En milieu de mois d’avril, Elon Musk a fait une offre controversée d'achat de Twitter, affirmant que l'entreprise a un potentiel extraordinaire et qu'il est la personne indiquée pour le débloquer. Musk, PDG de Tesla et SpaceX a indiqué qu’il offrira 54,20 dollars par action en argent comptant, valorisant Twitter à environ 43 milliards de dollars.On s'attendait à ce que Twitter rejette l'offre que Musk a faite au début du mois sans dire comment il la paierait. Mais après que Musk a révélé la semaine dernière qu'il disposait désormais d'un financement de 46,5 milliards de dollars, Twitter jette un regard neuf sur l'offre et est plus susceptible qu'auparavant de chercher à négocier, selon des personnes au fait de la situation. La situation évolue rapidement et il est encore loin d'être garanti que Twitter le fera.Twitter travaille toujours sur une estimation très importante de sa propre valeur, qui devrait être proche de l'offre de Musk, et il pourrait également insister sur des avantages tels que l'acceptation par Musk de couvrir les protections en cas de rupture de l'accord, ont déclaré certaines analystes. Les deux parties pourraient se rencontrer dimanche pour discuter de la proposition de Musk.Twitter devrait se prononcer sur l'offre lors de la publication de ses résultats du premier trimestre jeudi, si ce n'est plus tôt. La réponse de Twitter pourrait laisser la porte ouverte à l'invitation d'autres soumissionnaires ou à la négociation avec Musk sur des conditions autres que le prix. Ces derniers jours, Musk a répété au président de Twitter, Bret Taylor, qu'il ne bougerait pas de son offre de 54,20 dollars par action, ont indiqué les personnes proches de l’affaire.Ce revirement potentiel de Twitter intervient après que Musk a rencontré en privé vendredi plusieurs actionnaires de la société pour vanter les mérites de sa proposition tout en répétant que le conseil d'administration doit prendre une décision « oui ou non », selon des personnes connaissant bien le dossier. Il s'est également engagé à résoudre les problèmes de liberté d'expression qui, selon lui, affectent la plateforme et le pays en général, que son offre aboutisse ou non, ont-elles ajouté.Le directeur général de Tesla a fait son discours à certains actionnaires lors d'une série d'appels vidéo, en mettant l'accent sur les fonds gérés activement, dans l'espoir qu'ils puissent influencer la décision de l'entreprise.Musk a déclaré qu'il ne voyait aucun moyen pour la direction de Twitter d'amener l'action à son prix d'offre par ses propres moyens, étant donné les problèmes de l'entreprise et son incapacité persistante à les corriger. Il n'a pas été possible de savoir s'il a détaillé les mesures spécifiques qu'il prendrait, bien qu'il ait indiqué sur Twitter vouloir réduire la dépendance de la plateforme à l'égard de la publicité, ainsi qu'apporter des changements plus simples, comme autoriser des tweets plus longs.Certains actionnaires se sont déjà ralliés à Musk à la suite des réunions. Lauri Brunner, qui gère le fonds de croissance à grande capitalisation de Thrivent Asset Management LLC, considère Musk comme un opérateur compétent. « Il a des antécédents bien établis chez Tesla, a-t-elle déclaré. Il est le catalyseur qui permettra d'obtenir de solides performances opérationnelles chez Twitter ». Thrivent, basé à Minneapolis, détient une participation d'environ 0,4 % dans Twitter, d'une valeur de 160 millions de dollars, et est également un actionnaire de Tesla.Musk a également déclaré qu'il envisageait de s'adresser directement aux actionnaires en lançant une offre publique d'achat. Même s'il obtenait un soutien important des actionnaires dans le cadre d'une offre publique d'achat, ce qui est loin d'être garanti, il lui faudrait encore trouver un moyen de contourner la pilule empoisonnée de la société, une manœuvre juridique qu'elle a employée et qui l'empêche effectivement de porter sa participation à 15 % ou plus.Le conseil d'administration de Twitter a approuvé une « pilule empoisonnée » pour empêcher une prise de contrôle hostile en réponse à l'offre d'Elon Musk de racheter la firme. Selon certains médias américains. « La société a adopté une pilule empoisonnée qui rend difficile pour lui d'augmenter sa participation au-delà de 15 % », écrit le Wall Street Journal. Dans un communiqué de presse, Twitter a déclaré que son conseil d'administration