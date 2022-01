Au-delà de la consommation d’énergie et des émissions de carbone

Qu'en pensent les protagonistes du sujet ?

Depuis janvier 2021, le cours du bitcoin a explosé, passant d’une valorisation à moins de 30 000 dollars à plus de 60 000 dollars, avant de s’écrouler, jusqu’à replonger sous le seuil symbolique 30 000 dollars en juin 2021. Pour mémoire, en octobre 2020, il y a donc tout juste un an, un bitcoin ne valait « que » 12 000 dollars : il s’agit donc d’une augmentation de plus de 400 % en un an. Le bitcoin a atteint les 66 923 $ ce 20 octobre 2021, marquant une reprise complète après un marasme de plusieurs mois.La plus grande crypto-monnaie semble avoir reçu un coup de pouce depuis le lancement de l'ETF ProShares Bitcoin Strategy, le premier fonds négocié en bourse approuvé par la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour investir dans les contrats à terme sur bitcoins. Le nouveau fonds, négocié à la Bourse de New York sous le symbole BITO, a collecté 570 millions de dollars d'actifs le premier jour et a accumulé 1 milliard de dollars de volume de transactions, le classant parmi les lancements les plus réussis de tous les temps.La Securities and Exchange Commission avait jusqu’ici toujours refusé les demandes de ce type, depuis 2013 — au moins dix gestionnaires d’actifs auraient demandé cette certification, sans succès. Raison avancée : il n’y aurait pas eu assez de preuves, à l’époque, que le marché du bitcoin pouvait résister aux tentatives de manipulation.En 2021, le réseau Bitcoin a traité 97 millions de transactions.Face à cette montée en puissance, Digiconomist s'est intéressé, comme chaque année, à son impact sur l'environnement.Selon les données révélées par Digiconomist, en 2021, Bitcoin était responsable de 0,54% de la consommation mondiale d'électricité. Il a consommé 134 TWh d'énergie, ce qui équivaut à la consommation annuelle de l'Argentine.Les estimations moyennes chiffrent à 1 386 KWh la consommation d'une transaction Bitcoin, ce qui permettrait de fournir de l'énergie à un foyer américain pendant au moins un mois et demi.Mais la consommation d'énergie élevée n'est qu'un des problèmes : l'empreinte carbone d'une seule transaction Bitcoin est de 658 kg de CO2, ce qui équivaut à l'empreinte carbone d'environ 1,5 million de transactions VISA.Les données montrent que, climatiquement parlant, les performances du Bitcoin ne sont pas bonnes et que les attentes ne sont pas très encourageantes face à 2022. Il est estimé que cette année le réseau Bitcoin consommera plus de 200 TWh, un chiffre similaire à ce qu'ils consomment ensemble les centres de données d'Amazon, Facebook et Google.De nouveaux ensembles de transactions (blocs) sont ajoutés à la blockchain de Bitcoin environ toutes les 10 minutes par des soi-disant mineurs. Lorsqu'ils travaillent sur la blockchain, ces mineurs ne sont pas obligés de se faire confiance. La seule chose à laquelle les mineurs doivent faire confiance est le code qui exécute Bitcoin. Le code comprend plusieurs règles pour valider les nouvelles transactions. Par exemple, une transaction ne peut être valide que si l'expéditeur possède réellement le montant envoyé. Chaque mineur confirme individuellement si les transactions respectent ces règles, éliminant ainsi le besoin de faire confiance aux autres mineurs.L'astuce consiste à faire en sorte que tous les mineurs se mettent d'accord sur le même historique de transactions. Chaque mineur du réseau est constamment chargé de préparer le prochain lot de transactions pour la blockchain. Un seul de ces blocs sera sélectionné au hasard pour devenir le dernier bloc de la chaîne. La sélection aléatoire dans un réseau distribué n'est pas facile, c'est donc là qu'intervient la preuve de travail. Dans la preuve de travail, le bloc suivant provient du premier mineur qui en produit un valide. C'est plus facile à dire qu'à faire, car le protocole Bitcoin rend très difficile pour les mineurs de le faire. En fait, la difficulté est régulièrement ajustée par le protocole pour garantir que tous les mineurs du réseau ne produiront qu'un seul bloc valide toutes les 10 minutes en moyenne. Une fois qu'un des mineurs parvient enfin à produire un bloc valide, il en informera le reste du réseau. Les autres mineurs accepteront ce bloc une fois qu'ils auront confirmé qu'il respecte toutes les règles, puis rejetteront le bloc sur lequel ils avaient travaillé eux-mêmes. Le mineur chanceux est