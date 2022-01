Wonderland, basé sur Avalanche, a été l'un des protocoles de cryptomonnaie les plus populaires ces derniers mois. Dans un tweet, le fondateur de Wonderland, Daniele Sestagalli, a confirmé les allégations disant qu'il était au courant de l'identité de Sifu et de ses liens avec QuadrigaCX : « Je veux que tout le monde sache que j'étais au courant et que j'ai décidé que le passé d'un individu ne détermine pas son avenir », a tweeté Sestagalli. Patryn, qui a changé deux fois de nom légal, était le cofondateur de QuadrigaCX, une bourse canadienne qui a fermé après que le partenaire de Patryn, Gerald Cotten, soit soudainement décédé en Inde en 2018 alors qu'il devait aux utilisateurs environ 190 millions de dollars en crypto au taux de change de l'époque. Patryn et Cotten se seraient séparés en 2016. Plus tard, les enquêteurs ont déterminé que Cotten exploitait QuadrigaCX comme une chaîne de Ponzi vers la fin de sa vie.« Un stratagème classique de Ponzi est une fraude financière dans laquelle des individus effectuent des manipulations bancaires ainsi que des manipulations des états comptables pour payer continuellement de nouveaux investisseurs grâce à d'anciens investisseurs tout en maintenant l'illusion des rendements. En termes économiques, investir dans un système de Ponzi est un jeu à somme négative et est une forme de jeu comme le poker ou la roulette. Le jeu est une consommation et, contrairement aux entreprises productives, rien de valeur n'est créé à partir du processus. Il y a une réserve d'argent fixe et chaque personne qui fait un profit le fait nécessairement au détriment de quelqu'un d'autre qui perd. Tout gagnant unique est nécessairement payé par plusieurs perdants. Les jeux à somme négative ne génèrent pas, dans l'ensemble, de la richesse ou de l'utilité et redistribuent simplement les fonds d'entrée à différents participants. Il y a un rendement attendu négatif de s'engager dans cette classe d'activités. »Patryn aurait même été reconnu coupable de plusieurs crimes, notamment de fraude informatique et de fraude bancaire et de crédit. Après les tweets originaux qui ont révélé que Sifu est Patryn, Daniele Sestagalli, le fondateur de Wonderland, a confirmé l'allégation. Sestagalli est un développeur prolifique qui est derrière de multiples projets DeFi, notamment le jeton Magic Internet Money (MIM) d'Abracadabra.« Je veux que tout le monde sache que j'étais conscient de cela et que j'ai décidé que le passé d'un individu ne détermine pas son avenir. Je choisis d'apprécier le temps que nous avons passé ensemble sans connaître son passé plus que tout », a écrit Sestagalli sur Twitter. Il a ensuite publié une déclaration expliquant qu'il a découvert la véritable identité de Sifu il y a un mois. « Je suis d'avis de donner une seconde chance, comme je l'ai mentionné sur Twitter. J'ai vu la communauté très divisée sur mon choix de le maintenir comme responsable de la trésorerie après avoir découvert qui il était et son passé », a écrit Sestagali. « Quoi qu'il en soit, ce qui est arrivé est arrivé. Maintenant que j'ai pris le temps de réfléchir, j'ai décidé qu'il devait se retirer jusqu'à ce qu'un vote pour sa confirmation soit mis en place. Wonderland a le droit de décider qui gère sa trésorerie, pas moi ni le reste de l'équipe de Wonderland », a-t-il ajouté.Certains analystes continuent d’affirmer que les cryptomonnaies sont une gigantesque chaîne de Ponzi . Les cryptomonnaies ne seraient pas seulement un mauvais investissement ou une bulle spéculative. « C'est pire que cela : c'est une véritable fraude », déclare Sohale Andrus Mortazavi, chroniqueur spécialiste des cryptomonnaies. « Toutes les cryptomonnaies et l'industrie dans son ensemble reposent sur la manipulation du marché, sans laquelle elles ne pourraient exister à grande échelle », affirme-t-il.Certains spéculateurs vont jusqu’à