avait adopté à l'unanimité le régime de droit à la suite d'une proposition non sollicitée et non contraignante d'acquisition de Twitter.Le plan de droits est destiné à permettre à tous les actionnaires de réaliser la pleine valeur de leur investissement dans Twitter. Le régime des droits réduira la probabilité qu'une entité, une personne ou un groupe prenne le contrôle de Twitter par le biais d'une accumulation sur le marché libre sans payer à tous les actionnaires une prime de contrôle appropriée ou sans laisser au conseil d'administration suffisamment de temps pour prendre des décisions éclairées et prendre des mesures dans le meilleur intérêt des actionnaires.Le Plan de droits n'empêche pas le Conseil d'administration de s'engager avec des parties ou d'accepter une proposition d'acquisition si le Conseil d'administration estime que c'est dans le meilleur intérêt de Twitter et de ses actionnaires. Le Régime des droits est semblable à d'autres régimes adoptés par des entreprises publiques dans des circonstances comparables. Dans le cadre du Plan de droits, les droits pourront être exercés si une entité, une personne ou un groupe acquiert la propriété effective de 15 % ou plus des actions ordinaires en circulation de Twitter dans le cadre d'une transaction non approuvée par le Conseil.Le conseil d'administration de Twitter devrait envisager de rejeter l'offre d'Elon Musk en raison du préjudice que sa propriété pourrait causer aux droits civils des utilisateurs, a déclaré Marc Morial, président de la National Urban League. Dans une lettre adressée lundi au président de Twitter, Bret Taylor Morial a déclaré que Musk a « exprimé des points de vue préoccupants » sur la modération du contenu et la liberté d'expression qui vont à l'encontre des principes « de la création d'une communauté en ligne qui est sûre pour les communautés marginalisées et protège notre démocratie ». Morial a exhorté le conseil d'administration de Twitter à consulter la communauté des droits civils avant de prendre une décision sur l'offre de Musk, et il a demandé à rencontrer Taylor pour discuter davantage de ses préoccupations.En l'espace d'une semaine, Elon Musk se serait mis en position d'organiser potentiellement une opération hostile contre Twitter sur l'une des plus importantes plateformes de réseaux sociaux au monde, Twitter. Elon Musk aurait déposé des documents, montrant qu'il avait dépensé 2,8 milliards de dollars pour prendre une participation de 9 % dans Twitter, devenant ainsi le plus grand actionnaire individuel de la société.Peu après, Twitter a annoncé qu'il allait siéger au conseil d'administration de la société. Le cours de l'action a bondi de plus de 20 % à l'annonce de la participation de Musk, et toutes les personnes impliquées dans l'entreprise ont commencé à réfléchir à la manière dont sa participation allait changer les choses.Il ne semble pas que les employés de Twitter aient été enthousiasmés par l'arrivée de Musk au conseil d'administration de l'entreprise, et beaucoup d'entre eux poussent un soupir de soulagement maintenant qu'il est parti. Un chef d'équipe a même répondu au tweet d'Agrawal par un soupir de soulagement, en disant : « J'ai gardé le silence depuis l'annonce parce que je voulais donner à la direction de Twitter une chance de bien faire pour ses employés, et ils l'ont fait. Merci. »Dans une note, le PDG de Twitter, Parag Agrawal indique que la nomination initiale d'Elon était « subordonnée à une vérification des antécédents et à une acceptation formelle ». En l'absence d'autre explication, certains observateurs ont compris que la vérification des antécédents avait révélé des informations qui disqualifiaient Musk en tant que membre du conseil d'administration, ce qui expliquerait également pourquoi tout s'est passé si brusquement et avec si peu d'explications. Il est difficile d'imaginer ce que la vérification aurait pu trouver, mais il faudrait que ce soit quelque chose de juteux. Peut-être Musk prévoit-il de lancer un concurrent de Twitter ?« Nous pensions également que le fait qu'Elon soit un fiduciaire de l'entreprise, où il doit, comme tous les membres du conseil, agir dans le meilleur intérêt de l'entreprise et de tous nos actionnaires, était la meilleure voie à suivre. » Agrawal a également écrit : « Il y aura des distractions à venir, mais nos objectifs et nos priorités restent inchangés. 