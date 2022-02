Envoyé par enquête Envoyé par En utilisant les données d'enquête recueillies auprès de 750 investisseurs entre le 5 et le 12 février 2021 – une période au cours de laquelle le prix d'un bitcoin est passé de 37 000 $ à 47 000 $ – Cardify constate que seuls 16,9 % des investisseurs qui ont acheté de la crypto « comprennent pleinement » la valeur et potentiel de la crypto-monnaie, tandis que 33,5 % des acheteurs n'ont aucune connaissance de l'espace ou qualifieraient leur niveau de compréhension « d'émergente ».



Cependant, un manque de connaissances ou de compréhension n'a pas empêché les gens d'acheter des monnaies virtuelles. Plus de 40% de tous les achats de crypto proviennent de nouveaux investisseurs, selon l'enquête. Cela est alimenté en partie par l'acceptation croissante de la cryptographie par le grand public. Au cours des derniers mois, PayPal et Square l'ont ajouté à leurs plateformes.



Les résultats de l'enquête suggèrent également que de nombreux nouveaux investisseurs ont été poussés à l'action par la peur de rater des gains. Plus d'un tiers des répondants à l'enquête ont recherché des devises numériques pendant moins d'un mois avant d'acheter, et 1 détenteur de crypto-monnaie sur 4 a déclaré à Cardify qu'il entrait dans l'espace dans l'espoir d'avoir des gains financiers à court terme.



Les volumes d'investissement en janvier 2021 étaient 23 fois plus élevés qu'ils ne l'étaient en 2019, selon Cardify, la taille moyenne des achats passant à 1 212 dollars, contre seulement 432 dollars au même moment en 2020. Les retraits - ou la vente d'actifs cryptographiques - représentaient 26,8 % des transactions, une baisse par rapport aux 43,1 % qu'ils représentaient en 2019 lorsqu'un bitcoin valait un peu plus de 3 000 $.



Mais ce n'est pas seulement l'ascension fulgurante du bitcoin qui a attiré de nouveaux investisseurs vers la cryptographie – des mentions de haut niveau ont également joué un rôle. Sur les 750 investisseurs interrogés, un peu moins de 180 disent avoir une vision plus favorable du Dogecoin et sont plus susceptibles d'y mettre leur argent grâce aux nombreux tweets du PDG de Tesla, Elon Musk, à ce sujet à ses 48 millions de followers.

La question est : qu'arrive-t-il à ces personnes lorsqu'elles perdent gros ?

