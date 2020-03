COVID-19 : Bill Gates estime que les USA ont réagi trop lentement. Selon lui, un confinement national est désormais inévitable pour un retour à la normale « dans six à dix semaines » 0PARTAGES 6 0 Le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, a déclaré mardi que les États-Unis avaient agi trop lentement et raté par la même occasion leur chance d'éviter le shutdown pour faire face à la crise du COVID-19. Il s’est exprimé à l’occasion d'une discussion vidéo avec Chris Anderson de TED, une organisation à but non lucratif qui organise des discussions et des communautés en ligne.



« Les États-Unis ont manqué l’opportunité de contrôler (COVID-19) sans passer par le shutdown », a regretté Gates. «Nous n'avons pas agi assez vite pour pouvoir éviter le shutdown ».



Au cours des derniers jours, des représentants du gouvernement de tout le pays ont conseillé ou ordonné aux résidents de rester chez eux afin de ralentir la propagation du coronavirus qui a infecté au moins 55 330 personnes aux États-Unis selon l’outil de Microsoft dédié aux statistiques sur le corona virus dans le monde. De nombreux endroits, notamment en Californie, à New York et à Washington, DC, ont ordonné à toutes les entreprises non essentielles de fermer temporairement. Les entreprises comme les épiceries et les pharmacies ont généralement été exemptées.





Mais Gates estime que c’est une mesure qui aurait du être prise en janvier : « C'est en janvier que tout le monde aurait dû être averti », a-t-il noté, rappelant que le virus a été découvert pour la première fois en décembre en Chine.



« Dans la période entre le moment où nous avons réalisé comment le virus se transmettait et maintenant, nous aurions dû faire plus », a regretté Gates. « Il est très difficile de dire aux gens : " Hé, continuez à aller au restaurant, allez acheter de nouvelles maisons, ignorez cette pile de cadavres dans le coin, nous voulons que vous continuiez à dépenser parce qu'il y a un politicien qui pense que la croissance du PIB est ce qui compte " », a-t-il continué.



Un shutdown au niveau national



Gates a également déclaré qu'il était problématique que certaines parties des États-Unis s'isolent automatiquement tandis que d'autres ne le font pas, notant que si la mise en quarantaine est « très difficile pour les gens » et « désastreuse pour l'économie », le « plus tôt vous le faites de manière difficile, le plus vite vous pourrez revenir à la normale ».



« Il est très irresponsable pour quelqu'un de suggérer que nous pouvons avoir le meilleur des deux mondes », a déclaré Gates, une réponse apparente à la poussée du président Trump pour redémarrer l'économie. En effet, le président Trump a déclaré récemment qu'il souhaitait réévaluer rapidement le shutdown à travers le pays pour réduire l'impact économique. « Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est d'un shutdown extrême afin que, dans 6 à 10 semaines, si tout se passe bien, vous puissiez avoir un retour à la normale ».





Dans son discours mardi, Gates a reconnu que l'économie allait souffrir mais a déclaré « qu’il n'y a pas vraiment de juste milieu ».



La Fondation Bill et Melinda Gates a promis jusqu'à 100 millions de dollars pour lutter contre COVID-19 dans le monde. La fondation accorde également 5 millions de dollars supplémentaires pour aider les responsables de l'État de Washington à faire face à la crise.



Lorsqu'il lui a été demandé ce qu'il aurait fait s'il était président en ce moment, Gates a déclaré qu'il enverrait « le message clair que nous n'avons pas d'autre choix que de maintenir l'isolement » et que « nous devons nous préparer et le faire très bien ».



Des tests mieux répartis



En plus d'un shutdown à l'échelle nationale, Gates pense que la décision la plus cruciale en ce moment est d'étendre les capacités de tests COVID-19 pour ceux qui en ont besoin.



« Nous avons des agents de santé qui sont symptomatiques et ils ne peuvent pas passer de test, donc ils ne savent pas s'ils doivent aller [au travail] ou pas, et pourtant nous avons beaucoup de tests donnés aux personnes qui ne sont pas symptomatiques », a-t-il regretté. « Les tests doivent être organisés et hiérarchisés et c'est super urgent ... Les tests représentent tout. C'est ainsi que vous savez si vous avez besoin de prolonger le shutdown ou si vous commencez à arriver au point où vous pouvez les arrêter ».



Le milliardaire de la Tech répond à d'autres questions sur le sujet



Il lui a été posé d’autres questions, notamment :



Comment les États-Unis s'en sortiront-ils au milieu de l'épidémie de coronavirus?



Gates : « Le message clair est que nous n'avons pas d’autre choix que de maintenir cet isolement, et cela va continuer pendant un certain temps. Ce ne sera donc pas facile. Nous avons besoin d'un message clair à ce sujet. Il est vraiment tragique que les effets économiques de cette situation soient très dramatiques. Je veux dire, rien de tel n'est jamais arrivé à l'économie de notre vivant. Mais l'argent, vous savez, ramener l'économie au vert, c'est plus une chose réversible que de ramener les gens à la vie. Nous sommes donc prêts à encaisser la douleur dans la dimension économique, une énorme douleur afin de minimiser la douleur et la maladie dans la dimension de la mort ».



Que pensez-vous de l'idée de rouvrir l'économie ?



Gates : « Il est très irresponsable pour quelqu'un de suggérer que nous pouvons avoir le meilleur des deux mondes. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un arrêt extrême. Si les choses vont bien, vous pouvez commencer à rouvrir ».



Comment les pays qui n’ont pas le luxe de la distanciation sociale ou de grands systèmes de santé devraient-ils gérer ce virus?



Gates : « Dans les pays en développement, en particulier dans l'hémisphère sud, la saisonnalité est importante. La capacité d'isoler - quand vous devez sortir pour obtenir votre nourriture tous les jours et gagner votre salaire, lorsque vous vivez dans un bidonville où vous êtes très proches les uns des autres - devient très difficile à faire. Je pense que c'est beaucoup plus difficile à mesure que vous descendez dans l'échelle des revenus que dans un pays comme les États-Unis… et nous devrions donc tous nous dépêcher afin de trouver un vaccin, ce qui finira bien sûr par arriver ».



Que peuvent faire les gens depuis leur propre domicile pour essayer d'aider?



Gates : « Eh bien, beaucoup de choses. Par exemple vous pouvez encadrer des enfants qui sont contraints à étudier en ligne, notamment où les systèmes scolaires n'étaient pas vraiment prêts pour cela. Vous pouvez organiser une activité de don qui incite les banques alimentaires à être plus active là où il y a des problèmes. Les États-Unis ont cette tradition de philanthropie lorsque la société civile traditionnelle se réunit. Il y a des choses que le gouvernement doit faire, mais la plupart des choses qui atténueront la douleur, l'isolement, les dégâts ici ... tout le monde doit penser comment contribuer. Ce sont des moments sans précédent, et cela devrait vraiment faire ressortir ce sens de la créativité, tout en respectant les décrets d'isolement ».



Gates est resté calme et rassurant tout au long de l'entretien, admettant que même si personne n'a vraiment tenu compte de ses avertissements précédents, il était « certain » que la crise du coronavirus « va nous rapprocher » et que « nous en sortirons ».