récompensé par un montant fixe de jetons, ainsi que les frais de transaction appartenant aux transactions traitées dans le nouveau bloc. Le cycle recommence alors.Le processus de production d'un bloc valide est en grande partie basé sur des essais et des erreurs, où les mineurs font de nombreuses tentatives chaque seconde pour essayer de trouver la bonne valeur pour un composant de bloc appelé « nonce », et en espérant que le bloc terminé résultant correspondra aux exigences ( car il n'y a aucun moyen de prédire le résultat). Pour cette raison, l'exploitation de minage est parfois comparée à une loterie où vous pouvez choisir vos propres numéros. Le nombre de tentatives (hachages) par seconde est donné par le taux de hachage de votre équipement de minage. Cela sera généralement exprimé en Gigahash par seconde (1 milliard de hachages par seconde).Le cycle continu de minage de blocs incite les gens du monde entier à exploiter Bitcoin. Comme l'exploitation de minage peut fournir un solide flux de revenus, les gens sont très disposés à utiliser des machines énergivores pour en obtenir une partie. Au fil des ans, cela a entraîné une augmentation de la consommation totale d'énergie du réseau Bitcoin dans des proportions épiques, alors que le prix de la monnaie a atteint de nouveaux sommets. L'ensemble du réseau Bitcoin consomme désormais plus d'énergie qu'un certain nombre de pays. Si Bitcoin était un pays, il se classerait comme indiqué ci-dessous.Outre la comparaison précédente, il est également possible de comparer la consommation d'énergie de Bitcoin à certains des pays les plus consommateurs d'énergie au monde. Le résultat est présenté ci-après.Malheureusement, les effets négatifs du bitcoin ne s'arrêtent pas là. La courte durée de vie des appareils de minage peut entraîner une quantité importante de déchets électroniques dans les années à venir. Les dispositifs de minage exacerbent également la pénurie mondiale actuelle de puces en se disputant les mêmes puces que les appareils électroniques personnels et les véhicules électriques, qui jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le changement climatique.Les pays où l'électricité est bon marché, comme l'Iran, peuvent créer de nouvelles sources de revenus grâce au minage du bitcoin. Cette évolution peut permettre à l'Iran d'atténuer les sanctions économiques imposées aux exportations de pétrole. L'activité minière en Iran représente déjà 8 % de la puissance de calcul totale du réseau de bitcoin.Heureusement, il n'est pas impossible que les régulateurs mettent un terme à cette situation. « Vous pouvez faire beaucoup pour résoudre ces problèmes. Les installations minières sont généralement centralisées. Elles sont assez faciles à cibler », a expliqué le chercheur néerlandais Alex de Vries, fondateur de Digiconomist.Si le bitcoin est une monnaie décentralisée, de nombreux aspects de l'écosystème qui l'entoure ne le sont pas. Les mineurs à grande échelle peuvent facilement être visés par des tarifs d'électricité plus élevés, des moratoires ou, dans le cas le plus extrême, la confiscation des équipements utilisés.En outre, la chaîne d'approvisionnement des dispositifs spécialisés dans le minage des bitcoins est concentrée entre une poignée d'entreprises seulement. Les fabricants comme Bitmain peuvent être soumis à des taxes supplémentaires comme les fabricants de tabac ou être limités dans leur accès à la production de puces. Les décideurs politiques peuvent même être plus restrictifs à l'égard de certaines cryptomonnaies en les excluant des marchés d'actifs numériques centralisés. L'article note que des actions conjointes et coordonnées seraient nécessaires pour être réellement efficaces.Des médias d’Iran ont rapporté en janvier dernier que la compagnie d'électricité Tanavir, gérée par l'État, avait fermé un assez grand centre d’extraction de monnaie numérique géré par les Chinois et les Iraniens dans le pays. L'opération aurait été arrêtée en raison de sa consommation excessive d'électricité. En effet, les autorités iraniennes imputent les pannes d’électricité et l'aggravation de la pollution atmosphérique dans les villes du pays à la déperdition d'énergie causée par les opérations d'extraction de la monnaie électronique Bitcoin.De Vries note que « nous sommes limités aux informations dont nous disposons aujourd'hui », et il met en garde contre les prédictions concernant les tendances futures du bitcoin. « Qui sait ce qui se passera en 2024 ? Peut-être que tout le monde utilise le bitcoin, peut-être que personne