Attendez, avant que cela ne soit considéré comme une déclaration controversée. À ses débuts, la boisson contenait de la cocaïne dans une faible proportion, qui a ensuite été réduite, puis finalement éliminée. Ce tweet a suscité beaucoup d’attention. Un utilisateur a même tweeté l'image d'une bouteille de Coca de 1894 qui contient 3,5 grammes de cocaïne.Twitter a annoncé que la société de réseaux sociaux serait vendue à Elon Musk pour environ 44 milliards de dollars. Musk paiera 54,20 $ en cash par action pour la plateforme basée à San Francisco, qui sera désormais privatisée après des jours d'intenses négociations entre l'entrepreneur et le conseil d'administration.La transaction, qui a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de Twitter, devrait être finalisée en 2022, sous réserve de l'approbation des actionnaires de Twitter, de l'obtention des approbations réglementaires applicables et de la satisfaction des autres conditions de clôture habituelles. La société a confirmé que Musk, dont la fortune est estimée à 259 milliards de dollars, avait obtenu 25,5 milliards de dollars de financement par emprunt et par prêt et fournissait 21 milliards de dollars d'engagement en fonds propres.Bret Taylor, président indépendant du conseil d'administration de Twitter, a déclaré : « Le conseil d'administration de Twitter a mené un processus réfléchi et complet pour évaluer la proposition d'Elon en mettant délibérément l'accent sur la valeur, la certitude et le financement. La transaction proposée offrira une prime en cash substantielle, et nous pensons qu'elle est la meilleure voie à suivre pour les actionnaires de Twitter ».L’Electronic Frontier Foundation (EFF) dénonce l'achat de Twitter par Elon Musk et indique que cette opération met en évidence les risques pour les droits de l'homme et la sécurité personnelle lorsqu'une seule personne a le contrôle total des politiques affectant près de 400 millions d'utilisateurs. « Dans le cas d’espèce, cette personne a démontré à plusieurs reprises qu'elle ne comprend pas les réalités de la politique des plateformes à grande échelle », EFF.Notons que l'EFF est la principale organisation à but non lucratif qui défend les libertés civiles dans le monde numérique. Fondée en 1990, l'EFF défend la vie privée des utilisateurs, la liberté d'expression et l'innovation par le biais de litiges, d'analyses politiques, d'activisme populaire et de développement technologique. La mission de l'EFF est de veiller à ce que la technologie soutienne la liberté, la justice et l'innovation pour tous les peuples du monde.La réalité fondamentale est la suivante : Twitter et les autres réseaux sociaux jouent un rôle de plus en plus important dans le discours social et politique, et ont pour corollaire une responsabilité de plus en plus importante de veiller à ce que leurs décisions soient à la fois transparentes et responsables.« Si Elon Musk remet la cocaïne dans la coke, puis achète Marlboro et leur fait vendre de l'héroïne au goudron noir convenablement et sans fente dans les stations-service, il aura mon soutien inconditionnel. Et mon entreprise », declare un Internaute.Êtes-vous pour ou contre l'achat de Coca-Cola par Elon Musk ?Que pensez-vous du désir d'Elon Musk de s'accaparer un certains nombre de grandes entreprises ?Quel votre avis sur le retour de la cocaïne à l'intérieu di Coca-cola ?