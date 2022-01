L'opinion publique sur la cryptomonnaie est divisée entre ceux qui la considèrent comme la monnaie du futur et ceux qui la considèrent comme une escroquerie . Selon la FTC, de nouveaux types d'escroqueries impliquant des cryptomonnaies et des achats en ligne sont devenus plus populaires. Dans un rapport publié jeudi, et qui se concentre le marché américain, la FTC a déclaré que les escroqueries en lien avec les cryptomonnaies ont connu une nette augmentation sur les médias sociaux. « Les escrocs ont clairement constaté que les médias sociaux sont l'un des endroits les plus rentables pour commettre une fraude », a écrit la FTC.Selon le document, plus de 95 000 Américains victimes de fraude ont déclaré avoir été contactés pour la première fois sur les médias sociaux - soit plus du double du nombre de 2020, et 19 fois plus qu'en 2017. De nombreux jeunes consommateurs se sont fait escroquer, car désormais les adultes âgés de 18 à 39 ans ont signalé des pertes dues à la fraude à un taux 2,4 fois plus élevé que les adultes de 40 ans et plus. Plus d'une personne sur quatre ayant signalé avoir été victime d'une fraude l'année dernière a déclaré avoir vu pour la première fois un post, un message ou une annonce sur les médias sociaux qui avait suscité l'escroquerie.En excluant les rapports qui n'indiquaient pas de méthode de contact, les escroqueries sur les médias sociaux ont représenté 26 % des pertes attribuées à la fraude en 2021 (770 millions de dollars), suivies par les sites Web et les applications à 19 % (554 millions de dollars), puis par les appels téléphoniques à 18 % (546 millions de dollars). Toutefois, la FTC note que les pertes individuelles médianes étaient les plus élevées avec la fraude téléphonique à 1 110 dollars, contre 468 dollars pour la fraude sur les médias sociaux. Les données indiquent que c'est sur Facebook et Instagram que la plupart de ces escroqueries sur les médias sociaux ont eu lieu.En ce qui concerne les escroqueries à la romance en ligne, plus d'un tiers des utilisateurs ont déclaré que la première prise de contact avec l'arnaqueur s'était faite sur Facebook ou Instagram. Plus précisément, 23 % des escroqueries à la romance ont eu lieu sur Facebook et 13 % sur Instagram. Le rapport note que ces escroqueries commençaient par une demande d'ami apparemment innocente, suivie d'une conversation douce, puis d'une demande d'argent. Pendant ce temps, plus de la moitié, soit environ 54 %, des escroqueries à l'investissement en 2021 ont commencé par les plateformes de médias sociaux.Sur les réseaux sociaux, les escrocs promouvaient de fausses opportunités d'investissement ou se connectaient directement avec les gens pour les encourager à investir. Instagram a été populaire auprès des escrocs ici, représentant 36 % des escroqueries à l'investissement, suivi par Facebook à 28 %, puis les applications de messagerie WhatsApp et Telegram à 9 % et 7 %, respectivement. Selon la FTC, les cryptomonnaies constituent désormais un terrain de jeu très lucratif pour les escrocs. L'enquête a en effet révélé qu'une grande majorité des escroqueries à l'investissement concernent désormais les cryptomonnaies.En 2021, les cryptomonnaies étaient le mode de paiement dans 64 % des escroqueries à l'investissement sur les médias sociaux signalées à la FTC. Les applications et services de paiement étaient les méthodes de paiement utilisées dans 13 % des cas, suivies des virements ou paiements bancaires dans 9 % des cas. Bien que les escroqueries à la romance et à l'investissement continuent de représenter les pertes les plus importantes en matière de montant, les escroqueries les plus signalées à la FTC impliquent des consommateurs qui tentent d'acheter quelque chose qu'ils ont vu pour la première fois sur les médias sociaux.Dans la plupart des cas, les gens essayaient d'acheter quelque chose qu'ils ont vu commercialiser sur Facebook ou Instagram. En 2021, 45 % des rapports envoyés à la FTC au sujet de l'argent perdu dans des escroqueries sur les médias sociaux étaient liés à des achats en ligne. Près de 70 % d'entre eux concernaient des personnes qui avaient passé une commande, généralement après avoir vu une publicité sur les médias sociaux, mais qui n'ont ensuite jamais reçu la marchandise. Certains ont également noté que les annonces les dirigeaient vers des sites Web "sosies", conçus pour leur faire croire qu'ils achetaient auprès d'un véritable détaillant en ligne.Le rapport ajoute que Facebook et Instagram ont servi de plateformes de choix pour neuf de ces escroqueries sur dix. L'augmentation des escroqueries en ligne n'est pas seulement un problème pour les consommateurs qui perdent de l'argent - elle est néfaste pour l'ensemble de l'écosystème du commerce électronique et les activités des entreprises de médias sociaux. Ces dernières années, Facebook et Instagram ont investi massivement pour faire des achats en ligne un élément central de leurs services, promettant de mettre en relation les annonceurs avec des clients ciblés.Les applications appartenant à Meta comprennent également désormais leurs propres sections "Shop", où les consommateurs peuvent parcourir les marchandises et passer directement à la caisse - sans avoir à se rendre sur un site Web externe. Mais si les consommateurs commencent à se méfier de la légitimité des détaillants en ligne présentés sur ces plateformes, ils pourraient à l'avenir hésiter à faire leurs achats à partir des médias sociaux. Pour Meta, un changement dans le comportement d'achat des consommateurs aurait plus d'importance aujourd'hui qu'au cours des années passées.En effet, l'activité publicitaire plus importante de l'entreprise a été affectée par les changements de confidentialité d'Apple sur iOS qui permettent aux consommateurs de refuser le suivi. Anticipant le changement de marché qui résulterait de cette capacité réduite à personnaliser les publicités, Meta a diversifié ses revenus en créant des boutiques in-app où elle peut capturer davantage de données de première partie basées sur les achats des consommateurs au sein de sa propre plateforme. Elle exploite également de nouvelles sources de revenus issues de l'économie des créateurs, comme les abonnements et les pourboires.La FTC a indiqué que les escroqueries liées à l'investissement, à la romance et au commerce électronique représentaient ensemble 70 % des escroqueries sur les médias sociaux en 2021, mais que d'autres types de fraudes étaient également associés aux plateformes sociales. Le rapport ne les a toutefois pas ventilés par catégorie.Source : Le rapport de la FTC Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du rôle des cryptomonnaies dans l'augmentation des escroqueries en ligne ?Selon vous, qu'est-ce qui explique la hausse des cas d'escroqueries sur les médias sociaux ? Les utilisateurs peuvent-ils s'en préserver ?