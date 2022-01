établir la commission de politique sur le bitcoin et les cryptomonnaies, qui sera chargée d'identifier l'utilité des monnaies qui peuvent être reconnues comme monnaie acceptée au Texas. Cela permettra aux échanges de se faire avec Bitcoin et donnera confiance pour augmenter les moyens d'échange alternatifs qui seront complémentaires au dollar américain ;

déclarer le bitcoin comme monnaie légale pour les transactions de ses citoyens et entreprises ;

travailler avec les producteurs d'énergie, les détaillants en électricité et les mineurs de bitcoins et de cryptomonnaies pour établir un réseau énergétique plus robuste et plus fiable. Promouvoir l'utilisation de gaz torché ou ventilé pour l'extraction de bitcoins et de cryptomonnaies ;

protéger les citoyens et les entreprises de l'ingérence du gouvernement fédéral et de l'inflation induite par la Réserve fédérale en réservant une partie des fonds de réserve de l'État à Bitcoin et en éliminant les obstacles aux citoyens qui possèdent, minent et effectuent des transactions en Bitcoin ;

protéger les propriétaires et les mineurs de bitcoins et de cryptomonnaies basés au Texas contre les réglementations fédérales ;

interdire aux localités de réglementer les mineurs de Bitcoin et les détenteurs de Bitcoin.

