Les remarques de Smalls, un ancien employé d'un entrepôt d'Amazon qui a mené la campagne de syndicalisation à Staten Island, interviennent un jour après la publication d'un document d'Amazon révélant les projets de la société de s'opposer formellement à l'élection syndicale dans un entrepôt de 8 000 travailleurs à Staten Island. Amazon alléguera que l'UAL et le National Labor Relations Board ont illégalement interféré avec le vote en compromettant le droit des employés à une élection libre et équitable, selon le document déposé.Amazon ne souhaite pas du tout que ses employés se regroupent en syndicat. Selon les analystes, si cela arrivait, l'entreprise pourrait perdre sa mainmise sur ses employés. De nombreuses tentatives des employés du plus gros détaillant au monde pour se syndiquer ont déjà échoué par le passé, mais la donne pourrait changer avec le vote historique initié par les employés de l'entrepôt de la banlieue de Bessemer en Alabama. Cependant, dernièrement, les employés de l'entrepôt ont commencé par recevoir un courrier de l'entreprise leur demandant de « voter non » à l'élection et de « poster l'enveloppe rapidement afin que le vote compte ».L'UAL aurait menacé et contraint les travailleurs à voter "oui", et aurait interféré avec les travailleurs pendant qu'ils faisaient la queue pour voter. Eric Milner, un avocat représentant l'UAL, a précédemment déclaré à l'Associated Press que les objections prévues sont « manifestement absurdes ». « Les employés ont parlé et leurs voix ont été entendues, a déclaré Milner dans une déclaration. «Amazon choisit d'ignorer cela et s'engage plutôt dans des tactiques dilatoires pour éviter l'inévitable, venir à la table des négociations et négocier un contrat » au nom des travailleurs de l'entrepôt de Staten Island.Entre-temps, le syndicat des détaillants, grossistes et grands magasins a déposé des objections jeudi concernant l'ingérence présumée d'Amazon dans une élection syndicale distincte qui s'est déroulée dans un entrepôt Amazon à Bessemer, en Alabama, la semaine dernière. Les opposants au syndicat devancent actuellement les partisans du syndicat de 118 voix dans cette élection, mais 416 votes contestés restent en suspens. L'étonnante victoire à Staten Island d'un syndicat dirigé par les travailleurs et financé par la foule sur le deuxième plus grand employeur du pays vendredi dernier a permis de créer le premier syndicat américain dans les 28 ans d'histoire d'Amazon. L'Amazon Labor Union (ALU) a remporté une victoire historique le 1er avril en devenant le tout premier syndicat à réussir à organiser les employés d'Amazon. Christian Smalls, motivé par ce qu'il considérait comme un mauvais traitement, a rallié ses collègues tout au long du processus et, en janvier 2022, a obtenu juste assez de voix pour se qualifier pour une élection officielle. Les travailleurs de l'entrepôt JFK8 d'Amazon ont voté en faveur de la syndicalisation par 2 654 voix contre 2 131.Plusieurs rapports ont démontré au fil des ans comment Amazon lutte depuis toujours pour empêcher ses employés du monde entier de se syndiquer. Une tentative des employés d'Amazon France de se syndiquer a échoué début 2020. Amazon France a décidé de fermer ses entrepôts en avril 2020. C’était en raison d’une action syndicale qui a amené le tribunal judiciaire de Nanterre à prendre cette décision. Motif : l’entreprise a failli à implémenter les mesures nécessaires à la protection des employés contre le coronavirus. Du côté étasunien, les employés entament seulement un processus pour s’ouvrir la porte du regroupement en syndicats. Un entrepôt situé en Alabama est en passe d’entrer dans l’histoire sur toute l’étendue des États-Unis.Cette fois-ci, c'est des employés américains d'Amazon qui ont entamé un vote historique pour s'ouvrir la porte de la syndicalisation. Toutefois, après avoir proposé dans un premier temps des primes allant jusqu'à 2000 dollars à certains employés afin de les inciter à démissionner et ainsi empêcher le vote, Amazon envoie maintenant aux employés des instructions par courrier leur demandant de voter « non ».Dans le sillage de cette victoire, certains dirigeants syndicaux de premier plan ont exprimé leur soutien à la poursuite de la syndicalisation chez Amazon. Smalls et le vice-président de l'UAL, Derrick Palmer, ont rencontré la semaine dernière à Washington D.C. Sean O'Brien, président de la Fraternité internationale des Teamsters, qui compte 1,2 million de membres, et qui a lancé l'année dernière une campagne ambitieuse pour syndiquer les travailleurs d'Amazon dans tout le pays.La porte-parole des Teamsters, Kara Deniz, a qualifié la réunion de jeudi de « très productive ». Les Teamsters se réjouissent de l'occasion qui leur est donnée de fournir des ressources pour soutenir les efforts de l'UAL en vue d'obtenir un premier contrat syndical dans les locaux d'Amazon, a déclaré Deniz. Elle a ajouté qu'elle n'avait pas connaissance d'engagements supplémentaires de la part des Teamsters pour soutenir la poursuite de la syndicalisation de l'ALU. Amazon exploite plus de 110 entrepôts dans tout le pays, qui emploient des centaines de milliers de travailleurs. Au total, la société exploite plus de 1 000 centres de traitement des commandes et autres installations à travers le pays, selon le New York Times.L'UAL a publié une déclaration samedi dans laquelle elle demande que les négociations contractuelles pour le site de Staten Island commencent début mai. Interrogé sur la rapidité des négociations, l'avocat pro-bono de l'UAL, Seth Goldstein, a déclaré : « Amazon se dit toujours agile et innovant, nous pensons que pour une organisation comme Amazon avec autant d'avocats et de personnes des RH, c'est tout à fait raisonnable et quelque chose qui devrait être fait parce que nos membres veulent arriver à un contrat. »