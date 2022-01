Breakthrough Energy Catalyst est un fonds qui siège au sein du Breakthrough Energy Group plus large qui a été fondé par Gates en 2015. Sa branche Breakthrough Energy Ventures fournit du capital-risque à des start-ups de technologies vertes et compte parmi son conseil d'administration et ses investisseurs d'autres fondateurs d'entreprises de premier plan, tels que Mukesh Ambani, Jeff Bezos, Masayoshi Son et Sir Chris Hohn. Breakthrough Energy Catalyst, qui a levé 1,5 milliard de dollars de capitaux privés auprès de philanthropies et d'entreprises, investira dans quatre domaines clés : le captage direct de l'air, l'hydrogène vert, le carburant d'aviation et les technologies de stockage de l'énergie.Jonah Goldman, directeur général de Breakthrough Energy Catalyst, a déclaré que le fonds mobiliserait jusqu'à 15 milliards de dollars, soit dix fois l'investissement initial, en utilisant des structures financières et des accords de partenariat innovants. « Nous sommes le financement du dernier kilomètre et donc, nous serons le capital le plus risqué dans ce domaine. Nous essayons vraiment de démontrer quelles sont les voies technologiques qui seront les plus efficaces », explique Goldman.Le nouveau fonds Breakthrough Energy Catalyst fournira trois types de capitaux (des dons philanthropiques, des prises de participation sur le marché secondaire et des accords d'écoulement de produits) pour financer de grands projets qui ne seraient pas financièrement viables autrement. Il se concentrera sur la création de marchés pour les produits et technologies verts et sur la réduction du coût de production de matériaux tels que l'acier et l'hydrogène verts. Cette initiative a suscité l'intérêt du groupe sidérurgique ArcelorMittal et du constructeur automobile GM, qui figurent parmi les premiers bailleurs de fonds.Selon le professeur Richard Templer, directeur de l'innovation au Grantham Institute de l'Imperial College de Londres, les investissements privés et philanthropiques dans les technologies propres ont fortement augmenté depuis le début de la pandémie. « C'est du capital patient, c'est du grand capital », a déclaré Templer. « Par le passé, les investisseurs en capital-risque se contentaient de dire : c'est un projet d'ingénierie, ce n'est pas pour nous... Mais cette situation est en train de changer et de nouveaux modèles de financement sont en cours d'élaboration », a-t-il ajouté.L'un des objectifs de Breakthrough Energy Catalyst (qui ne s'attend pas à générer des retours financiers normaux) est de réduire la "prime verte" pour des produits tels que le carburant d'aviation durable. La prime verte désigne le coût supplémentaire d'un produit vert par rapport à son homologue non durable, tel que le kérosène ordinaire. Un exemple pourrait être une raffinerie de carburant d'aviation durable, a déclaré Goldman, où la technologie est éprouvée mais où l'économie n'a pas soutenu la production à grande échelle. American Airlines fait partie des entreprises qui ont contribué au fonds.« Il y a six façons différentes de produire du carburant d'aviation durable, et nous savons qu'elles fonctionnent toutes et qu'elles ont toutes des défis différents. Nous devons simplement en construire un certain nombre pour voir où nous sommes capables d'obtenir des réductions de la prime verte, grâce à des choses comme l'apprentissage de l'ingénierie », a déclaré Goldman.Plusieurs gouvernements ont apporté leur soutien au fonds, notamment le ministère américain de l'énergie, le Royaume-Uni et l'UE, où il a conclu un partenariat d'un milliard de dollars avec la Commission européenne. Dans cette structure inhabituelle, les projets soutenus par le Breakthrough Energy Catalyst seront en partie financés par des accords d'achat à long terme conclus avec des clients disposés à payer pour des produits durables ; des contrats pour de l'acier vert ou pour du carburant d'aviation durable, par exemple. « Ces projets sont énormes, qui vont nécessiter beaucoup de capitaux. Nous savons que vous pouvez le faire. Il faut juste voir si vous pouvez le faire à grande échelle de manière économique. C'est ce que toutes ces choses ont en commun. Elles ont toutes besoin d'une intervention pour pouvoir passer à cette prochaine étape de démonstration commerciale et commencer réellement à construire des marchés », a ajouté Goldman.En somme le fonds Breakthrough Energy Catalyst vise à créer des marchés pour les produits et technologies verts et à réduire le coût de fabrication de matériaux tels que l'hydrogène vert et l'acier vert. Dans le passé, Gates a soutenu un certain nombre de projets verts. En novembre, le milliardaire a annoncé son soutien à un projet de centrale nucléaire expérimentale destinée à une ville du Wyoming, l'un des principaux États américains producteurs de charbon.Source : Twitter Quel est votre avis sur le sujet ?Dans quelle catégorie classez-vous ce geste de Bill Gates : philanthropie ou profit ?