inspiré par le travail qui n'a jamais été aussi important ».« La liberté d'expression est le fondement d'une démocratie qui fonctionne, et Twitter est la place publique numérique où sont débattues des questions vitales pour l'avenir de l'humanité », a déclaré Musk. « Je veux aussi rendre Twitter meilleur que jamais en améliorant le produit avec de nouvelles fonctionnalités, en rendant les algorithmes open source pour accroître la confiance, en vainquant les spambots et en authentifiant tous les humains. Twitter a un potentiel énorme - j'ai hâte de travailler avec l'entreprise et la communauté des utilisateurs pour le débloquer ».L'annonce met fin à une saga d'une semaine que Musk a lancée lorsqu'il a révélé une participation importante dans l'entreprise. Peu de temps après, la société a déclaré qu'il rejoindrait le conseil d'administration, mais Musk a inversé le cap sur ce plan plusieurs jours plus tard. Ensuite, il a proposé d'acheter la société à 54,20 $ par action, sa « meilleure et dernière offre ». Cette offre valorisait Twitter à environ 43 milliards de dollars.En supposant que l'accord soit conclu et que Musk devienne propriétaire de Twitter, la société sera contrôlée par la personne la plus riche du monde et quelqu'un qui a été un fervent critique de la plateforme tout en l'utilisant de manière juridiquement controversée, principalement par le biais de messages sensibles sur son entreprise de construction automobile, Tesla. Bien que Musk ait indiqué que son intérêt principal pour Twitter était lié à ce qu'il considère comme la censure de la liberté d'expression par l'entreprise, les critiques de Musk craignent à juste titre que le contrôle du milliardaire sur la plateforme entraîne le silence de leurs voix et des autres avec qui il peut être en désaccord.Néanmoins, plus tôt dans la journée, Musk avait exhorté ses « pires critiques » à rester sur Twitter, avant qu'il ne soit annoncé qu'un accord avait conclu un accord pour l'acheter. « J'espère que même mes pires critiques resteront sur Twitter, car c'est ce que signifie la liberté d'expression », a-t-il écrit. L'entrepreneur a fait de la question de la liberté d'expression une question centrale dans sa tentative de prise de contrôle de la plateforme, laissant ses détracteurs suggérer qu'il autorisera le retour de personnalités de droite interdites telles que Donald Trump et Marjorie Taylor Greene.Le conseil d'administration de Twitter a cherché à repousser une prise de contrôle hostile en adoptant une soi-disant pilule empoisonnée, ou accord sur les droits des actionnaires, qui permettrait aux autres actionnaires d'acheter l'action à prix réduit si Musk ou une autre personne ou un groupe acquérait plus de 15 % des actions ordinaires en circulation. Le plan diluerait les avoirs de cette personne dans une stratégie couramment employée pour empêcher les acquisitions non désirées.Le conseil d'administration semblait avoir deux raisons d'envisager de rejeter l'accord. La première était que l'offre, bien que d'un prix bien supérieur au cours actuel de l'action de Twitter, était sans doute trop basse étant donné que le cours de l'action avait récemment dépassé ce prix.La seconde était qu'il n'était pas clair au départ comment Musk financerait l'accord. Bien qu'il soit la personne la plus riche du monde, une grande partie de sa richesse est liée aux actions de Tesla, ce qui signifie qu'il devrait probablement emprunter sur ses avoirs pour financer l'accord.Mais l'offre est devenue plus concrète une fois que Musk a annoncé dans un dossier de la Securities and Exchange Commission qu'il avait reçu des engagements de 46,5 milliards de dollars pour aider à financer l'accord potentiel. Cela comprenait environ 25,5 milliards de dollars de financement par emprunt de Morgan Stanley Senior Funding et d'autres sociétés. Il a déclaré avoir engagé environ 21 milliards de dollars en financement par actions.Musk a déclaré dans le même dossier qu'il étudiait une offre publique d'achat d'actions de Twitter directement auprès des actionnaires.L'intérêt de Musk pour Twitter vient de sa propre utilisation fréquente de la plateforme. Le PDG de Tesla et SpaceX utilise souvent sa grande plateforme pour partager des blagues, dialoguer avec ses 83,6 millions de followers et faire des annonces commerciales.Ce dernier volet lui a causé quelques ennuis. Il a fait l'objet d'une enquête de la SEC après avoir tweeté en 2018 qu'il avait obtenu un financement de 420 $ par action pour privatiser Tesla. L'agence a accusé Musk de fraude en valeurs mobilières à la suite de ces tweets. Musk et Tesla ont conclu un accord de règlement révisé sur ces accusations en 2019, que Musk tente maintenant de résilier.Musk a déclaré lors de la conférence TED2022 à Vancouver plus tôt ce mois-ci qu'il avait en fait obtenu un financement au moment de ce tweet, ajoutant qu'il avait été « forcé de les concéder illégalement à la SEC » dans le règlement. La SEC a refusé de commenter les remarques de Musk à l'époque.Peu de temps après la conférence, un dépôt auprès du tribunal d'un recours collectif intenté par des actionnaires contre Musk a révélé que le juge présidant cette affaire avait conclu que Musk avait sciemment fait de fausses déclarations sur le financement au moment du tweet.Également à la conférence TED2022, Musk a partagé comment il aimerait voir la plateforme changer sous sa propriété.« Je pense qu'il est très important qu'il y ait une arène inclusive pour la liberté d'expression », a-t-il déclaré à l'époque, reconnaissant qu'une certaine modération du contenu serait nécessaire pour faire face aux appels explicites à la violence et garantir que le service respecte les lois du pays dans lequel il opère.Il a également déclaré qu'il préférerait généralement les « temps morts » aux interdictions permanentes, ce qui pourrait suggérer une voie à l'ancien président Donald Trump pour rejoindre la plateforme sous le contrôle de Musk. Twitter a banni Trump de la plateforme à la suite de ses tweets autour de l'insurrection du 6 janvier au Capitole des États-Unis, citant « le risque d'une nouvelle incitation à la violence ».Certains législateurs républicains ont exprimé leur enthousiasme à l'idée que Musk soit propriétaire de l'entreprise après s'être plaint pendant des années de ce qu'ils disent être la censure des voix conservatrices par les entreprises technologiques grand public. Twitter et d'autres ont déclaré qu'ils ne censuraient pas les discours basés sur l'idéologie, mais appliquaient plutôt leurs directives communautaires déclarées.L'attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a été interrogée sur l'achat de Twitter par Musk lors de sa conférence de presse de lundi. Psaki a déclaré qu'elle « ne commenterait pas une transition spécifique » mais a réitéré que l'administration continue de croire que « peu importe qui possède ou dirige Twitter, le président s'inquiète depuis longtemps du pouvoir des grandes plateformes de médias sociaux » et a souligné que « les plateformes technologiques doivent être tenues responsables des dommages qu'elles causent ».Elle a souligné l'intérêt bipartite du Congrès pour les mesures antitrust et la réforme de l'article 230 de la Communications Decency Act. Et elle a ajouté : « Nos préoccupations ne sont pas nouvelles. Nous avons longtemps parlé, et le président a longtemps parlé, des pouvoirs des plateformes de médias sociaux… pour répandre la désinformation, la mésinformation et la nécessité pour ces plateformes d'être tenues pour responsables ».Source : annonce Twitter Qu'en pensez-vous ?