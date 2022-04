Smart Summon s'appuie sur la précédente fonction "Summon" de Tesla, qui était utilisée par les propriétaires pour déplacer leur voiture de manière autonome sur quelques mètres dans leur allée ou dans des situations de stationnement étroites. Avec la nouvelle version, les propriétaires sont en mesure de faire appel à leurs véhicules Tesla à partir d'une distance plus grande, et les voitures pourront s'orienter dans des environnements de stationnement plus complexes.Le PDG Elon Musk a décrit Smart Summon comme « la fonction la plus virale de Tesla ». Quelques semaines après sa sortie, elle avait déjà été utilisée plus de 550 000 fois et plusieurs propriétaires de Tesla ont posté des vidéos de leurs véhicules impliqués dans des accidents et des accidents évités de justesse alors qu'ils testaient la nouvelle fonction Smart Summon. Les problèmes de Smart Summon sont bien connus et s’accumulent avec le temps. Il existe de nombreuses situations connues qui révèlent que ce « mouvement » du véhicule n’est toujours pas très intelligent et fiable.Smart Summon a été déployé pour la première fois en 2019, et les propriétaires de Tesla ont immédiatement commencé à poster des vidéos de quasi-collisions ou de véhicules confus et lents. Un propriétaire de Tesla a tweeté au sujet de « dommages au pare-chocs avant », tandis qu'un autre a affirmé que sa Model 3 « a heurté le côté d'un garage ». La vidéo d'une quasi-collision avec un SUV roulant à vive allure a donné au propriétaire l'impression que son test de Smart Summon « ne s'est pas très bien passé ». Une autre Tesla a été filmée par des piétons et des personnes dans d'autres voitures, semblant confuse alors qu'elle essayait de se frayer un chemin dans un parking Walmart.La fonctionnalité Smart Summon est principalement utilisée pour que votre voiture vous ramène de manière "autonome" de l'endroit où vous l'avez garée dans un parking. D'une certaine manière, il s'agissait de la première fonction de "conduite autonome" pour Tesla, puisqu'elle pouvait être utilisée sans personne dans la voiture. Mais comme pour toutes les fonctions de pilotage automatique ou de conduite autonome complète de Tesla, les propriétaires doivent rester attentifs à tout moment et être prêts à prendre le contrôle ; nous avons eu un exemple extrême de cette situation lorsque le véhicule Tesla s'est écrasé contre un avion à réaction.La personne qui a initialement publié la vidéo a écrit qu’elle avait vu l’accident se produire lors d’un événement organisé par le constructeur aéronautique Cirrus à Felts Field à Spokane, dans l'État de Washington. La vidéo du smartphone semble capturer des images de caméra de sécurité de la Tesla s'écrasant lentement sur le Cirrus Vision Jet, puis le poussant réellement sur le tarmac.La vidéo montre que le propriétaire n'a pas fait attention lorsqu'il a invoqué le véhicule, car il semble qu'il avait largement le temps de voir que le véhicule se dirigeait droit vers le jet. Pour que Smart Summon fonctionne, le propriétaire doit laisser son doigt sur un bouton de l'application. Dès qu'il lève le doigt, la voiture s'arrête. Dans ce cas, il est particulièrement inquiétant que le véhicule Tesla ait continué à avancer après avoir touché l'avion. Par le passé, les véhicules Tesla en mode Autopilot ont eu des difficultés à détecter des objets décollés du sol, comme une semi-remorque, qui peut s'apparenter à l'arrière d'un avion.Quel est votre avis sur le sujet ?