Bitcoin est un schéma de Ponzi postmoderne pour le développeur Stephen Diehl

Le bitcoin a atteint un niveau record d'environ 69 000 $ en novembre, mais a ensuite chuté de plus de 40 % en quelques mois. Dans l'ensemble, la valeur du marché de la cryptomonnaie a diminué de plus de 1 000 milliards de dollars depuis le pic du bitcoin, mais il a montré des signes de reprise plus tôt ce mois-ci.De nombreux experts ont comparé l'investissement dans les cryptomonnaies à une forme démocratisée d'investissement à Wall Street, avec la perspective d'une élévation financière qui attend quiconque ose rejoindre la partie. Mais en réalité, cela semble n'avoir fonctionné que pour quelques privilégiés. De nombreux crypto-investisseurs sont des gens ordinaires qui prennent un risque avec leurs économies plutôt que des traders d'élite qui peuvent encaisser des pertes soudaines.Une récente enquête commandée par la CNBC et menée auprès de 750 investisseurs en cryptomonnaie a révélé qu'un tiers savait en fait très peu de choses sur ce dans quoi ils investissaient :Des experts comme Peter Klein, un psychothérapeute cognitivo-comportemental qui propose une thérapie cognitivo-comportementale pour les problèmes de santé mentale liés à la crypto-monnaie, ont averti que le krach boursier aura provoqué une « augmentation de la gravité des symptômes de la crypto-dépendance que les gens éprouvent ». Il semble que cette communauté d'investisseurs à croissance rapide génère sa propre crise de santé mentale à croissance rapide.Hashim Yasir, 19 ans, est un fondateur d'un projet NFT et un trader de crypto qui a perdu « une bonne somme d'argent » lors du récent crash. Il a raconté que cela a affecté sa santé mentale pendant un certain temps : « [Jusqu'alors] j'avais l'impression d'être enfin assez confiant avec cette nouvelle compétence, mais j'avais vraiment l'impression que le marché allait officiellement tomber à zéro ». Ses relations avec la crypto et les NFT ont entraîné « des nuits blanches et un stress et une anxiété constants ». Cela a changé sa façon d'agir et d'interagir avec les autres et « m'a rendu très colérique », a-t-il déclaré.Contrairement aux déclarations fréquentes selon lesquelles l'investissement est une voie commune vers la richesse et le bonheur, les personnes interrogées ont estimé que la crypto avait presque ruiné leur vie.Sandip Das, 27 ans, est un trader basé en Inde qui gagne son argent en court-circuitant Bitcoin - en d'autres termes, en pariant contre le marché. Il a profité de la chute de la crypto, mais il dit que la dernière année de trading a encore fait des ravages. « Je dors à peine trois à quatre heures par jour, ce qui me fait commettre de graves erreurs sur le marché », dit-il. « J'ai également commencé à développer des douleurs à l'arrière de mon cou et de mes épaules en raison de niveaux de stress élevés ». Das souffre de trouble bipolaire et dit que la crypto a porté un coup dur à sa santé mentale. « La crypto peut vous détruire émotionnellement et physiquement », prévient-il. « Vous aurez des cicatrices à vie ».Un Russe de 33 ans, qui a parlé sous couvert de l'anonymat, a déclaré qu'il se sentait accro aux cryptomonnaies et qu'il était coincé dans un cycle d'essais de récupération de ses pertes mais qu'il ne faisait que perdre plus dans le processus.Il a commencé à investir pour la première fois en novembre 2017, l'année où Bitcoin a connu une énorme augmentation, et a réalisé des bénéfices, mais a désormais perdu les économies de toute sa vie, qui se montent à plus de 133 000 Є. « Mentalement, c'est écœurant, parce que je n'ai même pas pu partager ça avec ma femme », dit-il. « Je suis dans un mauvais état financier et ce n'est pas l'état dans lequel je veux être. Cela a ruiné mon monde et ma santé mentale... J'ai atteint un point où j'ai tenté de me suicider ».Malgré le stress intense partagé par certains investisseurs en crypto, trouver un espace pour discuter de ces expériences n'est pas facile. Dans les conversations sur certains forums spécialisés, il y a généralement une réaction aux ralentissements. Certains recommandent aux investisseurs de ne pas se retirer, d'autres font circuler des blagues sur le stress intense et les tourments qui accompagnent l'investissement.La nécessité d'afficher ce visage courageux pourrait être due au fait que l'expression de votre anxiété a un impact direct sur les marchés, qui sont essentiellement le reflet de la confiance : plus les gens investissent, plus la valeur des jetons augmente, plus les gens se retirent, plus la valeur des jetons baisse.Klein, l'un des rares experts à fournir des conseils sur la dépendance à la crypto-monnaie, a commencé à proposer ce type de thérapie en 2017. Il traite principalement des hommes et a des patients dans le monde entier. Il pense qu'ils viennent à lui en raison de la demande accrue et du manque flagrant de soutien à la santé mentale cryptographique.« Très souvent, les personnes qui échangent des crypto-monnaies de manière excessive - c'est-à-dire tous les jours - ont souvent déjà des problèmes d'anxiété », a-t-il déclaré. « Lorsque les gens sont anxieux, ils voient le monde d'une manière plus intense que les autres. Et l'intensité du marché de la crypto-monnaie correspond en quelque sorte à la réalité de la façon dont ils traitent le monde ».Comme toute dépendance, la crypto peut offrir aux gens une évasion du monde et un coup de dopamine à court terme au détriment de tout le reste de leur vie. Klein essaie d'aider ses patients en les encourageant à cesser d'éviter d'autres aspects de leur vie, comme s'habiller ou avoir des activités sociales. Il s'inspire des méthodes de conseil du comportementalisme, de la TCC classique et des approches modernes comme la pleine conscience, pour les amener à un endroit plus stable.Un homme d'affaires et investisseur de Londres - qui préfère être connu sous son nom Twitter @BritishHodl - dit que voir un thérapeute l'a aidé à comprendre son anxiété et à gérer la volatilité émotionnelle de l'investissement. L'expérience lui a fait réaliser que « lorsque vous êtes tellement concentré sur les marchés et que vous êtes un investisseur, cette volatilité commence à s'infiltrer dans tout le reste », comme les relations et le travail. « C'est à cela qu'il faut faire attention, sinon