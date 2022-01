Fondée en 2014, Signal est devenue l'une des applicatons les plus fiables et les plus en vue pour la messagerie chiffrée. Le service compte plus de 40 millions d'utilisateurs mensuels et est régulièrement recommandé dans les guides de sécurité. Établie en tant qu'organisme à but non lucratif, l'entreprise n'est pas financée par la publicité ou les ventes d'applications, et compte plutôt sur les dons et un programme de soutien récemment lancé.« C'est une nouvelle année, et j'ai décidé que c'est le bon moment pour me remplacer en tant que PDG de Signal », a déclaré Marlinspike, dont le vrai nom est Matthew Rosenfeld. Depuis son lancement , Signal est devenu massivement populaire pour son service de messagerie chiffrée. « Les gens trouvent de plus en plus de valeur et de tranquillité d'esprit dans Signal (une technologie construite pour eux et non pour leurs données), et sont de plus en plus disposés à la soutenir », a écrit Marlinspike.Marlinspike a déclaré qu'il resterait au conseil d'administration de Signal et qu'il chercherait un nouveau PDG, mais le cofondateur de WhatsApp, Brian Acton, assurera l'intérim. Acton a fondé WhatsApp en 2009. Facebook a acquis le service de messagerie en 2014. Acton a quitté WhatsApp en 2017.L'application a connu une ruée de nouveaux utilisateurs au début de l'année 2021 en réponse à la nouvelle politique de confidentialité de son concurrent WhatsApp ; mais ce succès n'a pas été sans controverse. Des travailleurs au sein de Signal ont fait part de leurs préoccupations quant au fait que le refus de l'entreprise de maintenir des politiques de contenu pourrait conduire à une mauvaise utilisation potentielle du service. Les récents efforts de Signal pour intégrer des paiements en crypto-monnaies par le biais de MobileCoin n'ont fait qu'accroître ces préoccupationsMarlinspike n'est pas le seul fondateur de ces derniers mois à s'éloigner de sa création après que la joie de faire des choses ait été progressivement supplantée par des questions difficiles et fastidieuses de business et de politique. Jack Dorsey chez Twitter, Jeff Bezos chez Amazon, Mark Zuckerberg qui fait de Facebook une "entreprise métaverse", une nouvelle génération de fondateurs de Web3 qui réinventent la technologie de la blockchain : l'envie de tout casser et de repartir à zéro est omniprésente dans la Silicon Valley et, après deux ans d'enfermement, il est difficile d'en vouloir à ceux qui veulent essayer.Cependant, ce n'est pas parce que les fondateurs en ont assez que toutes les questions épineuses peuvent être mises de côté. Dans le cas de Signal, les besoins primaires sont doubles : d'une part, augmenter le nombre de personnes qui font des dons pour soutenir le développement de l'application et rendre le projet autonome ; d'autre part, éviter tout problème réglementaire découlant de la décision controversée de la société de combiner des conversations chiffrées avec des paiements intraçables.Source : Signal Quel est votre avis sur le sujet ?