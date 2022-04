Plusieurs rapports ont démontré au fil des ans comment Amazon lutte depuis toujours pour empêcher ses employés du monde entier de se syndiquer. Une tentative des employés d'Amazon France de se syndiquer a échoué début 2020. Cette fois-ci, c'est des employés américains d'Amazon qui ont entamé un vote historique pour s'ouvrir la porte de la syndicalisation. Toutefois, après avoir proposé dans un premier temps des primes allant jusqu'à 2000 dollars à certains employés afin de les inciter à démissionner et ainsi empêcher le vote, Amazon envoie maintenant aux employés des instructions par courrier leur demandant de voter « non ».L'histoire est simple : Amazon ne souhaite pas du tout que ses employés se regroupent en syndicat. Selon les analystes, si cela arrivait, l'entreprise pourrait perdre sa mainmise sur ses employés. De nombreuses tentatives des employés du plus gros détaillant au monde pour se syndiquer ont déjà échoué par le passé, mais la donne pourrait changer avec le vote historique initié par les employés de l'entrepôt de la banlieue de Bessemer en Alabama. Cependant, dernièrement, les employés de l'entrepôt ont commencé par recevoir un courrier de l'entreprise leur demandant de « voter non » à l'élection et de « poster l'enveloppe rapidement afin que le vote compte ». Amazon France a décidé de fermer ses entrepôts en avril 2020 . C’était en raison d’une action syndicale qui a amené le tribunal judiciaire de Nanterre à prendre cette décision. Motif : l’entreprise a failli à implémenter les mesures nécessaires à la protection des employés contre le coronavirus. Du côté étasunien, les employés entament seulement un processus pour s’ouvrir la porte du regroupement en syndicats. Un entrepôt situé en Alabama est en passe d’entrer dans l’histoire sur toute l’étendue des États-Unis.Les employés d’Amazon entament ce jour un vote historique dans une banlieue de l'Alabama. Ce dernier est susceptible de décider si ledit entrepôt devient le premier de l'entreprise à voir son personnel se regrouper en syndicats aux États-Unis. Des bulletins de vote sont parvenus à plus de 5800 travailleurs de l'entrepôt de Bessemer pour leur demander s'ils souhaitent adhérer au Retail, Wholesale and Department Store Union (RWDSU). L'élection se déroule jusqu'au 29 mars. Elle marque le premier vote syndical dans un entrepôt du géant du commerce en ligne depuis qu'un groupe de techniciens du Delaware a voté contre la syndicalisation en 2014.« Le fait d'avoir un syndicat chez Amazon nous donnerait le droit de négocier de façon collective nos conditions de travail, notamment sur des points tels que les normes de sécurité, la formation, les pauses, les salaires, les avantages sociaux et d'autres questions importantes qui amélioreraient notre lieu de travail. Amazon aborde parfois des problèmes au travail, mais tout cela est temporaire. Un contrat syndical est écrit, négocié et Amazon doit légalement suivre les directives et il existe des mécanismes pour les tenir légalement responsables devant nous en tant que travailleurs. Il n'y a pas d'autre moyen d'avoir ce type de relation avec Amazon que d'avoir un syndicat », lit-on sur le site dédié à la cause.Ces deux élections marquent une étape importante pour les militants, qui dénoncent depuis longtemps les pratiques de travail d'Amazon, deuxième employeur du pays. La victoire de Chris Smalls marque une défaite majeure pour Amazon, qui avait farouchement combattu la syndicalisation. « Nous avons fait tout ce qu'il fallait pour nous rapprocher de ces travailleurs », a-t-il déclaré à la foule, racontant une campagne contre vents et marées qui a commencé avec « deux tables, deux chaises et une tente » et qui s'est appuyée sur une collecte de fonds en ligne. « J'espère que tout le monde fait attention maintenant parce que beaucoup de gens ont douté de nous ».L'ALU a très tôt élaboré son propre livre de jeu. Au lieu de frapper à la porte de leurs collègues, les organisateurs ont campé près de l'entrepôt, distribuant de la documentation, répondant aux questions et partageant des informations sur les sommes qu'Amazon dépensait en salaires et en consultants en matière de travail. Ils ont changé de cap quand il le fallait, se concentrant sur deux entrepôts de New York, JFK8 et LDJ5, et ont utilisé des vidéos sur les médias sociaux pour sensibiliser le public. Ils ont même organisé des banques téléphoniques, appelant chacun des travailleurs ayant le droit de voter lors de l'élection.Plus important encore, les organisateurs affirment qu'Amazon a sous-estimé leur détermination. Dans une interview