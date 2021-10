Breakthrough Energy Catalyst annonce un partenariat avec de grandes entreprises

Pour Boris Johnson, l’atteinte des objectifs climatiques du gouvernement britannique passera par le développement rapide de nouvelles technologies dans des domaines tels que l'hydrogène vert, les carburants d'aviation durables. Des technologies qui semblaient impossibles il y a quelques années seulement. « À l'approche de la COP26, ce nouveau partenariat avec Breakthrough Energy Catalyst (Catalyst) donne un coup de pouce à la vision britannique d'une révolution industrielle verte. Il contribuera à la commercialisation des technologies innovantes au niveau mondial, tout en développant de nouvelles compétences et en créant des emplois de qualité dans tout le Royaume-Uni », a déclaré le Premier ministre britannique, Boris Johnson.Breakthrough Energy Catalyst (Catalyst), un programme du réseau plus large Breakthrough Energy fondé par Bill Gates, est un nouveau modèle de partenariat public-privé pour aider à construire les fondations de l'économie nette zéro. Catalyst réunit des entreprises, des gouvernements, des organismes philanthropiques et des particuliers pour investir dans des technologies climatiques essentielles qui permettront d'atteindre des émissions nettes nulles. Le programme se concentrera initialement sur quatre domaines clés : le captage direct de l'air, l'hydrogène vert, le stockage d'énergie de longue durée et le carburant d'aviation durable.Depuis son lancement au début de l'année, Catalyst a déjà annoncé des partenariats à grande échelle avec la Commission européenne, la Banque européenne d'investissement et le ministère de l'Énergie des États-Unis. Le partenariat avec le Royaume-Uni va accélérer le déploiement des solutions climatiques essentielles, en contribuant à les rendre plus abordables et plus accessibles.« Pour parvenir à des émissions nettes nulles, nous devons réduire les coûts des technologies propres afin qu'elles puissent concurrencer et remplacer les produits à fortes émissions que nous utilisons aujourd'hui, a déclaré Bill Gates. En travaillant avec les leaders des secteurs public et privé, y compris le Royaume-Uni, Catalyst sera un véhicule clé pour construire les industries propres de demain et créer des emplois durables dans les communautés du monde entier. »Pour Bill Gates, les milliardaires devraient payer la facture de l'augmentation des dépenses en technologies pour lutter contre le changement climatique mondial. « L’accès à des énergies fiables et abordables devrait être une priorité même s’il n’y avait pas de problème climatique. De telles énergies aideraient des millions de personnes supplémentaires à s’affranchir de la pauvreté et à devenir plus autonomes. Elles apaiseraient les tensions internationales, renforceraient la sécurité mondiale et rendraient plus de pays autosuffisants en énergie. Elles ouvriraient de nouveaux débouchés économiques dans un secteur en pleine croissance représentant plusieurs billions de dollars. Elles atténueraient les problèmes associés à l’extraction des combustibles fossiles, opération coûteuse et souvent dangereuse. Elles réduiraient la pollution de l’air, responsable du décès de millions de personnes chaque année. Pour finir, elles stabiliseraient les prix de l’énergie, avec à la clé des retombées encore plus importantes sur l’économie mondiale à l’heure où nous sommes de plus en plus nombreux à dépendre de l’énergie au quotidien », declare Bill Gates.Catalyst et ses premiers partenaires investiront dans des technologies intelligentes sur le plan climatique et lanceront une demande d'information publique pour des solutions révolutionnaires. Après le partenariat avec le gouvernement britannique, Breakthrough Energy a annoncé que sept des plus grandes entreprises du monde se sont engagées à être les premiers partenaires d'ancrage de Breakthrough Energy Catalyst, lde programme novateur visant à accélérer le développement des technologies intelligentes sur le plan climatique nécessaires pour atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050. Ces premiers partenaires sont American Airlines (AAL), ArcelorMittal (MT), Bank of America (BAC), The BlackRock Foundation, Boston Consulting Group, General Motors (GM) et Microsoft (MSFT).« Une partie de notre vision chez General Motors est de créer un monde avec zéro émission. Pour réaliser cet avenir, nous devons encourager les technologies vertes innovantes, équitables et inclusives, à l'intérieur et à l'extérieur de notre entreprise, a déclaré Mary Barra, présidente et PDG de General Motors. En nous joignant à certaines des plus grandes entreprises mondiales par le biais de Breakthrough Energy Catalyst, nous serons en mesure d'accélérer les solutions prometteuses en matière d'énergie propre qui aident à construire l'infrastructure dont le monde a besoin pour atteindre nos objectifs climatiques collectifs. »« Nous voyons une immense promesse dans la mission de Breakthrough Energy Catalyst, et notre investissement est un vote de confiance dans le potentiel de changement de cette approche unique et collaborative, a déclaré Doug Parker, président et PDG d'American Airlines. Nous avons une vision ambitieuse d'un avenir à faible émission de carbone pour notre compagnie aérienne et un plan correspondant, mais nous savons que nos propres efforts ne peuvent pas nous mener plus loin. En travaillant en partenariat avec Catalyst, nous contribuons à accélérer et à mettre à l'échelle les solutions naissantes de notre industrie, comme le carburant d'aviation durable, ainsi que d'autres technologies qui seront nécessaires pour réduire les émissions de l'aviation et de l'ensemble de l'économie. »« Les leaders du secteur privé travaillent sur un large éventail de capacités pour mobiliser les capitaux nécessaires à la décarbonisation des secteurs critiques et à l'atteinte de nos objectifs, a déclaré Brian Moynihan, PDG de Bank of America. Breakthrough Energy Catalyst peut stimuler les partenariats et l'innovation qui nous aideront à y parvenir. »« Il est impératif d'accélérer le développement de nouvelles technologies qui nous propulsent vers une économie nette zéro cette décennie, a déclaré Brad Smith, président et vice-président de Microsoft. En jouant tous les rôles que nous pouvons, client, investisseur, et maintenant, donateur à travers notre subvention de 100 millions de dollars dans Breakthrough Energy Catalyst, Microsoft s'engage à travailler à travers les secteurs public et privé pour aider à nourrir et à mettre à l'échelle les innovations climatiques les plus prometteuses. »« Catalyst est conçu pour fournir un moyen efficace d'investir dans notre avenir technologique propre. En travaillant avec cette communauté croissante de partenaires privés et publics, Catalyst aura une vision globale du paysage de l'innovation énergétique, des technologies clés, les entreprises de pointe, les partenaires financiers et les politiques essentielles et financera les projets qui auront le plus grand impact positif sur notre planète », Bill Gates.Le cofondateur de Microsoft a félicité le Royaume-Uni pour ses « immenses progrès » en matière de réduction des émissions de carbone et pour avoir introduit des politiques qui ont contribué à soutenir la science.Source : Gouvernement britannique Que pensez-vous de ce partenariat entre le gouvernement britannique et Bill Gates ?Quel commentaire faites vous de ces partenariats public-privé initié par Breakthrough Energy Catalyst ?