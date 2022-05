Bruce Falck, le directeur général des revenus et chef de produit pour sa partie business, a confirmé dans un tweet (désormais supprimé) qu'il a également été licencié par Agrawal. Jeudi soir, Parag Agrawal lui-même a répondu aux deux fils de discussion, remerciant les hommes qu'il avait licenciés et exprimant son admiration pour leur travail.Agrawal, qui a été nommé PDG en novembre, a annoncé ces changements radicaux dans un mémo interne adressé aux employés. NBC News aurait vu une copie du mémo, et un représentant de Twitter a confirmé que l'information était exacte. « Bien que nous soyons en pleine mutation en ce moment, comme c'est souvent le cas chez Twitter », écrit Agrawal dans le mémo. Il a déclaré avoir pris la décision de remplacer Kayvon Beykpour à la tête de la division grand public de Twitter et Bruce Falck à la tête des revenus de l'entreprise. Tous deux quittent Twitter, a indiqué la société.Dans une déclaration publiée sur Twitter, Beykpour a déclaré : « Ce n'est pas de cette manière ni de cette façon que j'avais imaginé quitter Twitter, et ce n'était pas ma décision. Parag m'a demandé de partir après m'avoir fait savoir qu'il voulait emmener l'équipe dans une direction différente. »Un autre cadre, Jay Sullivan, dirigera la division grand public de Twitter et assurera l'intérim de la direction des revenus. Le mois dernier, le conseil d'administration de Twitter a accepté une proposition de Musk d'acheter la société pour 44 milliards de dollars . Musk paiera 54,20 $ en cash par action pour la plateforme basée à San Francisco, qui sera désormais privatisée après des jours d'intenses négociations entre l'entrepreneur et le conseil d'administration. La transaction, qui a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de Twitter, devrait être finalisée en 2022, sous réserve de l'approbation des actionnaires de Twitter, de l'obtention des approbations réglementaires applicables et de la satisfaction des autres conditions de clôture habituelles.La société a confirmé que Musk, dont la fortune est estimée à 259 milliards de dollars, avait obtenu 25,5 milliards de dollars de financement par emprunt et par prêt et fournissait 21 milliards de dollars d'engagement en fonds propres. L'opération devrait devenir définitive avant la fin de l'année, sous réserve de l'approbation des actionnaires et d'autres obstacles.Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Twitter recevront 54,20 $ pour chaque action ordinaire de Twitter qu'ils détiennent à la clôture de la transaction proposée. Le prix d'achat représente une prime de 38 % par rapport au cours de clôture de Twitter le 1er avril 2022, qui était le dernier jour de bourse avant que Musk ne divulgue sa participation d'environ 9 % dans TwitterBret Taylor, président indépendant du conseil d'administration de Twitter, a déclaré : « Le conseil d'administration de Twitter a mené un processus réfléchi et complet pour évaluer la proposition d'Elon en mettant délibérément l'accent sur la valeur, la certitude et le financement. La transaction proposée offrira une prime en cash substantielle, et nous pensons qu'elle est la meilleure voie à suivre pour les actionnaires de Twitter ».Parag Agrawal, PDG de Twitter, a déclaré : « Twitter a un objectif et une pertinence qui ont un impact sur le monde entier. Profondément fier de nos équipes et inspiré par le travail qui n'a jamais été aussi important ».Pour certains analystes, Musk emprunte une grande partie de l'argent qu'il prévoit d'utiliser pour l'opération, en s'appuyant sur les actifs de Twitter et en chargeant l'entreprise d'une nouvelle dette. Il a déclaré aux banques qu'il réfléchissait déjà à des moyens de réduire les dépenses, notamment la rémunération des dirigeants.Agrawal a fait un clin d'œil à l'accord comme l'un des nombreux facteurs incertains dans l'avenir à court terme de Twitter, avec un ralentissement économique mondial et la guerre en Ukraine. « Et, bien sûr, nous sommes au milieu d'une acquisition et nous ne connaissons pas encore le moment de la clôture, a-t-il écrit. Afin de gérer l'organisation de manière responsable alors que nous affinons nos feuilles de route et notre travail, nous devons continuer à être attentifs en ce qui concerne nos équipes, le recrutement et les coûts. »Il a écrit que l'entreprise mettait en pause la plupart des embauches, sauf pour les rôles critiques, et qu'elle pourrait retirer les offres d'embauche qu'elle a faites.« Nous ne prévoyons pas de licenciements à l'échelle de l'entreprise, mais les dirigeants continueront à apporter des changements à leurs organisations pour améliorer l'efficacité si nécessaire », a-t-il écrit, ajoutant qu'il y aurait des réductions dans les dépenses des consultants, les voyages, les événements, le marketing, les espaces de bureau et d'autres domaines.Quel est votre avis sur le sujet ?