accordée à The Verge, Gerald Bryson, le sergent d'armes de l'UAL, a déclaré que l'entreprise avait une attitude dédaigneuse envers lui et ses collègues organisateurs. Il a fait référence à plusieurs reprises à la façon dont les représentants d'Amazon les ont traités de "voyous" inarticulés, un comportement qui a été cité dans une action en justice du National Labor Relations Board (NLRB).Une autre différence majeure entre la campagne réussie à Staten Island et la campagne syndicale infructueuse de Bessemer, en Alabama : L'ALU était indépendante, tandis que les efforts de syndicalisation à Bessemer ont été menés en coordination avec le Retail, Wholesale and Department Store Union (RWDSU), un syndicat vieux de 85 ans qui représente déjà des milliers de travailleurs. L'Amazon Labor Union est une organisation indépendante, non affiliée à un syndicat établi.« Je ne dirais pas qu'ils ont gagné parce qu'ils étaient un syndicat indépendant », a déclaré Rebecca Givan, professeur associé d'études du travail et de relations d'emploi à l'université Rutgers. « Mais ils ont certainement prouvé qu'un syndicat indépendant avec peu d'infrastructures et de ressources pouvait le faire ». Bryson est convaincu que l'UAL sera capable de continuer à progresser. Une partie de sa confiance vient de la confiance qu'il accorde à Chris Smalls. « Pour tout ce qu'ils ont dit sur Chris, il a un cœur d'or. Bryson est convaincu que l'UAL sera capable de continuer à progresser. Une partie de sa confiance vient de la confiance qu'il accorde à Chris Smalls. « Pour tout ce qu'ils ont dit sur Chris, il a un cœur d'or. Nous nous asseyons tous, et nous nous écoutons les uns les autres - aucune décision que vous entendez sortir de sa bouche n'est juste Chris. » Bryson a déclaré à The Verge que les fondateurs d'ALU étaient intéressés par une expansion, mais il sera difficile de recréer la même approche qui a fonctionné à JFK8. « C'est un peu délicat", a-t-il dit en parlant d'essayer de travailler avec des installations dans différents États. "Le droit du travail que nous utilisons ici peut ne pas s'appliquer aussi bien ailleurs ».Contrairement à l'Alabama, New York a une forte tradition syndicale que de nombreux travailleurs connaissaient probablement, a déclaré James Williams Jr, président général de l'Union internationale des peintres et des métiers connexes (IUPAT). « Lorsque vous briserez cette armure [Amazon], vous la briserez dans les endroits où il y a une densité syndicale », a déclaré Williams Jr. « Si votre voisin est un camionneur, ou un membre du syndicat des travailleurs de l'alimentation et du commerce, et que vous les entendez parler de leurs pensions, de leurs avantages sociaux, de leurs moyens de subsistance, vous avez déjà une idée de ce que les syndicats peuvent faire et de la façon dont ils bénéficient aux travailleurs. »Givan est d'accord et affirme que les travailleurs qui connaissent quelqu'un dans un syndicat peuvent contester la rhétorique antisyndicale d'une entreprise. Ils peuvent dire : « Attendez une seconde, nous avions une excellente assurance maladie quand j'étais enfant grâce à l'emploi syndical de ma mère », dit-elle, alors que les travailleurs qui ont peu d'expérience avec un syndicat n'ont pas le même contexte.Mais même les organisateurs de l'ALU se sont retrouvés à essayer de dissiper des idées fausses sur les syndicats, a déclaré Bryson. Il a demandé à un collègue qui était fermement opposé à la syndicalisation ce qu'il savait des syndicats. La réponse ? « Je sais qu'ils ont tué Jimmy Hoffa », a répondu Bryson. « Ce n'était pas la réponse que j'attendais », a déclaré M. Bryson en riant.En plus des trois autres entrepôts de Staten Island, les organisateurs de l'ALU disent avoir des travailleurs d'Amazon dans plus d'une douzaine d'États qui souhaitent également s'organiser. Il existe de vastes étendues du pays où les syndicats ne sont pas bien établis, mais Amazon possède des entrepôts presque partout où il y a des clients potentiels, de sorte que l'UAL devra peut-être adapter ses tactiques pour atteindre ces travailleurs.En ce qui concerne l'avenir de l'organisation syndicale en général, et pas seulement chez Amazon, Mme Givan a déclaré que nous verrons probablement davantage d'organisations plus petites et plus agiles essayer d'imiter le livre de jeu de l'UAL, même si les derniers chapitres n'ont pas encore été écrits. Une autre chose que nous voyons, dit-elle, est que les personnes qui sont déjà politiquement alignées et qui veulent s'organiser obtiennent des emplois dans des endroits comme Amazon ou Starbucks spécifiquement pour aider à lancer des campagnes syndicales.Quel est votre avis sur le sujet ?