dire que les cryptomonnaies peuvent mener l’humanité au chaos (dû au changement climatique). Ce serait semble-t-il possible si l'adoption de celles reconnues énergivores comme le bitcoin se fait à des taux similaires à ceux de technologies comme les cartes de crédit. La méthode la plus courante pour produire des actifs cryptographiques nécessite d'énormes quantités d'électricité et génère d'importantes émissions de dioxyde de carbone. Les producteurs d’actifs cryptographiques souhaitent utiliser davantage d'énergie renouvelable.QuadrigaCX était une bourse de cryptomonnaies canadienne populaire cofondée par Patryn, qui serait parti en 2016. En 2018, l'un des cofondateurs, Gerald Cotten, 30 ans, est décédé en Inde en raison de complications liées à la maladie de Crohn, selon des documents judiciaires déposés par sa femme. Selon la déclaration sous serment qu'elle a faite à l'époque, Cotten était le seul à contrôler les clés privées de la bourse, ce qui signifie que sa mort a verrouillé tous les fonds des utilisateurs. Cotten les avait prétendument en « stockage à froid », c'est-à-dire qu'elles étaient stockées sur un disque dur chiffré ou une clé USB.Il s'est avéré que QuadrigaCX ne pouvait pas couvrir la demande de retraits lorsque les prix des cryptomonnaies se sont effondrés, et a commencé à fonctionner comme une simple chaîne de Ponzi, comme l'ont finalement déterminé les autorités provinciales. Pour aggraver les choses, Cotten jouait lui-même l'argent des utilisateurs, 115 millions de dollars étant attribués aux transactions frauduleuses de Cotten, selon les régulateurs provinciaux. Cotten a également perdu 28 millions de dollars sur des plateformes de cryptomonnaies tierces, et seulement 46 millions de dollars ont été récupérés.Voici, ci-dessous, la dernière déclaration du fondateur de Wonderland, Daniele Sestagalli, sur les derniers développements de Wonderland :« Je tiens à faire cette déclaration, en raison des événements des dernières 24 heures. Pour résumer ce qui s'est passé, on a appris que Sifu, qui dirigeait le Wonderland Treasury, était auparavant cofondateur de QuadrigaCX, et avait déjà eu d'autres problèmes dans le passé. J'ai découvert cela il y a un mois, je suis d'avis de donner des secondes chances, comme je l'ai mentionné sur Twitter. J'ai vu la communauté très divisée sur mon choix de le maintenir comme gestionnaire de trésorerie après avoir découvert qui il était et son passé. Quoi qu'il en soit, ce qui est arrivé est arrivé. Maintenant que j'ai pris le temps de réfléchir, j'ai décidé qu'il devait se retirer jusqu'à ce qu'un vote pour sa confirmation soit mis en place. Wonderland a le droit de dire qui gère sa trésorerie, pas moi ou le reste de l'équipe de Wonderland. »« Il n'est pas facile de prendre ce genre de choix, ceux qui me connaissent et qui ont eu le temps d'écouter et de suivre mon parcours dans DeFi peuvent confirmer que je n'ai aucun parti pris pour qui que ce soit, j'ai appris à faire confiance aux gens et à me faire ma propre opinion sur eux plutôt que de simplement écouter le bruit. Cela m'a conduit à des amitiés incroyables et aussi à des fins dramatiques. Cela dit, je dois mener cette communauté par l'exemple et m'assurer que tout le monde peut exprimer ses opinions et ne pas prendre les miennes pour argent comptant. Tous les fonds de wonderland sont gérés par une multi-signature, toute fraude liée à cela doit être coupée maintenant, car ils sont sécurisés par moi et l'équipe de wonderland. Le rachat aura toujours lieu et l'équipe travaille sur le déploiement des produits que nous avons mentionné qu'il aurait besoin d'être déployé. »Sources : Coindesk Quel est votre avis sur ces histoires d'arnaque dans l'écosystème des cryptomonnaies ?Daniele Sestagalli, fondateur de Wonderland, décide de donner une seconde chance à Sifu, après s'avoir découvert que ce dernier aurait un passé de fraudeur. Que pensez-vous de cette décision ? Bonne ou mauvaise ?