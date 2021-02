L'objectif d'éliminer les émissions d'ici 2030 est "totalement irréaliste"

Bill Gates donne son avis sur les vaccins contre la Covid-19

Lors d'une interview avec Chris Wallace de Fox News dimanche, le cofondateur de Microsoft a parlé des critiques des solutions qu'il propose pour atteindre l'objectif de zéro émission. Certains critiques affirment que les solutions que préconise Bill Gates sont trop lentes par rapport à l'objectif d'atteindre des émissions nettes zéro au cours de la prochaine décennie.Le changement climatique est l’une des deux plus grandes menaces pour l’humanité, d’après Bill Gates. Il passe même désormais avant une pandémie comme défi le plus important que nous ayons à relever. Le cofondateur de Microsoft s’étend en recommandations à l’intention des gouvernements sur les politiques à adopter en la matière. En sus, le livre « How To Avoid A Climate Disaster » suggère à chaque citoyen de la planète un ensemble de mesures à mettre en œuvre pour l’atteinte de l’objectif zéro émission de carbone. « Il y a vingt ans, je n'aurais jamais prédit qu'un jour, je parlerais en public du changement climatique et encore moins que j'écrirais un livre à ce sujet. J'ai une formation en informatique, pas en climatologie et aujourd'hui, je travaille à plein temps avec ma femme Melinda à la Fondation Gates, où nous sommes très impliqués en matière de santé mondiale, de développement et d'éducation aux États-Unis. J'en suis venu à me concentrer sur le changement climatique de manière indirecte à travers le problème d'accès à l'énergie électrique », déclare Bill Gates.L'animateur Chris Wallace a demandé à Bill Gates sur "Fox News Sunday" comment il répondait aux critiques qui affirment que les solutions qu'il préconise sont insuffisantes par rapport à l'objectif de zéro émission pour la prochaine décennie. Gates affirme qu'il est impératif que « nous devons changer notre façon de faire dans pratiquement tous les domaines pour passer de 51 milliards de tonnes de dioxyde de carbone émises de par le monde, dans les 30 prochaines années pour éviter une catastrophe ».« La migration que nous avons vue hors de Syrie pour leur guerre civile, qui était quelque peu dépendante du climat, nous allons avoir 10 fois plus de migration parce que les zones équatoriales vont devenir inhabitables. Nous ne pourrons plus cultiver ni sortir pendant l'été. Les feux de forêt, et même la productivité agricole dans le sud des États-Unis (les sécheresses) réduiront considérablement la productivité dans la région », a déclaré Gates à Chris Wallace, l'animateur de "Fox News Sunday", avertissant ce qui se passera si l'objectif n'est pas atteint.Bill Gates a poursuivi en disant que les pertes en vies humaines seraient plus importantes que la pire partie de la pandémie de coronavirus. « L'instabilité globale sera cinq fois plus importante que le nombre de décès au plus fort de la pandémie et augmentera chaque année », a-t-il déclaré.Bien que 2050 soit le point limite de Gates, il a dit que c'est vraiment juste une question de "degré". « Si nous attendons 10 ans de plus, ce n'est pas aussi grave que si nous attendons 20 ou 30 ans, car la température ne cesse d'augmenter », a-t-il déclaré. Bill Gates a déclaré qu'il envisageait 2050 parce que c'est « la date la plus réaliste pour que le monde change toutes ces sortes d'émissions ».Gates s'est défendu contre les critiques de la gauche et de la droite. Ceux de gauche affirment qu'il ne va pas assez loin et qu'il doit soutenir le Green New Deal, avec des efforts pour réduire les émissions de carbones nettes à zéro d'ici 2030. « C'est complètement irréaliste », a déclaré Gates à propos de l'objectif de 2030, précisant qu'il faudra au moins 30 ans pour y parvenir. Il a également ajouté que « ne pas voir que ce problème est difficile fera partie de la difficulté à s'y engager ».Wallace a également demandé à Bill Gates ce qu'il pensait du lancement des vaccins contre les coronavirus, ce à quoi Gates a répondu : « Cela nous donne de la lumière au bout du tunnel… Mais nous devons mettre en place la bonne logistique. J'espère que nous allons pouvoir rouvrir davantage d'écoles. D'ici à l'automne, nous devrions éviter l'attente à ce moment-là, car le niveau de vaccination sera très élevé ». Les réponses de Gates surviennent alors que les États-Unis s'approchent de la barre des 500 000 décès dus au coronavirus, le plus élevé de tous les pays, et de loin. Le pays a également constaté une diminution des cas de virus et plus de 10 % des habitants ont reçu au moins leur première dose de vaccin.Questionné sur la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre, alors qu'il a lui-même une énorme empreinte carbone en vivant dans une grande maison et en volant dans un jet privé. Bill Gates a dit que ses autres actions compensent cela. « Je compense mes émissions de carbone en achetant du carburant d'aviation propre, en finançant le captage du carbone et en finançant des projets de logements à bas prix pour utiliser l'électricité au lieu du gaz naturel », a déclaré Gates. Il a souligné le coût de ces efforts et a déclaré que ces coûts doivent être réduits.Source : Fox News Que pensez-vous des propos de Bill Gates ?Une collaboration à l’échelle mondiale est-elle possible pour résoudre l’équation du changement climatique ?Quels sont les secteurs qui devraient être touchés en premier dans le cadre de cette dernière pour l’atteinte de l’objectif zéro émission de carbone ?