ne l'utilise, peut-être que tout le monde l'a oublié, cela pourrait aussi être le cas », a-t-il dit.Selon une étude publiée en 2018, si le Bitcoin est adopté à des taux similaires à ceux d’autres technologies, telles que les cartes de crédit, il pourrait augmenter les températures mondiales de 2°C en moins de deux décennies. Un rapport des Nations Unies sur les changements climatiques, sorti un peu plus tôt à cette époque, a révélé qu'une augmentation de la température de plus de 1,5°C aurait des effets climatiques irréversibles et catastrophiques. Et de penser que le Bitcoin seul pourrait augmenter la température globale de 2°C d'ici deux décennies.Selon un commentateur, « Les blockchains de type "proof of work" devraient être interdites par les différents gouvernements pour cette seule raison. À ce stade, le BTC est une bulle spéculative qui profite à un très petit groupe au détriment du reste d'entre nous. Je suis également très frustré par l'impact du minage (plus l’ETH et autres) sur l'offre mondiale de GPU ».Les partisans de Bitcoin disent que les estimations de l'empreinte carbone du Bitcoin sont surestimées. Et si les ordinateurs qui exploitent et aident à traiter des bitcoins sont connectés à un réseau électrique qui utilise l'énergie éolienne et solaire, ajoutent-ils, le minage et l'utilisation deviendront plus propres avec le temps.« Nous pensons que la cryptomonnaie sera à terme alimentée entièrement par une énergie propre, éliminant son empreinte carbone et favorisant l'adoption des énergies renouvelables à l'échelle mondiale », a déclaré Jack Dorsey, fondateur de Square, dans un communiqué dans le cadre d'un engagement pour son entreprise pour avoir une empreinte de carbone nulle d'ici 2030. La société a engagé 10 millions de dollars pour investir dans de nouvelles « technologies d'énergie verte au sein du minage de Bitcoin, et vise à accélérer sa transition vers une énergie propre ».Sur ce point, Bill Gates, qui se considère comme un sceptique Bitcoin sans rapport avec les problèmes climatiques, dit qu'il est possible que les défis puissent être surmontés, mais il n'était pas encore convaincu. « Si c’est de l’électricité verte et qu’elle n’évince pas d’autres utilisations, alors peut-être que cela marchera », a-t-il déclaré.Plusieurs entreprises travaillent sur des idées contre-intuitives pour rendre le Bitcoin vert. Il y a quelques jours, Seetee, une société d'investissement impliquée dans la cryptomonnaie, a déclaré qu'elle prévoyait d'investir dans « des opérations de minage de bitcoin qui transfèrent de l'électricité échouée ou intermittente sans demande stable localement – énergie éolienne, solaire, hydroélectrique – vers des actifs économiques pouvant être utilisés n'importe où ».En d'autres termes, la société prévoit de construire de l'énergie éolienne et solaire dans des endroits qui pourraient ne pas être parfaitement situés pour la technologie et utilisera l'énergie supplémentaire pour miner du Bitcoin, ce qui fera gagner de l'argent. « Le Bitcoin est, à nos yeux, une batterie économique à équilibrage de charge, et les batteries sont essentielles à la transition énergétique nécessaire pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris », a déclaré la société dans son annonce.Il existe également de nouvelles façons de mener des transactions Bitcoin plus écologiques. Par exemple, les utilisateurs peuvent passer par le Lightning Network. Le Lightning Network est proposé en 2015 par les développeurs Joseph Poon et Thaddeus Dyria. Ce réseau fonctionne comme un « layer ». Un layer est une surcouche, un protocole supplémentaire permettant de créer des canaux de paiement sans passer directement par la blockchain (ici, la blockchain Bitcoin).Les transactions ne sont donc pas directement validées dans la blockchain. Le Lightning Network archive les informations de chaque transaction et envoie au réseau Bitcoin un message simplifié contenant uniquement le solde final. À l’issue de chaque transaction, le canal de paiement est fermé et le solde final de la transaction est sécurisé sur la blockchain Bitcoin.PayPal fait également valoir que ces nouveaux protocoles peuvent modifier l'empreinte carbone de Bitcoin: « Non seulement nous évaluons l'impact climatique de la cryptomonnaie, qui est concentrée sur Bitcoin, mais aussi l'ensemble du secteur évolue dans les normes d'évaluation et de mesure du potentiel environnemental des impacts et des protocoles plus écoénergétiques font leur apparition. »Source : Digiconomist Quelle lecture en faites-vous ?