1 milliard d'utilisateurs en 2030 ;

2 milliards d'utilisateurs en 2035 ;

3 milliards d'utilisateurs en 2038 ;

4 milliards d'utilisateurs en 2041 ;

5 milliards d'utilisateurs en 2045 ;

etc.

Il existe plusieurs façons de mesurer l'adoption des cryptomonnaies, mais en fin de compte, cela fait référence au fait d'amener davantage de personnes à acheter des cryptomonnaies, à investir dans celles-ci et à les utiliser plus fréquemment de manière créative dans leur vie quotidienne. Bien que leur taux d'adoption ait augmenté ces dernières années, on ne sait toujours pas exactement à quoi ressemblera l'adoption continue. En effet, au-delà des actifs dans lesquels investir, l'adoption accrue des cryptomonnaies pourrait se traduire par l'ajout d'options de paiement en bitcoins dans les paniers d'achats des géants du commerce électronique.Elle pourrait également se traduire par le paiement des salaires en cryptomonnaies par les employeurs, par le paiement des factures par les ménages en cryptomonnaie, etc. Les cryptomonnaies ont de nombreux points de contact pour s'insérer dans l'économie réelle. Cependant, les experts estiment que l'adoption des technologies d'avant-garde suit généralement une courbe en S. Il convient donc de visualiser la position des cryptomonnaies sur ce type de diagramme, mais aussi par rapport à d'autres inventions, à titre de comparaison. Dans le cas du bitcoin, la cryptomonnaie est régulièrement comparée à Internet en matière de courbe d'adoption.Le bitcoin repose sur un réseau pseudonyme où chaque utilisateur peut avoir un nombre illimité d'adresses. Il est impossible de connaître le nombre exact d'utilisateurs du bitcoin à un moment donné. On peut cependant avoir une bonne idée du nombre d'adresses actives sur le réseau. Sur la base de ce nombre, des entreprises spécialisées dans l'analyse on-chain ont estimé que le nombre d'utilisateurs du bitcoin est actuellement d'environ 130*millions. Pour rappel, une courbe d'adoption en S est généralement divisée en 5 phases : "les innovateurs", "les adopteurs précoces", "la majorité précoce", "la majorité tardive" et "les retardataires".Selon le rapport, en septembre 2020, le bitcoin a franchi la barre des 100 millions d'utilisateurs. À ce jour, les 130 millions d'utilisateurs estimés placeraient le bitcoin au même niveau que l'adoption de l'Internet en nombre absolu entre 1997 et 1998. En sus, selon un rapport publié par la banque américaine Wells Fargo au début du mois, l'adoption des cryptomonnaies est comparable à celui d'Internet dans la seconde moitié des années 90. À cette époque, Internet avait connu une accélération importante du nombre d'utilisateurs, passant de 130 millions d'utilisateurs entre fin 1997 et début 1998 à 1 milliard d'utilisateurs fin 2005.L'image ci-dessus met en perspective les chiffres de l'adoption d'Internet avec les chiffres potentiels du bitcoin dans les années à venir si la comparaison reste pertinente. Le groupe indique que cela montre les potentielles prochaines étapes pour le bitcoin s'il continuait à suivre le rythme de la croissance d'Internet, soit :Le groupe a déclaré que le nombre d'utilisateurs d'Internet se situe actuellement autour de 5,2 milliards, soit un peu plus de 65 % de la population mondiale. Il ajoute que si le bitcoin devait atteindre le milliard d'utilisateurs d'ici la fin de la décennie, il est plus que probable que sa capitalisation serait égale à la capitalisation boursière de l'or, qui serait actuellement de 11 600 milliards de dollars (la plus forte capitalisation à ce jour). En comparaison avec la capitalisation boursière de certaines des plus grandes entreprises technologiques, c'est plus de 4 fois la capitalisation boursière d'Apple, plus de 5 celle de Microsoft et environ 9 fois celle d'Amazon.« La supériorité de la politique monétaire du bitcoin réside dans le fait qu'elle est programmatique », ont écrit les auteurs du rapport. Ainsi, l'on peut déjà connaître approximativement combien de bitcoins seront en circulation en 2030. Selon le groupe, à cette date, l'inflation annuelle de l'offre de nouvelles unités de bitcoins devrait être de 0,4 % et environ 98,02 % de tous les bitcoins devraient avoir été mis en circulation. Cela nous donne un chiffre d'environ 20,585 millions d'unités de bitcoins en circulation. À partir de cette hypothèse, ils s'attendent à ce que le bitcoin se négocie à 563 000 dollars d'ici 2030.« Nous n'en sommes pas encore là, et rien ne garantit que l'adoption du bitcoin continuera à suivre la courbe d'adoption en S d'Internet dans les années à venir. Cependant, c'est un scénario parmi d'autres à envisager. Comme vous pouvez le constater, cela aurait un impact majeur sur le prix du bitcoin », a déclaré le groupe. Enfin, il considère qu'à l'avenir, la principale limite à l'adoption du bitcoin sera l'adoption de l'Internet lui-même dans le monde entier. Ils rappellent en effet le fait que pour utiliser le bitcoin, il suffit d'avoir Internet et un moyen de s'y connecter : typiquement un smartphone ou un ordinateur.« Le dernier point intéressant de ce graphique que nous avons fourni est que, dans le schéma que suit actuellement la courbe d'adoption du bitcoin, nous sommes encore bien dans la phase des "innovateurs" », a conclu le groupe.Sources : la newsletter "In Bitcoin We Trust" Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des prévisions du groupe ? Reflètent-elles la réalité ?Selon vous, à quoi ressemblerait le marché du bitcoin une fois que toutes les unités seront extraites ?