tu gâches ta vie », dit-il.Qu'en est-il de ceux qui ont lutté pendant le crash simplement à cause de leurs pertes financières ? Le conseil d'Adam Smith, un investisseur et créateur du forum de conseil The Crypto Advisor, est de « respirer profondément, avoir des mains de diamant et HODL [Hold on for Dear Life] ». Il explique: « L'avenir proche de Bitcoin, et du marché de la cryptographie dans son ensemble, devrait continuer à être turbulent alors qu'un certain nombre de décisions mondiales et réglementaires restent en suspens ».Un conflit potentiel en Ukraine, ainsi que des discussions sur l'interdiction de l'utilisation et du minage de crypto-monnaies en Russie, devraient affecter encore plus le marché. « Si vous avez investi votre argent dans la cryptomonnaie et que vous voyez maintenant sa valeur chuter, cela peut être une période incroyablement anxieuse, surtout si cet argent est nécessaire ailleurs », reconnaît Smith.Le développeur Haskell Stephen Diehl, auteur de What I Wish I Knew When Learning Haskell, estime que Bitcoin est le Ponzi postmoderne :« Un stratagème classique de Ponzi est une fraude financière dans laquelle des individus effectuent des manipulations bancaires ainsi que des manipulations des états comptables pour payer continuellement de nouveaux investisseurs grâce à d'anciens investisseurs tout en maintenant l'illusion des rendements. En termes économiques, investir dans un système de Ponzi est un jeu à somme négative et est une forme de jeu comme le poker ou la roulette. Le jeu est une consommation et, contrairement aux entreprises productives, rien de valeur n'est créé à partir du processus. Il y a une réserve d'argent fixe et chaque personne qui fait un profit le fait nécessairement au détriment de quelqu'un d'autre qui perd. Tout gagnant unique est nécessairement payé par plusieurs perdants. Les jeux à somme négative ne génèrent pas, dans l'ensemble, de la richesse ou de l'utilité et redistribuent simplement les fonds d'entrée à différents participants. Il y a un rendement attendu négatif de s'engager dans cette classe d'activités.« Dans le programme de vingt ans de Bernie Madoff, de nombreux investisseurs ont vraiment gagné de l’argent, et investir dans des projets de Ponzi au bon moment peut en effet vous rendre très riche. Certaines personnes deviennent également extrêmement riches en jouant à la roulette, mais ce n'est pas le cas de la majorité et vous n'entendrez jamais parler de ceux qui ont tout perdu. C'est l'essence de la raison pour laquelle les stratagèmes de Ponzi sont illégaux et considérés comme une forme de fraude, ils sont une forme de jeu d'argent qui dépend de l'asymétrie de l'information et de la collusion où le reste de la société supporte les coûts et les externalités négatives pour aider les victimes lorsque la musique s'arrête inévitablement et qu'il n'y a plus de chaises.« Bitcoin n'est pas différent. L'achat d'un bitcoin, c'est acheter une entrée dans une base de données comptable, une collection de bits extrêmement coûteuse. Il n'a aucune manifestation dans le monde réel, ne produit rien, n'a pas d'actifs, de revenus, de clients, de trésorerie ou de dividendes. La valeur actuelle nette du bitcoin est nulle et ne peut jamais être différente de zéro. Cette valeur provient uniquement d’une forme de spéculation récursive, une illusion selon laquelle davantage de victimes viendront à spéculer dans la spéculation, perpétuant ainsi l’escroquerie et faisant monter la “valeur “ spéculée plus haut. C'est un contrat à terme avec un sous-jacent sur la crédulité humaine, un pari qu'il y aura plus d'imbéciles à l'avenir pour payer les imbéciles actuels. Einstein a dit un jour: “ Deux choses sont infinies: l'univers et la stupidité humaine; et je ne suis pas sûr pour ce qui concerne l'univers“ et dans l'étrange monde à l'envers d'aujourd'hui, vous pouvez désormais investir dans la thèse d'Einstein et cela s'appelle Bitcoin.« Une réserve de valeur ne peut pas être basée uniquement sur la foi en une réserve inépuisable d'imbéciles prêts à payer monotonement davantage pour quelque chose indéfiniment. Il devrait être intuitivement évident pour chaque écolier que ce jeu de chaises musicales ne peut pas durer éternellement et ne durera pas. La réalité a une manière de s'affirmer et à un moment donné, ce schéma épuisera le bassin des imbéciles qui se retrouveront en train de prendre une part pathétique dans l'illusion collective d'une non-monnaie totalement inutile dans le monde réel. Les bitcoins sont totalement inadaptés à des fins monétaires, ils ne soutiennent aucune activité économique, ne sont pas adaptés aux transactions en tant qu'unité d'échange et ne peuvent jamais remplir aucune fonction au-delà d'une bulle spéculative vide.« Cette nouvelle classe d'escroquerie diverge de ce Ponzi classique d'une manière significative et juridiquement importante. Au lieu des salles enfumées, nous avons le brouillard d'obscurantisme post-vérité induit par notre nouveau paysage médiatique qui se nourrit d'illusion, de méfiance envers les experts et de confusion comme moyen d'obscurcir le mécanisme sous-jacent du schéma de redistribution des richesses. C'est l'essence de la raison pour laquelle nous appelons cette fraude un schéma “postmoderne“, les investisseurs sophistiqués comprennent parfaitement le mécanisme de la fraude et toutes les opérations sont effectuées en public, mais la fraude dépend de l'ignorance collective et / ou de l'excès de confiance sur le fait que des individus pourront jauger leur temps de sortie du marché correctement tandis que d'autres ne le feront pas. Ce n'est pas différent de l'erreur des joueurs qui croient d'une manière ou d'une autre que leur rotation de la roulette est en quelque sorte bénie par la chance. »Est-il nécessaire, selon vous, d'avoir des connaissances dans un domaine avant d'y investir ? Dans quelle mesure ?Avez-vous investi dans une cryptomonnaie ? Si oui, laquelle ?Êtes-vous parfois victime d'anxiété à cause de votre investissement ? Si oui, comment la gérez-vous ? Si non, que pouvez-vous conseiller à ceux qui en sont victimes ?Les thérapeutes sont-ils, selon vous, nécessaire pour des personnes en étant victime ? Doivent-ils nécessairement avoir une connaissance des cryptomonnaies pour pouvoir aider leurs patients ?