Huffines ajoute encore : « il est clair que le gouvernement fédéral essaie de fermer ou de limiter les Texans épris de liberté qui investissent dans Bitcoin, et sans un gouverneur courageux qui s'opposera à eux, ils le feront. » Don Huffines est un Texan de la cinquième génération, également entrepreneur autodidacte. Conservateur convaincu, Huffines se bat pour protéger les élections des Texans, éliminer progressivement les impôts fonciers et sécuriser la frontière une fois pour toutes. Huffines défie Greg Abbott par la droite dans la primaire républicaine du Texas. Les Texans méritent un leadership. Pas d'excuses.L'automne dernier, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a réuni des dizaines de négociants en cryptomonnaies à Austin, où ils ont discuté de la consommation d'électricité et de la possibilité de renforcer le réseau électrique de l'État, une priorité absolue après que le gel de l'hiver dernier a provoqué des pannes qui ont fait des centaines de morts.Les défenseurs de l'industrie feraient ce discours au gouverneur depuis des années. L'idée est que les réseaux d'ordinateurs des mineurs demanderaient tellement d'électricité que quelqu'un viendrait construire d'autres centrales électriques, ce dont le Texas a cruellement besoin. Si le réseau se met à vaciller, comme ce fut le cas lorsque la tempête hivernale Uri a gelé les centrales électriques en février 2021, les mineurs pourraient rapidement fermer leurs portes afin d'économiser l'énergie pour les foyers et les entreprises. Au moins deux mineurs de bitcoins se sont déjà portés volontaires pour le faire.Il n'y a aucune garantie que quelqu'un construise davantage de centrales ou s'éteigne simplement parce qu'on le lui demande. Il est même possible que l'idée se retourne contre eux et accroisse la pression sur le réseau en général. Mais lors de la réunion d'octobre dernier au palais du gouverneur, Abbott a clairement indiqué qu'il comptait sur l'aide des mineurs lorsque le réseau électrique serait confronté à des mois plus froids. Aidez-moi à passer l'hiver, a dit le gouverneur, selon quatre personnes qui ont assisté à la réunion.Passer l'hiver pourrait être la clé du succès politique de Abbott, qui se présente pour sa réélection. Il est confronté à deux adversaires principaux lors de la primaire républicaine du 1er mars et à un combat plus difficile en novembre contre le démocrate Beto O'Rourke. La grille est l'un des rares flancs faibles du gouverneur : le plus récent sondage de l'Université du Texas/Texas Tribune, datant d'octobre, montre que 60 % des Texans désapprouvent la façon dont les dirigeants de l'État ont géré la fiabilité du réseau.« Il faut une approche vraiment réfléchie pour introduire des gigawatts de Bitcoin dans le système », a déclaré Doug Lewin, consultant en énergie à Austin. Selon lui, les régulateurs doivent exiger que les mineurs s'arrêtent en cas de crise, au lieu de le faire de manière volontaire. « Nous devons nous assurer que si nous nous rapprochons de la pénurie, les gens ne minent plus de bitcoins ».M. Abbott embrasse une industrie qui se considère comme une forme de finance libertaire, libre de l'ingérence des banques et des gouvernements, un idéal qui plaît à ses principaux électeurs républicains. Ce soutien, ainsi que l'électricité bon marché et la réglementation quasi nulle du Texas, ont contribué à inciter de grandes entreprises comme Riot Blockchain Inc, le groupe Bitdeer basé à Singapour et la société britannique Argo Blockchain Plc à construire certaines des plus grandes mines de bitcoins du monde dans l'État.Au total, il y a sept grands mineurs et plus de 20 plus petits au Texas, selon le groupe de lobbying Texas Blockchain Council. Abbott et les législateurs républicains ont pris certaines des mesures les plus agressives aux États-Unis pour attirer l'industrie. En mai dernier, le Texas est devenu l'un des rares États à faciliter la détention d'actifs cryptographiques par les entreprises et à les utiliser comme garantie pour les prêts. Abbott a également créé le Work Group on Blockchain Matters, composé d'experts et d'initiés du secteur.« Il voit cette énorme opportunité, je crois, autour du secteur de l'énergie », a déclaré Christopher Calicott, directeur général de la société de capital-risque Trammell Venture Partners à Austin, qui fait partie du groupe de travail d'Abbott sur la cryptomonnaie.Pour Huffines, en tant que leader de l'innovation, « le Texas doit être à la tête de la nation en matière d'adoption du bitcoin et des cryptomonnaies. Non seulement en reconnaissant, soutenant et promouvant l'industrie, mais aussi en utilisant nos ressources naturelles et le pouvoir de notre État pour légitimer le bitcoin en tant que réserve de valeur, moyen d'échange et unité de compte. »Le candidat au poste de Gouverneur estime que le Texas doit empêcher le gouvernement fédéral de fermer l'industrie et de discriminer les détenteurs de bitcoins. « Il est clair que le gouvernement fédéral essaie de fermer ou de limiter les investissements en bitcoins des Texans épris de liberté, et sans un gouverneur courageux qui s'y opposera, ils le feront. »Lorsque je serai gouverneur, le Texas sera le leader de notre nation en matière de Bitcoin en accomplissant la politique suivante : Le marché des cryptomonnaies connaît actuellement une chute qui inquiète , sa valeur globale ayant perdu 130 milliards de dollars au cours des seules dernières 24 heures. Le prix du bitcoin a chuté de 4,3 % le 22 janvier en Europe pour atteindre 35 127 dollars, son plus bas niveau depuis juillet 2021. Le bitcoin a désormais perdu près d'un quart de sa valeur cette année. L'Ether est également en chute libre et s'échange actuellement à environ 2 373 dollars. Les deux principales cryptomonnaies en termes de valeur marchande ont chuté d'environ 50 % par rapport à leur sommet historique de novembre, lorsque le bitcoin a atteint environ 69 000 dollars et l'éther 4 878 dollars.« La déroute des cryptomonnaies survient alors que les investisseurs se sont débarrassés des actions des entreprises technologiques en raison des attentes de la Réserve fédérale américaine, qui souhaite mettre un frein à sa politique monétaire pandémique pour lutter contre l'inflation », indique le Financial times. La hausse des rendements des actifs à faible risque comme les obligations d'État américaines rend moins attrayants les rendements potentiels des investissements spéculatifs comme les cryptomonnaies, selon les analystes.Source : Annonce de Huffines Quel est votre avis sur le sujet ?