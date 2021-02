Amazon dit aux travailleurs : "Protégez ce que vous avez et votez non"













Twitch supprime les publicités antisyndicales de sa maison mère









Plusieurs rapports ont démontré au fils des ans comment Amazon lutte depuis toujours pour empêcher ses employés du monde entier de se syndiquer. Une tentative des employés d'Amazon France de se syndiquer a échoué début 2020. Cette fois-ci, c'est des employés américains d'Amazon qui ont entamé un vote historique pour s'ouvrir la porte de la syndicalisation. Toutefois, après avoir proposé dans un premier temps des primes allant jusqu'à 2 000 dollars à certains employés afin de les inciter à démissionner et ainsi empêcher le vote, Amazon envoie maintenant aux employés des instructions par courrier leur demandant de voter "non".L'histoire est simple : Amazon ne souhaite pas du tout que ses employés se regroupent en syndicat. Selon les analystes, si cela arrivait, l'entreprise pourrait perdre sa mainmise sur ses employés. De nombreuses tentatives des employés du plus gros détaillant au monde pour se syndiquer ont déjà échoué par le passé, mais la donne pourrait changer avec le vote historique initié par les employés de l'entrepôt de la banlieue de Bessemer en Alabama. Cependant, dernièrement, les employés de l'entrepôt ont commencé par recevoir un courrier de l'entreprise leur demandant de "voter non" à l'élection et de "poster l'enveloppe rapidement afin que le vote compte".Tout d'abord, une boîte aux lettres USPS (US Postal Service) destinée à l'envoi des bulletins de vote syndicaux a récemment été installée à quelques pas de l'endroit où les travailleurs d'Amazon entrent et sortent de l'entrepôt. Mais les travailleurs se sont plaints qu'il s'agit d'un geste qui leur donne le sentiment d'être surveillés lors de l'élection, qui est censée être anonyme. Cependant, cela n'a pas empêché l'entreprise d'inciter les employés à quand même l'utiliser.Ces derniers jours, Amazon leur a envoyé des SMS les demandant d'utiliser cette boîte aux lettres sur place pour déposer leur bulletin de vote. « Le vote a commencé ! Le service postal américain a installé une boîte aux lettres sécurisée juste à l'extérieur de l'entrée principale du BHM1, rendant l'envoi de votre bulletin de vote facile, sûr et pratique. Votez maintenant ! », a envoyé Amazon aux employés par SMS. Un autre message que la société leur a envoyé dit : « Votez dans les 3/1 ! ». C'est en effet une façon de demander aux employés de voter avant le 1er mars, même s'ils ont jusqu'au 29 mars pour le faire.« La direction nous dit de voter à cette boîte aux lettres », a déclaré Jennifer Bates, une employée de l'entrepôt d'Amazon de Bessemer. « J'ai l'impression qu'ils le font pour pouvoir nous surveiller et évaluer le nombre de personnes qui utilisent la boîte aux lettres. J'ai parlé aux travailleurs et ils disent que cette boîte leur donne l'impression d'être pressés de prendre une décision », a-t-elle ajouté. En ce qui concerne le courrier, il s'agit d'un petit magazine intitulé "Attention à votre bulletin de vote" comportant des instructions détaillées pour voter lors de l'élection syndicale. Il ne manque pas toutefois d'exhorter les travailleurs à voter "non".Une instruction écrite en gras dit : « Marquez votre bulletin de vote. Protégez ce que vous avez. Votez non ». Plus loin, le magazine énumère aussi une série de raisons pour lesquelles il faut voter "non". Il y a, entre autres, « un syndicat ne peut pas garantir une plus grande sécurité de l'emploi ou de meilleurs salaires ou avantages » et « vous payez le syndicat avec les cotisations qu'il prélève sur votre salaire chaque mois ». Si les syndicats ne peuvent pas garantir des conditions de travail spécifiques, les travailleurs syndiqués aux États-Unis gagneraient en moyenne 11 % de plus que leurs collègues non syndiqués dans le même secteur.De plus, les analystes ajoutent que, l'Alabama étant un État où le droit au travail est garanti, les syndicats ne peuvent pas légalement déduire les cotisations du salaire d'un travailleur sans son consentement. Les travailleurs des entrepôts de Bessemer tentent de devenir les premiers d'Amazon aux États-Unis à se syndiquer, ce qui pourrait avoir un effet d'entraînement dans tout le pays.Outre les mailings, les SMS, un site Web antisyndical et l'installation de la boîte aux lettres USPS, Amazon a également diffusé des publicités antisyndicales sur Twitch, le géant du jeu vidéo en streaming qu'il possède. Ces publicités montraient les employés d'Amazon expliquant pourquoi ils voulaient voter "non" à la syndicalisation et dirigeaient les téléspectateurs vers le site Web "DoItWithoutDues" d'Amazon. Jeudi, un porte-parole de Twitch a déclaré que les publicités "n'auraient jamais dû être autorisées à passer sur le service", car elles violent les politiques de publicité politique de l'entreprise.Twitch a aussi déclaré qu'il "évaluait ses processus d'examen pour s'assurer que des contenus similaires ne soient pas diffusés à l'avenir". Le président du syndicat des détaillants, grossistes et grands magasins (RWDSU), Stuart Appelbaum, a dénoncé la publicité. « Amazon estime qu'il doit aller jusqu'à des extrêmes comme celui-ci afin d'éclairer ses travailleurs sur les conditions de travail épouvantables de son entrepôt Bessemer », a déclaré Appelbaum. « Amazon ne laisse rien au hasard, y compris les publicités sur Twitch, dans ses efforts pour tromper et intimider ses employés afin qu'ils votent contre le syndicat ».En dépit de la campagne antisyndicale d'Amazon, le syndicat a aussi fait sa propre campagne médiatique, avec l'acteur Danny Glover et l'homme politique géorgien Stacey Abrams qui ont encouragé les travailleurs à voter "oui". Tous deux ont parlé de leur lien avec le Sud et de la façon dont leur éducation et leurs parents leur ont donné le respect des syndicats. La lutte contre la syndicalisation fait suite à une série de nouvelles "troublantes" pour les travailleurs d'Amazon : l'entreprise aurait forcé ses magasiniers à travailler 10 heures de nuit et a prévu d'installer des caméras de surveillance en permanence dans ses véhicules de livraison.En outre, Amazon est poursuivi par l'État de New York pour avoir prétendument manqué à la sécurité de ses travailleurs de première ligne au cours de la pandémie du Covid-19. Par ailleurs, toujours dans le but d'amener les employés à voter "non", Amazon aurait aussi affiché de la documentation antisyndicale dans les toilettes et distribué des t-shirts. Le détaillant aurait également demandé à la ville de Bessemer de changer les feux de circulation à l'extérieur de l'entrepôt, ce qui rend plus difficile pour les organisateurs syndicaux de parler aux travailleurs lors des changements d'équipe.Quel est votre avis sur le sujet ?