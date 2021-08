Breakthrough Energy, le fonds climatique de Gates, a présenté quatre utilisations différentes de l'argent promis : le développement de carburants verts à base d'hydrogène, de carburants durables pour l'aviation, le stockage de l'énergie et les technologies qui éliminent le dioxyde de carbone de l'air. Breakthrough Energy a déclaré sur Twitter que l'argent pourrait "accélérer" les projets de démonstration commerciale à travers les États-Unis. « L'essentiel pour toutes ces technologies climatiques est de réduire les coûts et d'être en mesure de les mettre à l'échelle à un niveau assez gigantesqu . Vous n'atteindrez jamais ce niveau si le gouvernement n'adopte pas les bonnes politiques, et la bonne politique est exactement ce qui se trouve dans ce projet de loi sur les infrastructures », a déclaré Gates au Wall Street Journal.Le financement dépend du fait qu'un paquet bipartisan sur l'infrastructure devienne finalement une loi. Le projet de loi doit encore être adopté par la Chambre, après avoir été adopté par le Sénat en début de semaine. Le paquet comprend 25 milliards de dollars pour le ministère de l'énergie pour les partenariats public-privé. Si le projet de loi est adopté, Breakthrough Energy pourra demander des fonds de contrepartie.Si le plan d'infrastructure semble bénéficier d'un soutien bipartite suffisant pour être adopté par la Chambre, la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a souligné à plusieurs reprises qu'elle n'organiserait pas de vote sur le projet de loi sur les infrastructures tant que le Sénat n'aurait pas adopté un projet de loi sur les dépenses de 3 500 milliards de dollars. L'approbation des deux plans par le Congrès pourrait prendre des mois.Breakthrough Energy a indiqué sur Twitter qu'elle souhaitait travailler avec le ministère de l'énergie pour stimuler des investissements à hauteur de 15 milliards de dollars dans des technologies qui pourraient aider les États-Unis à réduire leurs émissions de dioxyde de carbone à zéro.La nouvelle a été accueillie avec enthousiasme ce matin par la secrétaire à l'énergie Jennifer Granholm. « Des nouvelles bienvenues ! Cela montre que le secteur privé est prêt à répondre à l'appel pour combattre la crise climatique et atteindre une économie nette zéro. C'est un moment d'urgence et il y a une économie d'énergie propre que l'Amérique peut mener… » a tweeté Granholm.L'administration Biden s'est engagée à mettre les États-Unis sur la voie de l'élimination nette des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. D'éminents climatologues ont constaté que la réalisation de cet objectif au niveau mondial pourrait prévenir certains des pires effets du changement climatique. Pour atteindre l'objectif de zéro émission nette, les économies doivent réduire considérablement la pollution climatique due à la combustion de combustibles fossiles. Toutes les émissions de dioxyde de carbone restantes devront être absorbées par des puits de carbone naturels tels que les forêts, ou capturées à l'aide d'une série de technologies encore émergentes qui permettent d'éliminer le dioxyde de carbone des cheminées ou de l'extraire de l'air.Breakthrough Energy et l'administration Biden ont tous deux donné la priorité au développement de la technologie dite de « capture directe de l'air ». Le package infrastructurel comprend 3,5 milliards de dollars pour quatre centres régionaux proposés à travers les États-Unis, chacun ayant la capacité de capturer au moins 1 million de tonnes métriques de dioxyde de carbone par an (environ la quantité que 120 000 foyers américains pourraient générer par leur consommation d'énergie en un an). Le projet de loi prévoit des milliards de dollars supplémentaires pour la construction d'un nouveau réseau de pipelines et de stockage du CO2 capté. Le paquet d'infrastructures bipartisan prévoit également 8 milliards de dollars pour le développement de quatre centres régionaux d'"hydrogène propre", un autre axe de travail de Breakthrough Energy. L'hydrogène libère de l'eau plutôt que des gaz à effet de serre lorsqu'il est brûlé et a été proposé comme carburant alternatif pour des secteurs comme l'aviation et la navigation maritime, difficiles à électrifier.Il y a toutefois un gros bémol : la fabrication de l'hydrogène traditionnel libère en fait beaucoup de CO2, car elle implique de faire réagir de la vapeur avec un combustible fossile - généralement du gaz - pour en séparer l'hydrogène. Le programme Catalyst de Breakthrough Energy, qui fournirait les 1,5 milliard de dollars proposés, se concentre également sur le développement de l'hydrogène "vert", qui est produit en utilisant une énergie renouvelable pour séparer l'eau (électrolyse). Il existe également de l'hydrogène "bleu", qui repose sur une technologie permettant de capturer le carbone issu des processus de production de combustibles fossiles. Toutes ces technologies n'en sont encore qu'aux premiers stades de développement, c'est pourquoi elles nécessiteraient des investissements massifs pour être développées à grande échelle. Cela inquiète certains défenseurs progressistes du climat qui ont qualifié les stratégies climatiques reposant sur la capture du carbone de "distraction dangereuse" par rapport aux efforts visant à arrêter complètement l'utilisation des combustibles fossiles.Si le plan d'infrastructure n'est pas adopté, Breakthrough transférera probablement le financement des grands projets vers l'Europe et l'Asie, a déclaré Bill Gates lors d'une interview avec le Wall Street Journal.Sources : Twitter ( 1 2 ), IPPC Quel est votre avis sur le sujet ? Que pensez-vous de cette initiative de Bill Gates ?